Обмен криптовалюты может закончиться уголовным делом: где проходит опасная черта

Инвесторам и пользователям криптовалют следует учитывать риски, связанные с транзакциями, чтобы избежать уголовной ответственности. Маркетолог, предприниматель Никита Шатохин в беседе с NewsInfo уточнил, в каких случаях активность с цифровыми активами может стать основанием для внимания правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о рисках, с которыми сталкиваются пользователи при обмене цифровых активов. В частности, юристы не раз предупреждали, что ведение регулярного обмена может быть квалифицировано как незаконная предпринимательская деятельность.

По словам эксперта, основная опасность заключается не в совершении разовых покупок для себя, а в переходе к деятельности, напоминающей функционирование полноценного обменного пункта. При этом гражданам важно соблюдать правила конфиденциальности при использовании любых финансовых инструментов на смартфоне.

"В России физлицо в целом может покупать, хранить, продавать крипту для себя. Само по себе личная покупка не является нарушением. Риск начинается в момент, когда человек начинает работать как обменник, то есть принимать деньги от других людей, отправлять им крипту, получать комиссию, зарабатывать на спреде, зарабатывать на проведении платежей", — отметил Шатохин.

Эксперт пояснил, что для личных целей обмен криптовалюты допустим, однако при получении прибыли такие доходы необходимо декларировать. Подобная прозрачность помогает грамотно управлять капиталом в любых рыночных условиях. Помимо налоговых аспектов, существует значительная угроза столкнуться с "грязными" активами, вовлеченными в криминальные схемы.

"Если вы это делаете для кого-то, уже становится рискованно с точки зрения оценки ваших действий и с точки зрения возможных уголовных проблем. Крипта может оказаться грязной, участвовать в криминальных оборотах. Участвуя в подобных финансовых операциях, вы тоже становитесь соучастником грязных дел, в которых замечена грязная крипта", — пояснил эксперт.

Для обеспечения базовой защиты данных правоведы рекомендуют избегать ошибок при работе с браузерами, которые могут привести к утечке сведений. В то же время, при возникновении спорных ситуаций, гражданам стоит знать, где искать помощь правоведа без оплаты услуг на первоначальном этапе.

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