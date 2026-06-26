Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Биткоин
Биткоин
© unsplash.com by Art Rachen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:58

Обмен криптовалюты может закончиться уголовным делом: где проходит опасная черта

Инвесторам и пользователям криптовалют следует учитывать риски, связанные с транзакциями, чтобы избежать уголовной ответственности. Маркетолог, предприниматель Никита Шатохин в беседе с NewsInfo уточнил, в каких случаях активность с цифровыми активами может стать основанием для внимания правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о рисках, с которыми сталкиваются пользователи при обмене цифровых активов. В частности, юристы не раз предупреждали, что ведение регулярного обмена может быть квалифицировано как незаконная предпринимательская деятельность.

По словам эксперта, основная опасность заключается не в совершении разовых покупок для себя, а в переходе к деятельности, напоминающей функционирование полноценного обменного пункта. При этом гражданам важно соблюдать правила конфиденциальности при использовании любых финансовых инструментов на смартфоне.

"В России физлицо в целом может покупать, хранить, продавать крипту для себя. Само по себе личная покупка не является нарушением. Риск начинается в момент, когда человек начинает работать как обменник, то есть принимать деньги от других людей, отправлять им крипту, получать комиссию, зарабатывать на спреде, зарабатывать на проведении платежей", — отметил Шатохин.

Эксперт пояснил, что для личных целей обмен криптовалюты допустим, однако при получении прибыли такие доходы необходимо декларировать. Подобная прозрачность помогает грамотно управлять капиталом в любых рыночных условиях. Помимо налоговых аспектов, существует значительная угроза столкнуться с "грязными" активами, вовлеченными в криминальные схемы.

"Если вы это делаете для кого-то, уже становится рискованно с точки зрения оценки ваших действий и с точки зрения возможных уголовных проблем. Крипта может оказаться грязной, участвовать в криминальных оборотах. Участвуя в подобных финансовых операциях, вы тоже становитесь соучастником грязных дел, в которых замечена грязная крипта", — пояснил эксперт.

Для обеспечения базовой защиты данных правоведы рекомендуют избегать ошибок при работе с браузерами, которые могут привести к утечке сведений. В то же время, при возникновении спорных ситуаций, гражданам стоит знать, где искать помощь правоведа без оплаты услуг на первоначальном этапе.

Читайте также

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый жилищный вклад на старте: кому он откроет двери в собственное жилье вчера в 15:56

Экономист Андрей Колганов оценил для NewsInfo новую финансовую инициативу для будущих новоселов.

Читать полностью » Отток средств из банков встревожил рынок: главный риск оказался не там, где его ждали вчера в 12:19

Экономист Елена Мешкова назвала NewsInfo последствия оттока свободных средств из банков.

Читать полностью » Россияне ищут самые выгодные вклады: почему погоня за процентом не всегда успешна 11.06.2026 в 14:54

Экономист Владимир Косой назвал NewsInfo постоянную миграцию денежных средств ради минимальной разницы в ставках иллюзорным способом увеличения личного капитала.

Читать полностью » Карьера упирается в цифровой барьер: без этих навыков даже сильное резюме слабеет 11.06.2026 в 13:17

HR-эксперт Виктория Никольская рассказала NewsInfo, какие новые правила для соискателей диктует современный рынок труда.

Читать полностью » Россия уперлась в нехватку рабочих рук: забытые профессии внезапно стали главными 09.06.2026 в 13:30

Экономист Александр Сивогривов назвал NewsInfo причины дефицита многих профессий.

Читать полностью » Четырехдневная неделя остается мечтой: главный подвох скрыт не в законе 08.06.2026 в 14:10

Юрист Александр Ксенофонтов пояснил NewsInfo, почему переход на четырехдневную рабочую неделю не требует изменения законодательства.

Читать полностью » Золото теряет блеск третий месяц подряд: инвесторы нашли добычу пожирнее 05.06.2026 в 17:34

Экономист Никита Масленников назвал NewsInfo причины затяжного падения цен на золото.

Читать полностью » Зарплата в вакансии оказалась приманкой: за обман кандидатов работодателями могут взяться жестче 04.06.2026 в 13:58

HR-эксперт Юлия Левина пояснила NewsInfo, почему соискатели часто сталкиваются с системным искажением сумм зарплат в объявлениях работодателей.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Алкоголь среди молодежи вышел из моды не полностью: рынок заметил тревожную подмену
Авто и мото
Бензин на АЗС решили спасать новым законом: почему водителям все равно стоит насторожиться
Авто и мото
Старые страхи в новой обертке: как производители победили главные дефекты турбодвигателей прошлого
ПФО
От фундамента до сдачи: как возводили Дом правительства в Нижнем Новгороде — почему проект называют ошибкой властей
Авто и мото
Сигнал бедствия в расширительном бачке: во что превращается ваш антифриз и какие последствия ждут двигатель авто
Авто и мото
Тюнинг, который стоит свободы: как самая простая доработка ведет к аннуляции документов
Туризм
Штраф до €70 у гейта: как новые правила провоза клади разорят российских туристов
Туризм
Самостоятельная Турция стала роскошью: почему дикарем отдыхать теперь в разы дороже
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet