Не только тосты: эта шоколадно-ореховая паста удивит хрустящей текстурой
Эта шоколадно-ореховая паста выделяется среди привычных рецептов: вместо мягкой кремовой текстуры она радует аппетитной карамельной корочкой и лёгким хрустом. Секрет в том, что в основе — кусочки карамелизированного фундука, которые сначала приятно липкие, а спустя сутки становятся нежно-хрустящими.
Пасту можно намазывать на тосты, класть в блинчики, добавлять в мороженое или даже превращать в трюфели.
Необходимые ингредиенты
- Вода — 85 г
- Золотистый или кукурузный сироп — 113 г
- Сахар — 150 г
- Кошерная соль Diamond Crystal — ¾ ч. л. (или половина объёма поваренной соли)
- Фундук (поджаренный, очищенный, крупно рубленый) — 255 г
- Пищевая сода — ½ ч. л.
- Тёмный шоколад (60% какао) — 113 г, растопленный
- Какао-порошок (лучше по голландской технологии) — 15 г
- Масло из жареного фундука или нейтральное масло — 30 г
Как приготовить
1. Карамелизация орехов
Сначала форму смазывают маслом. В кастрюле смешивают воду, сироп, сахар, соль и фундук, затем нагревают на среднем огне. Через 5 минут, когда сахар растворится и карамель начнёт пузыриться, продолжают варить, помешивая, пока масса не приобретёт янтарный оттенок. Температура должна быть от 160 до 171 °C — чем выше, тем насыщеннее вкус.
После достижения нужной температуры массу снимают с огня, быстро вмешивают соду и выливают на противень. Остывшую карамель можно хранить до недели при комнатной температуре или несколько месяцев в морозильной камере.
2. Превращение в пасту
Остывшую карамель ломают на кусочки и измельчают в кухонном комбайне до густой ореховой массы. Затем добавляют какао, растопленный шоколад и масло, тщательно перемешивая до однородности.
Пасту помещают в герметичный контейнер. При комнатной температуре она затвердевает в течение суток, приобретая нежный хруст и трюфельную плотность.
Советы и варианты
- Если хочется более мягкой консистенции, можно добавить немного дополнительного орехового масла.
- Паста отлично подходит для начинки печенья, трюфелей, блинов и французских тостов.
- Хранить можно до месяца при комнатной температуре или до нескольких месяцев в холодильнике.
