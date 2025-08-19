Секрет хруста: как обычный кунжут превращает печенье в шедевр

Задумывались ли вы, как приготовить вкусное печенье всего за 25 минут? Хрустящее песочное печенье с кунжутом — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и скорость в кулинарии. Оно получается тонким, ароматным и невероятно вкусным!

Ингредиенты

Пшеничная мука — 60 г

Кунжут — 160 г

Сливочное масло — 65 г

Куриные яйца — 1 шт.

Сахар — 120 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 0,3 ч. л.

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло должно быть качественным и заранее размягченным. Муку можно заменить на цельнозерновую. В миске смешайте мягкое масло с сахаром или сахарозаменителем, который подходит для выпечки.

Добавьте ванильный сахар. Будьте осторожны с дозировкой, чтобы не испортить вкус. Разотрите массу вилкой до однородности. Вбейте в смесь яйцо и тщательно перемешайте. Не забудьте помыть яйца перед использованием.

В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Обязательно просейте муку для лучшей текстуры. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, хорошо перемешайте до получения густого теста.

Вмешайте кунжут в тесто. Застелите противень пергаментом и выкладывайте тесто ложкой, оставляя расстояние между порциями. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье до золотистого цвета, следя за тем, чтобы оно не подгорело.

После выпекания дайте печенью остыть. Оно станет хрустящим и легко снимется с пергамента. Налейте чай и наслаждайтесь, но не забывайте о мере — печенье довольно калорийное.