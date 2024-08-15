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Плющев считает, что новая команда ЦСКА пока не может претендовать на самые высокие места
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  • Опубликована сегодня в 5:11

Плющев считает, что новый состав ЦСКА "и не пахнет армейским духом"

Плющев считает, что новая команда ЦСКА пока не может претендовать на самые высокие места

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал свое мнение о перспективах ЦСКА на предстоящий сезон в свете значительных изменений в составе команды и назначения Ильи Воробьёва главным тренером.

Плющев выразил сомнения в том, что Воробьёв сможет сформировать команду, которая соответствовала бы высоким стандартам и армейскому духу, традиционно присущим клубу. Он отметил, что для создания успешной команды необходимо глубоко понимать историю и культуру ЦСКА.

"Команда делается, а не собирается. Сумеет ли Воробьёв сделать из ЦСКА ту команду, которую болельщики привыкли видеть, — большой вопрос. Потому что армейский дух — это армейский дух. А там армейским духом особенно не пахнет", — сказал Плющев, которого цитирует "Татар-информ".

ЦСКА, имеющий богатую историю и множество титулов, включая несколько чемпионских титулов и три Кубка Гагарина, начнет новый сезон с обновленным составом и новыми вызовами. Первый матч команды состоится против "Спартака" 5 сентября, и он станет важным испытанием для нового тренера и обновленного коллектива.

Фото: commons.wikimedia.org/ Lightning (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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