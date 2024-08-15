Плющев считает, что новый состав ЦСКА "и не пахнет армейским духом"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал свое мнение о перспективах ЦСКА на предстоящий сезон в свете значительных изменений в составе команды и назначения Ильи Воробьёва главным тренером.
Плющев выразил сомнения в том, что Воробьёв сможет сформировать команду, которая соответствовала бы высоким стандартам и армейскому духу, традиционно присущим клубу. Он отметил, что для создания успешной команды необходимо глубоко понимать историю и культуру ЦСКА.
"Команда делается, а не собирается. Сумеет ли Воробьёв сделать из ЦСКА ту команду, которую болельщики привыкли видеть, — большой вопрос. Потому что армейский дух — это армейский дух. А там армейским духом особенно не пахнет", — сказал Плющев, которого цитирует "Татар-информ".
ЦСКА, имеющий богатую историю и множество титулов, включая несколько чемпионских титулов и три Кубка Гагарина, начнет новый сезон с обновленным составом и новыми вызовами. Первый матч команды состоится против "Спартака" 5 сентября, и он станет важным испытанием для нового тренера и обновленного коллектива.
Фото: commons.wikimedia.org/ Lightning (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Google подтвердила хакерские атаки со стороны Ирана на штабы Байдена и Трампа
Транснациональная корпорация из Соединённых Штатов Америки Google подтвердила кибератаки, якобы совершённые Ираном на штаб действующего американского лидера Джо Байдена и 45-ого президента Штатов Дональда Трампа. Об этом компания информирует на собственном сайте.
Кандидат в вице-президенты США Уолц заявил, что готов к дебатам 1 октября
Американский политический деятель Тим Уолц, который на данный момент занимает пост губернатора штата Миннесота, а также является кандидатом в вице-президенты Штатов от Демпартии, выразил готовность к дебатам со своим соперником, предпринимателем и политиком-республиканцем Джей-Ди Вэнсом 1 октября. Об этом он сообщил в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.
Виктория Боня поделилась мыслями о страхе смерти перед восхождением на гору
Блогер и модель Виктория Боня поделилась своими мыслями о страхе и смерти в социальных сетях в контексте подготовки к восхождению на гору Манаслу в Непале.
Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии
Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.