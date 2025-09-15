Туристы на Кубе меняют пляжные лайфхаки на энергосберегающие: посольство выпустило экстренное обращение

Посольство России в Гаване обратилось к туристам с просьбой держать мобильные устройства заряженными и экономно расходовать батарею. Причина — очередной энергокризис на Кубе, вызванный аварией на одной из крупнейших теплоэлектростанций страны.

Что известно об аварии

Сбой произошёл на ТЭС "Антонио Гутьеррас" .

Министерство энергетики Кубы сообщило, что ремонтные работы уже начались.

Точные сроки восстановления энергоснабжения пока не называются.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что все службы направлены на устранение последствий аварии.

Рекомендации россиянам

Посольство РФ настоятельно рекомендует:

поддерживать заряд телефона на максимально возможном уровне;

экономно использовать аккумулятор;

строго следовать указаниям местных властей.

Контекст

Подобные коллапсы на Кубе случаются регулярно. Из-за нестабильной работы энергосистемы многие отели оснащены собственными генераторами, что позволяет поддерживать комфортные условия для отдыхающих даже в период отключений.