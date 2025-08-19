Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Миндальные печенья без муки
Миндальные печенья без муки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:04

Секрет хруста: как обычный кунжут превращает печенье в шедевр

Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров

Задумывались ли вы, как приготовить вкусное печенье всего за 25 минут? Хрустящее песочное печенье с кунжутом — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и скорость в кулинарии. Оно получается тонким, ароматным и невероятно вкусным!

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 60 г
  • Кунжут — 160 г
  • Сливочное масло — 65 г
  • Куриные яйца — 1 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 0,3 ч. л.

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло должно быть качественным и заранее размягченным. Муку можно заменить на цельнозерновую. В миске смешайте мягкое масло с сахаром или сахарозаменителем, который подходит для выпечки.

Добавьте ванильный сахар. Будьте осторожны с дозировкой, чтобы не испортить вкус. Разотрите массу вилкой до однородности. Вбейте в смесь яйцо и тщательно перемешайте. Не забудьте помыть яйца перед использованием.

В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Обязательно просейте муку для лучшей текстуры. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, хорошо перемешайте до получения густого теста.

Вмешайте кунжут в тесто. Застелите противень пергаментом и выкладывайте тесто ложкой, оставляя расстояние между порциями. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье до золотистого цвета, следя за тем, чтобы оно не подгорело.

После выпекания дайте печенью остыть. Оно станет хрустящим и легко снимется с пергамента. Налейте чай и наслаждайтесь, но не забывайте о мере — печенье довольно калорийное.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить куриный шашлык в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 1:29

Шашлык без мангала? Секретный рецепт от домашних поваров

Хотите шашлык, но нет мангала? Попробуйте сочное куриное филе на шпажках из духовки — просто, быстро и так же вкусно!

Читать полностью » Как запечь перец в духовке, чтобы кожица легко снималась — советы кулинаров сегодня в 1:12

Сочный и сладкий перец без лишней возни — секрет кроется в простой хитрости

Запечённый перец — аромат лета и вкус детства. Как сделать его сочным, с лёгкой корочкой и насыщенным вкусом? Все секреты — в нашем материале.

Читать полностью » Вафельные трубочки: популярный десерт из СССР возвращается в домашние кухни сегодня в 0:38

Десерт за 30 минут: как приготовить вафельные трубочки без лишних хлопот

Хрустящие вафельные трубочки с нежной варёной сгущёнкой — простой десерт, который вернёт вас в детство. Узнайте, как приготовить их дома всего за час!

Читать полностью » Как приготовить творожную намазку с йогуртом и зеленью — рецепт поваров сегодня в 0:27

Эта простая смесь из трёх ингредиентов делает творог нежным и ароматным — к ней возвращаются снова и снова

Лёгкая творожная закуска с огурцом и йогуртом — простой рецепт, который превращает обычный ужин в момент уюта и спокойствия.

Читать полностью » Как приготовить говядину в горшочках: классический рецепт с картошкой сегодня в 0:26

Диетический ужин без масла: как приготовить говядину, которая тает во рту

Узнайте, как легко и быстро приготовить говядину в горшочках с картошкой! Это блюдо порадует вас своим вкусом и ароматом, а также станет отличным вариантом для ужина.

Читать полностью » Отравление шаурмой: как неправильное хранение мяса и нарушения гигиены приводят к риску для здоровья вчера в 22:43

Готовят с грязными руками, но подают с улыбкой: почему шаурма может быть опасной даже у лучших продавцов

Шаурма может скрывать опасность. Что стоит за массовым отравлением в Егорьевске и как избежать неприятных последствий от уличной еды? Ответы от врача и эксперта.

Читать полностью » Крабовые палочки: что важно знать о составе и возможных рисках для здоровья вчера в 23:06

Не краб и не рыба: почему крабовые палочки — не такая безобидная еда, как кажется

Крабовые палочки — это не только удобно, но и не всегда полезно. Почему стоит ограничить их потребление и кто должен быть особенно осторожен с этим продуктом?

Читать полностью » Для белого хлеба — высший сорт, для ЗОЖ-выпечки — обойная мука: как выбрать правильно вчера в 21:38

Высший, первый, обойная: какую муку вы зря покупаете для выпечки

Мука — не просто белый порошок. От её сорта зависит всё: от текстуры теста до срока хранения хлеба. Узнайте, какую муку выбрать для блинов, пирогов и булочек.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Ботаники объяснили, почему вьюнок называют "садовым душителем" и как с ним бороться
Туризм

Как искать авиабилеты по подпискам и уведомлениям
Красота и здоровье

Психотерапевт Ирина Крашкина: утренний свет и прогулка помогают запустить биологические часы
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки
Культура и шоу-бизнес

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда
Спорт и фитнес

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru