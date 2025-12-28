Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Биткоин
Биткоин
© Desingned by Freepik by pvproductions is licensed under public domain
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:41

Криптовалюты идут в легальное поле: эксперт объяснил, как это изменит отрасль

Банк России разрабатывает концепцию регулирования криптовалют — Никитин

Рынок криптовалют в России может выйти из "серой зоны" за счет понятных и формализованных правил, а не через запреты и резкие ограничения. Об этом сообщает издание "Известия": партнер 5D Consulting Михаил Никитин заявил, что решение Банка России о подготовке концепции регулирования криптовалют стало первым по-настоящему системным шагом к созданию прозрачных условий для отрасли.

Первый системный шаг и жесткие рамки

Никитин считает, что сама логика действий Центробанка объясняет, почему предложенные рамки выглядят достаточно строгими. По его словам, регулятор традиционно действует осторожно: не вводит правила мгновенно, а сначала наблюдает, тестирует гипотезы, собирает данные и изучает международный опыт. Именно поэтому к моменту формализации требований ЦБ уже обладает достаточным пониманием специфики инструмента и его рисков.

"Центральный банк традиционно действует осторожно: сначала наблюдает, тестирует гипотезы, собирает данные, изучает мировой опыт и только потом переходит к формализации. За это время регулятор уже хорошо понимает, с каким инструментом имеет дело, поэтому предложенные рамки выглядят достаточно жесткими", — отметил руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер 5D Consulting Михаил Никитин.

Эксперт ожидает, что по мере накопления практики и статистики правила будут корректироваться. По его мнению, нынешняя концепция может стать основой, которую затем будут донастраивать и расширять в зависимости от того, как будет развиваться рынок и какие риски проявятся на практике. Такой подход предполагает постепенное закрепление требований, а не одномоментное ужесточение.

"Обеление" рынка и уход сомнительных схем

Никитин прогнозирует, что введение правил изменит структуру крипторынка. По его словам, более прозрачное регулирование может вытеснить "серых" участников — обменники без понятной юридической конструкции и схемы, которые сегодня существуют на грани закона. В результате, как считает эксперт, рынок станет более "белым", а его участники будут вынуждены работать в более понятных условиях.

"Сам рынок станет более белым: с него начнут уходить серые обменники и сомнительные схемы, а вместо них появятся игроки, способные создавать реальную дополнительную ценность — аналитику, сервисы, инфраструктуру", — убежден собеседник редакции.

При этом эксперт подчеркивает: регулирование должно дать рынку возможность развиваться через создание продуктов и сервисов, а не через обход ограничений. В перспективе это может привести к формированию более устойчивой экосистемы, где ценность создается не на спекулятивных операциях, а на инфраструктуре и прикладных решениях.

Баланс свободы и контроля: самая сложная часть

Отдельной задачей для регулятора Никитин называет поиск баланса между природой криптовалют и требованиями государства. По его словам, необходимо сохранить принципы децентрализации и свободы, но одновременно обеспечить уплату налогов и не допустить, чтобы криптовалюта стала основным инструментом преступного мира. Именно этот баланс, по оценке эксперта, и делает работу ЦБ особенно сложной.

Никитин считает, что выбранный подход выглядит аккуратным и взвешенным. По его словам, в нем нет резких запретов и "рывков", а ключевой акцент делается на постепенном выстраивании понятных правил, к которым участники смогут адаптироваться. В таком формате, считает эксперт, крипторынок способен развиваться не в конфликте с регулятором, а в рамках прозрачной и предсказуемой системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Возвращение России в мировую экономику может пройти быстрыми темпами — депутат Светлана Журова вчера в 4:31
Санкции как временный разрыв: какие отрасли первыми потянутся к восстановлению сотрудничества

В Госдуме допустили, что после завершения конфликта Россия может быстро восстановить экономические связи благодаря взаимной выгоде сотрудничества.

Читать полностью » Праздничные расходы не должны подрывать стабильность — финсоветник Карпычева 26.12.2025 в 15:37
Праздник закончится, а счёт останется: когда перерасход становится ошибкой

Новогодний перерасход не всегда ошибка. Финансовый советник объясняет, когда праздничные траты допустимы и как не навредить бюджету.

Читать полностью » Биржевые цены на бензин снизились, дизель подорожал за неделю — ТАСС 26.12.2025 в 14:30
Бензин сдал назад, дизель пошёл в разгон: топливный рынок сыграл в разные стороны

Биржевые цены на бензин по итогам недели снизились, тогда как дизельное топливо всех марок продолжило дорожать.

Читать полностью » Доля кредитов с плавающей ставкой в 2025 году выросла до 75% — Анатолий Попов 26.12.2025 в 5:44
Проценты решили пожить своей жизнью: рынок массово перешёл на плавающие ставки

В 2025 году кредиты с плавающей ставкой заняли рекордную долю — банки связывают это с ожиданиями снижения ключевой ставки.

Читать полностью » Аналитики спрогнозировали ослабление рубля до 94 за доллар в 2026 году — ЕАБР 26.12.2025 в 3:54
Привычная опора исчезает: почему рублю становится всё сложнее удерживать позиции

Аналитики прогнозируют ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть, ставок ЦБ и сокращения валютных продаж.

Читать полностью » Запрет на ввоз российской продукции на Украину сохранён до 31 декабря 2026 года — кабмин 25.12.2025 в 22:41
Украина определилась с торговлей с Россией — решение оказалось без компромиссов

Кабмин Украины продлил до конца 2026 года запрет на импорт российских товаров, сохранив ограничения на продукты и промышленную продукцию.

Читать полностью » Фишинговые сайты воруют деньги при онлайн-оплате — эксперт Ульянов 25.12.2025 в 19:09
Один клик — и счёт пустеет: как поддельные сайты крадут средства при оплате

Онлайн-оплата может привести к мгновенной потере денег. Эксперт объясняет, какие ошибки чаще всего совершают пользователи и как защитить свои средства.

Читать полностью » В условиях стресса экономия перестаёт работать — финансовый консультант Никитина 25.12.2025 в 19:05
Стресс съедает деньги незаметно: почему в нестабильные времена люди перестают экономить

В условиях нестабильности люди тратят деньги неразумно и по привычке. Эксперт объясняет, почему экономия "выключается" и где кроются главные риски.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online
Мир
Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo
Мир
Эрик Адамс посоветовал жителям заняться демографией в снежный день в Нью-Йорке — мэр
Общество
Госдума предлагает запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ — Леонов
Красота и здоровье
Рост заболеваемости гриппом ожидают после новогодних каникул — эпидемиологи
Красота и здоровье
Маски нужны в транспорте и магазинах при гриппе — вирусолог Виктор Зуев
Красота и здоровье
Дневной свет помогает контролировать уровень глюкозы — эндокринолог Павлова
Красота и здоровье
Алкоголь повышает риск развития семи видов рака — психиатр Хакимзанов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet