Криптовалюты идут в легальное поле: эксперт объяснил, как это изменит отрасль

Рынок криптовалют в России может выйти из "серой зоны" за счет понятных и формализованных правил, а не через запреты и резкие ограничения. Об этом сообщает издание "Известия": партнер 5D Consulting Михаил Никитин заявил, что решение Банка России о подготовке концепции регулирования криптовалют стало первым по-настоящему системным шагом к созданию прозрачных условий для отрасли.

Первый системный шаг и жесткие рамки

Никитин считает, что сама логика действий Центробанка объясняет, почему предложенные рамки выглядят достаточно строгими. По его словам, регулятор традиционно действует осторожно: не вводит правила мгновенно, а сначала наблюдает, тестирует гипотезы, собирает данные и изучает международный опыт. Именно поэтому к моменту формализации требований ЦБ уже обладает достаточным пониманием специфики инструмента и его рисков.

"Центральный банк традиционно действует осторожно: сначала наблюдает, тестирует гипотезы, собирает данные, изучает мировой опыт и только потом переходит к формализации. За это время регулятор уже хорошо понимает, с каким инструментом имеет дело, поэтому предложенные рамки выглядят достаточно жесткими", — отметил руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер 5D Consulting Михаил Никитин.

Эксперт ожидает, что по мере накопления практики и статистики правила будут корректироваться. По его мнению, нынешняя концепция может стать основой, которую затем будут донастраивать и расширять в зависимости от того, как будет развиваться рынок и какие риски проявятся на практике. Такой подход предполагает постепенное закрепление требований, а не одномоментное ужесточение.

"Обеление" рынка и уход сомнительных схем

Никитин прогнозирует, что введение правил изменит структуру крипторынка. По его словам, более прозрачное регулирование может вытеснить "серых" участников — обменники без понятной юридической конструкции и схемы, которые сегодня существуют на грани закона. В результате, как считает эксперт, рынок станет более "белым", а его участники будут вынуждены работать в более понятных условиях.

"Сам рынок станет более белым: с него начнут уходить серые обменники и сомнительные схемы, а вместо них появятся игроки, способные создавать реальную дополнительную ценность — аналитику, сервисы, инфраструктуру", — убежден собеседник редакции.

При этом эксперт подчеркивает: регулирование должно дать рынку возможность развиваться через создание продуктов и сервисов, а не через обход ограничений. В перспективе это может привести к формированию более устойчивой экосистемы, где ценность создается не на спекулятивных операциях, а на инфраструктуре и прикладных решениях.

Баланс свободы и контроля: самая сложная часть

Отдельной задачей для регулятора Никитин называет поиск баланса между природой криптовалют и требованиями государства. По его словам, необходимо сохранить принципы децентрализации и свободы, но одновременно обеспечить уплату налогов и не допустить, чтобы криптовалюта стала основным инструментом преступного мира. Именно этот баланс, по оценке эксперта, и делает работу ЦБ особенно сложной.

Никитин считает, что выбранный подход выглядит аккуратным и взвешенным. По его словам, в нем нет резких запретов и "рывков", а ключевой акцент делается на постепенном выстраивании понятных правил, к которым участники смогут адаптироваться. В таком формате, считает эксперт, крипторынок способен развиваться не в конфликте с регулятором, а в рамках прозрачной и предсказуемой системы.