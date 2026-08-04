Земля принимает сигналы из глубин Вселенной: расшифровать их мешает главная ошибка науки

Для обнаружения разумной жизни во Вселенной необходимо привлечь криптографов, так как традиционные астрофизические методы не позволяют расшифровать поступающие из глубокого космоса сигналы, заявил исследователь проявлений внеземного контакта Юрий Григорьев. В беседе с NewsInfo.Ru он подчеркнул, что космос постоянно находится на связи с Землей, однако человечество пока не использует нужные инструменты для понимания этих посланий.

Ранее сообщалось, что в эллиптической галактике возрастом 11 миллиардов лет был зафиксирован объект FRB 20240209А, который произвел 22 быстрых радиовсплеска за несколько месяцев. Подобные вспышки обладают колоссальной энергией, сопоставимой с солнечным излучением за несколько суток. Хотя раньше появление таких импульсов объясняли рождением нейтронных звезд, в данном случае теория столкнулась с противоречием: в изучаемой области процессы звездообразования давно прекратились. Регулярный характер сигналов вынудил научное сообщество пересмотреть гипотезы об их происхождении.

По словам Григорьева, основной проблемой современной астрономии является отсутствие междисциплинарного подхода. Специалисты фиксируют физические параметры явлений, но не могут прочитать содержащуюся в них информацию. Ученый уверен, что радиовсплески — это не случайные помехи, а целенаправленные попытки контакта. Исследователи нередко фиксируют необъяснимые сигналы, природа которых остается предметом дискуссий в академической среде.

"Космос живой и постоянно на связи с землянами. Однако люди пока не могут применить нужные методы для расшифровки получаемых сигналов. Наш единственный шанс — это криптография. Астрофизики ждут от разумного сигнала повторяемости из одной и той же точки, но они упускают точный адрес сигнала, его привязку к координатам созвездия", — рассказал он.

Эксперт отметил, что методика поиска внеземного разума должна быть зеркальной: анализировать входящую информацию нужно так же, как люди составляют собственные послания для отправки в космос. Однако сейчас астрономы ограничиваются изучением спектров, игнорируя возможность наличия словесных данных. При этом важно учитывать, что существующая земная техника может быть просто не настроена на прием сложных инопланетных данных.

Григорьев добавил, что признание факта существования иной жизни станет новым шагом в истории планеты. Он указал на разницу в подходах: если на Западе тема активно обсуждается в политических кругах, то отечественная наука зачастую избегает публичных дискуссий о внеземных цивилизациях. Тем временем ученые продолжают фиксировать случаи, когда радиосигнал из глубины времен достигает детекторов, проделав путь в миллиарды лет.

"Они посылают нам первый сигнал и ждут от нас адекватного ответа и обсуждения. Это такие же разумные существа, как и мы, только на большом расстоянии. Однако эта тема не получает должного обсуждения. Астрономы заранее считают такое невозможным и рассматривают явления лишь в рамках своей узкой специальности. Это их главная ошибка", — пояснил специалист.

По мнению исследователя, включение криптографии в перечень инструментов поиска внеземной жизни продвинет науку на новый уровень. Понимание того, как устроены методы шифрования, поможет человечеству выйти за пределы своей планеты. Сегодня эксперты уже пытаются применять новые подходы, чтобы обнаружить обитаемые миры в далеких звездных системах.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии Александр Мартынов

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