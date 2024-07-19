Военное ведомство Израиля обнародовало предварительные результаты расследования инцидента в Тель-Авиве.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), детонация в городе была спровоцирована падением неопознанного летательного аппарата.

Эпицентр происшествия локализован на пересечении двух центральных улиц мегаполиса — Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем. Примечательно, что взрыв прогремел в непосредственной близости от дипломатического представительства США.

Пресс-служба израильских вооруженных сил подчеркнула, что ведется тщательное изучение всех обстоятельств случившегося. Военные эксперты анализируют имеющиеся данные для установления точной природы воздушного объекта и причин его крушения.

В связи с инцидентом израильские ВВС приняли экстренные меры по усилению контроля над воздушным пространством страны.

Интенсивность воздушного патрулирования была значительно увеличена с целью предотвращения возможных повторных инцидентов и обеспечения безопасности граждан.

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