Шоколадная паста
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Не только тосты: эта шоколадно-ореховая паста удивит хрустящей текстурой

Как приготовить шоколадно-ореховую пасту с карамельной корочкой и фундуком

Эта шоколадно-ореховая паста выделяется среди привычных рецептов: вместо мягкой кремовой текстуры она радует аппетитной карамельной корочкой и лёгким хрустом. Секрет в том, что в основе — кусочки карамелизированного фундука, которые сначала приятно липкие, а спустя сутки становятся нежно-хрустящими.

Пасту можно намазывать на тосты, класть в блинчики, добавлять в мороженое или даже превращать в трюфели.

Необходимые ингредиенты

  • Вода — 85 г
  • Золотистый или кукурузный сироп — 113 г
  • Сахар — 150 г
  • Кошерная соль Diamond Crystal — ¾ ч. л. (или половина объёма поваренной соли)
  • Фундук (поджаренный, очищенный, крупно рубленый) — 255 г
  • Пищевая сода — ½ ч. л.
  • Тёмный шоколад (60% какао) — 113 г, растопленный
  • Какао-порошок (лучше по голландской технологии) — 15 г
  • Масло из жареного фундука или нейтральное масло — 30 г

Как приготовить

1. Карамелизация орехов

Сначала форму смазывают маслом. В кастрюле смешивают воду, сироп, сахар, соль и фундук, затем нагревают на среднем огне. Через 5 минут, когда сахар растворится и карамель начнёт пузыриться, продолжают варить, помешивая, пока масса не приобретёт янтарный оттенок. Температура должна быть от 160 до 171 °C — чем выше, тем насыщеннее вкус.

После достижения нужной температуры массу снимают с огня, быстро вмешивают соду и выливают на противень. Остывшую карамель можно хранить до недели при комнатной температуре или несколько месяцев в морозильной камере.

2. Превращение в пасту

Остывшую карамель ломают на кусочки и измельчают в кухонном комбайне до густой ореховой массы. Затем добавляют какао, растопленный шоколад и масло, тщательно перемешивая до однородности.

Пасту помещают в герметичный контейнер. При комнатной температуре она затвердевает в течение суток, приобретая нежный хруст и трюфельную плотность.

Советы и варианты

  • Если хочется более мягкой консистенции, можно добавить немного дополнительного орехового масла.
  • Паста отлично подходит для начинки печенья, трюфелей, блинов и французских тостов.
  • Хранить можно до месяца при комнатной температуре или до нескольких месяцев в холодильнике.

