Туристы на Кубе меняют пляжные лайфхаки на энергосберегающие: посольство выпустило экстренное обращение
Посольство России в Гаване обратилось к туристам с просьбой держать мобильные устройства заряженными и экономно расходовать батарею. Причина — очередной энергокризис на Кубе, вызванный аварией на одной из крупнейших теплоэлектростанций страны.
Что известно об аварии
-
Сбой произошёл на ТЭС "Антонио Гутьеррас".
-
Министерство энергетики Кубы сообщило, что ремонтные работы уже начались.
-
Точные сроки восстановления энергоснабжения пока не называются.
-
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что все службы направлены на устранение последствий аварии.
Рекомендации россиянам
Посольство РФ настоятельно рекомендует:
-
поддерживать заряд телефона на максимально возможном уровне;
-
экономно использовать аккумулятор;
-
строго следовать указаниям местных властей.
Контекст
Подобные коллапсы на Кубе случаются регулярно. Из-за нестабильной работы энергосистемы многие отели оснащены собственными генераторами, что позволяет поддерживать комфортные условия для отдыхающих даже в период отключений.
