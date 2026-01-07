Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by AndyLeungHK is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:09

Экс-глава ЦРУ выступил с тревожным сигналом — один союзник Венесуэлы может оказаться под ударом

Кубе стоит серьезно побеспокоиться за своё будущее — экс-директор ЦРУ Петреус

События вокруг Венесуэлы, по мнению бывших представителей американских спецслужб, могут иметь серьёзные последствия далеко за пределами региона. Особенно уязвимой в новой конфигурации рисков оказывается Куба, чья экономика во многом зависит от внешних поставок энергоресурсов. Об этом в интервью новостному порталу The Pioneer заявил экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

Опасения за энергетическую стабильность Кубы

Дэвид Петреус считает, что после проведённой Вашингтоном операции в Венесуэле Кубе стоит всерьёз задуматься о своём будущем. По его словам, положение островного государства может резко ухудшиться в случае прекращения экспорта венесуэльской нефти. Он подчеркнул, что уже сейчас энергетическая система Кубы находится в нестабильном состоянии.

Бывший глава ЦРУ напомнил, что за последние недели и месяцы на острове неоднократно происходили отключения электроэнергии. Эти сбои, по его оценке, свидетельствуют о глубоком кризисе в энергетическом секторе страны и отсутствии устойчивых резервов.

"Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации", — сказал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Зависимость от венесуэльской нефти

Ключевым фактором риска Петреус назвал возможное прекращение поставок нефти из Венесуэлы. По его мнению, такой сценарий приведёт к ещё более тяжёлым последствиям для кубинской экономики, чем те, с которыми страна сталкивается в настоящее время.

"Если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, страна окажется в ситуации, которая будет еще тяжелее", — считает Дэвид Петреус.

Рычаг давления в руках США

В этой связи Петреус указал на изменение баланса сил во внешнеполитическом контексте. Он отметил, что возможное ослабление энергетических связей между Каракасом и Гаваной создаёт для Вашингтона дополнительные возможности влияния. По его словам, США получают в свои руки серьёзный инструмент давления на кубинские власти.

"Тем самым Соединенные Штаты будут иметь огромное влияние по отношению к Кубе", — заявил экс-глава ЦРУ.

Подводя итог своим оценкам, Петреус подчеркнул, что в сложившихся условиях Гаване следует отнестись к происходящему максимально серьёзно.

