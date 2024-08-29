Предотвращен масштабный теракт на концерте Тейлор Свифт в Вене благодаря международному сотрудничеству спецслужб

Разведывательные данные, предоставленные американскими спецслужбами австрийским властям, позволили предотвратить масштабный теракт, планировавшийся приверженцами экстремистской организации на выступлении популярной американской исполнительницы Тейлор Свифт в столице Австрии.
Об этом сообщил заместитель руководителя ЦРУ Дэвид Коэн в своем выступлении в среду.
Ранее компания Barracuda Music, организатор концертов Тейлор Свифт в Австрии, объявила об отмене трех выступлений певицы в Вене после получения информации от правоохранительных органов о возможной угрозе безопасности.
Министерство внутренних дел Австрии проинформировало представителей СМИ о задержании 19-летнего гражданина страны в Тернице по подозрению в подготовке теракта во время масштабного мероприятия в Вене. В тот же день были проведены и другие аресты в рамках этого расследования.
По словам Коэна, американские разведчики передали информацию о четырех лицах, связанных с экстремистской группировкой, которые готовили нападение. Заместитель директора ЦРУ подчеркнул масштаб планируемой атаки, отметив, что ее жертвами могли стать тысячи людей, включая множество американских граждан.
Коэн также отметил, что успешное предотвращение теракта стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между разведывательными службами и своевременному обмену информацией. Однако он воздержался от раскрытия деталей о том, каким образом американским спецслужбам удалось получить сведения о готовящемся нападении.
Фото: commons. wikimedia.org/jazills (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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