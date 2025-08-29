Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Операция
Операция
© commons.wikimedia.org by Linda Bartlett is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:40

Больше никаких операций-лотерей: диагностика рака через спину избавит от страшного риска

Альтернатива биопсии: новый анализ спинномозговой жидкости определит рак за часы

Рак головного мозга остаётся одним из самых трудных для диагностики заболеваний. Симптомы часто размыты, а "золотым стандартом" подтверждения диагноза до сих пор считается биопсия — болезненная и рискованная процедура. Однако учёные из США предложили альтернативу, которая может радикально изменить подход к выявлению опухолей.

Новый метод диагностики

Исследователи из Онкологического центра Киммела Университета Джонса Хопкинса разработали мультианалитический тест CSF-BAM, способный выявлять рак мозга всего по нескольким миллилитрам спинномозговой жидкости.

В отличие от стандартных методов, тест анализирует сразу несколько биомаркеров: хромосомные аномалии, характерные мутации и даже состав иммунных клеток в ликворе. Такой комплексный подход значительно повышает точность.

Эффективность метода

Результаты впечатляют: чувствительность анализа составила более 80 %, а специфичность — 100 %. Это значит, что ложноположительных результатов не было вовсе. Для пациентов это открывает возможность отказаться от ненужных операций и сократить время постановки диагноза.

"Возможность выявлять опухоли с высокой точностью и одновременно получать информацию об иммунной среде мозга — важный шаг к новому уровню лечения", — отметил доктор медицинских наук Четан Беттегоуда, старший автор исследования.

Проверка на реальных образцах

CSF-BAM протестировали на 206 образцах спинномозговой жидкости. Среди пациентов были больные с глиомами, медуллобластомами, метастазами и лимфомами. Новый метод не только определял наличие опухоли, но и различал популяции Т- и В-клеток, помогая врачам понять особенности иммунного ответа.

"Многим пациентам с поражениями мозга для подтверждения диагноза приходится проходить инвазивные процедуры. Такой инструмент может подсказать, кому биопсия действительно необходима, а кому нет", — пояснил автор исследования Кристофер Дувилл.

Перспективы для медицины

Учёные подчёркивают: тест особенно ценен в случаях, когда результаты МРТ или цитологии не дают ясной картины. Кроме того, CSF-BAM открывает возможности для персонализированного лечения: терапия может подбираться исходя из конкретного иммунного профиля пациента.

Таким образом, новый метод не только повышает точность диагностики, но и закладывает основу для более щадящей и индивидуальной медицины.

Интересные факты

  1. Мозг человека не имеет болевых рецепторов, поэтому опухоли часто долго остаются незамеченными.

  2. По статистике, около 30 % опухолей мозга являются метастазами от других органов.

  3. Спинномозговая жидкость обновляется у человека каждые 6-8 часов, что делает её ценным "зеркалом" состояния центральной нервной системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Крите создаётся первый научный инкубатор при Университете Крита — решение Минобразования Греции сегодня в 2:16

На Крите запускают проект за 300 тысяч евро — такого университеты ещё не делали

Университет Крита запускает первый научный инкубатор: новый центр объединит науку, бизнес и общество, открывая региону путь к технологическим прорывам.

Читать полностью » NASA и Chrysalis представили проект космического корабля «Гиперион» длиной 58 км сегодня в 1:25

Космический корабль длиной с город хотят запустить к далёкой планете — размеры поражают

Тысяча человек, 58 километров стали и 250 лет пути: учёные представили проект «Гиперион» — корабль поколений, который должен унести людей к новым мирам.

Читать полностью » NASA: зонд сегодня в 0:22

24 миллиарда километров от Земли — космический зонд США продолжает свой путь и удивляет инженеров

За 50 лет полёта "Вояджер-1" преодолел миллиарды километров и стал символом человечества в бескрайнем космосе. Но его путь только начинается.

Читать полностью » Астрономы: ядро Юпитера могло быть разрушено столкновением с протопланетой вчера в 23:58

Мягкое ядро жёсткого гиганта: парадокс Юпитера, который меняет взгляд на мироздание

Исследование разрежённого ядра Юпитера раскрывает тайны его внутреннего строения и предполагает, что подобные структуры могут встречаться и у экзопланет.

Читать полностью » Палеонтологи представили описание ящерицы Bolg amondol, названной по мотивам творчества Толкиена вчера в 23:23

Вдохновляющая находка: ящерица из мелового периода, названная в честь гоблина, удивляет мир

Палеонтологи сделали сенсационное открытие, назвав новый вид ящерицы в честь гоблина из книг Толкиена. Узнайте, как это связано с древней фауной!

Читать полностью » Осознанность помогает снизить интернет-зависимость, по данным исследований в психологии вчера в 22:55

Интернет-зависимость: когда время уходит в никуда, а осознанность открывает двери

Исследование показывает, как осознанность помогает снизить интернет-зависимость у молодёжи. Узнайте, как психическое здоровье связано с использованием цифровых технологий!

Читать полностью » Учёные описали новый вид тираннозавров по окаменелостям из Монголии вчера в 22:20

Тираннозавры: от страха к восхищению — как новое открытие меняет восприятие гигантских ящеров

Удивительное открытие нового предка тираннозавра, который 50 лет оставался незамеченным, раскрывает новые страницы в эволюции этих гигантских хищников.

Читать полностью » Учёные NASA нашли общий минерал на разных астероидах вчера в 21:53

Драма рождения планет: как космическая катастрофа разделила один мир на два разных

Учёные нашли редкий минерал на двух типах астероидов. Это доказывает, что у них был общий предок — крупное тело, разрушенное в ранней Солнечной системе.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Сентябрьский отдых во Вьетнаме: подходящие регионы и курорты
Красота и здоровье

Имбирь, облепиха, прополис: научно доказанные свойства чаёв для защиты от вирусов
Туризм

Подводная фотография: как снимать во время отдыха
Авто и мото

Tesla представит новый Model Y Performance с разгоном до 100 км/ч за 2,9 секунды
Спорт и фитнес

Отжимания: 20-минутная тренировка для начинающих и продвинутых от фитнес-инструкторов
Садоводство

Восстановление роз после непогоды: подкормка и обрезка для обильного цветения
Еда

Как приготовить морковный рулет с маскарпоне: пошаговый рецепт
Садоводство

Эксперты Southern Living и NWF объяснили, как эффективно бороться с сорняками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru