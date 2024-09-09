Вратарь ЦСКА Помазун ответил, где может провести пик своей карьеры

Голкипер ЦСКА Илья Помазун заявил, что в будущем не исключает возможность выступать за московский "Спартак". В интервью для YouTube-канала Nobel он подчеркнул, что открыт для различных путей, включая переходы в европейские клубы, и не видит причин отклонять предложение от "Спартака", если оно поступит.

Вратарь армейского клуба отметил, что приоритетным для него остается европейский выбор клубов, например, итальянская "Парма", в то время как в России идеальным выбором стало бы московское "Динамо".

Арендное соглашение с "Уралом" завершается 30 июня 2024 года, однако в ЦСКА Илья не видит перспектив для своего развития. "Армейский" клуб акцентирует внимание на других голкиперах, поэтому Помазун готов рассматривать новые предложения. Он подписал контракт с московским клубом до 2028 года. Рынком считается, что его трансферная стоимость составляет около 2 миллионов евро (по данным Transfermarkt).

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