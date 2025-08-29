Больше никаких операций-лотерей: диагностика рака через спину избавит от страшного риска

Рак головного мозга остаётся одним из самых трудных для диагностики заболеваний. Симптомы часто размыты, а "золотым стандартом" подтверждения диагноза до сих пор считается биопсия — болезненная и рискованная процедура. Однако учёные из США предложили альтернативу, которая может радикально изменить подход к выявлению опухолей.

Новый метод диагностики

Исследователи из Онкологического центра Киммела Университета Джонса Хопкинса разработали мультианалитический тест CSF-BAM, способный выявлять рак мозга всего по нескольким миллилитрам спинномозговой жидкости.

В отличие от стандартных методов, тест анализирует сразу несколько биомаркеров: хромосомные аномалии, характерные мутации и даже состав иммунных клеток в ликворе. Такой комплексный подход значительно повышает точность.

Эффективность метода

Результаты впечатляют: чувствительность анализа составила более 80 %, а специфичность — 100 %. Это значит, что ложноположительных результатов не было вовсе. Для пациентов это открывает возможность отказаться от ненужных операций и сократить время постановки диагноза.

"Возможность выявлять опухоли с высокой точностью и одновременно получать информацию об иммунной среде мозга — важный шаг к новому уровню лечения", — отметил доктор медицинских наук Четан Беттегоуда, старший автор исследования.

Проверка на реальных образцах

CSF-BAM протестировали на 206 образцах спинномозговой жидкости. Среди пациентов были больные с глиомами, медуллобластомами, метастазами и лимфомами. Новый метод не только определял наличие опухоли, но и различал популяции Т- и В-клеток, помогая врачам понять особенности иммунного ответа.

"Многим пациентам с поражениями мозга для подтверждения диагноза приходится проходить инвазивные процедуры. Такой инструмент может подсказать, кому биопсия действительно необходима, а кому нет", — пояснил автор исследования Кристофер Дувилл.

Перспективы для медицины

Учёные подчёркивают: тест особенно ценен в случаях, когда результаты МРТ или цитологии не дают ясной картины. Кроме того, CSF-BAM открывает возможности для персонализированного лечения: терапия может подбираться исходя из конкретного иммунного профиля пациента.

Таким образом, новый метод не только повышает точность диагностики, но и закладывает основу для более щадящей и индивидуальной медицины.

