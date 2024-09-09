Учёные открыли сразу шесть раков-бокоплавов в горах Северной Осетии

В Северной Осетии нашли шесть новых видов ракообразных рода Niphargus, сообщил ТАСС декан факультета химии, биологии и биотехнологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Хетаг Хетагуров в понедельник.

Открытие стало результатом экспедиции сотрудников Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН по горной местности республики. Оно позволяет считать эту территорию послеплиоценовым ледниковым убежищем для подземной и стигобиотической фауны, представители которой привыкли жить в ледяной воде подземных водоёмов.

По словам учёного, все найденные виды — локальные эндемики, то есть обитают только в Северной Осетии, кроме Niphargus alagirus, которого, вероятно, возможно встретить в Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Одного рака назвали в честь гидробиолога и энтомолога, заведующей кафедрой зоологии и биоэкологии СОГУ Сусанны Черчесовой.

"На нашей планете каждый день умирает где-то 10 тысяч видов животных и растений. А тут открывают новые виды. Приятно, что в мою честь назван один из выявленных видов живого организма", — призналась она.