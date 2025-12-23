Крипторынок в России закручивает гайки: за работу "в обход правил" обещают жёсткие последствия

Рынок криптовалют в России готовят к более жёсткому регулированию, а серые схемы — к юридическим последствиям. Банк России намерен установить прямую ответственность для посредников, работающих вне правового поля, по аналогии с нелегальными банками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

Ответственность для нелегальных посредников

"С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", — говорится в сообщении Банка России, на которое ссылается ТАСС.

Что это означает для рынка криптовалют

Предлагаемые меры укладываются в общий курс ЦБ на поэтапное формирование регулируемой инфраструктуры обращения цифровых активов. Усиление ответственности должно сократить число нелегальных посредников и повысить прозрачность операций для государства и участников рынка.

В Банке России неоднократно подчёркивали, что отсутствие контроля над посредниками создаёт риски для инвесторов и финансовой стабильности. Введение ответственности, аналогичной банковской, означает возможность применения жёстких санкций за незаконную деятельность в сфере криптовалютных услуг.

Ограничения для неквалифицированных инвесторов

Одновременно с усилением контроля над посредниками регулятор обозначил подход к защите частных инвесторов. В частности, неквалифицированным инвесторам предлагается разрешить покупку криптовалют на сумму не более 300 тыс. рублей в год и только через посредника.

Этот механизм призван ограничить риски для граждан, не обладающих достаточными знаниями и опытом работы с высоковолатильными инструментами. При этом сам факт допуска операций через посредников подчёркивает стремление ЦБ перевести рынок в более формализованные рамки, а не полностью вытеснить его из легального поля.

Переходный период до 2027 года

Срок вступления новых норм — середина 2027 года — указывает на длительный переходный период. За это время участникам рынка предстоит адаптироваться к будущим требованиям, а регулятору — доработать правовую базу и механизмы контроля.

Ожидается, что к моменту введения ответственности будут чётко определены критерии легальной деятельности криптовалютных посредников. Это должно снизить неопределённость на рынке и задать более понятные правила для бизнеса и инвесторов.