Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым: пять простых хитростей

Рис — популярный и полезный гарнир, который особенно вкусен в рассыпчатом виде. Правда, не у всех хозяек он получается таким — иногда при варке рис упорно слипается, превращаясь в неаппетитную кашу. Если такое происходит, значит, вы допускаете ошибки во время готовки. Раскрываем пять простых хитростей, которые помогут получить самый рассыпчатый рис.

Выбирайте некрахмалистые сорта риса

У всех видов риса разное содержание крахмала — чем его больше, тем больше воды впитает рис и тем больше разварится. Самыми расыпчатыми являются пропаренный либо длиннозёрный рис. А вот круглозёрный лучше оставить для ризотто, пудингов, роллов и подобных им блюд.

Соблюдайте время приготовления

Рассыпчатость готового риса также зависит от количества воды и времени варки: у каждого сорта они различаются. Так, на стакан простого белого риса нужно 1,5-2 стакана воды, а варить его нужно 20 минут (пропаренный — 30 минут). А вот для варки дикого риса потребуется уже 3,5 стакана воды и 45 минут варки. Поэтому внимательно читайте инструкцию на уковке и строго ей следуйте.

Промывайте рис перед готовкой

Мытьё риса холодной водой перед варкой — обязательный этап. Так вы избавите его от лишнего крахмала, и блюдо получится рассыпчатым и вкусным. Промывать крупу нужно в ёмкости 5-7 раз, пока вода не станет прозрачной. Но это ещё не всё: теперь рис нужно замочить на 15 минут, после чего слить воду — излишки крахмала уйдут вместе с ней.

Не перемешивайте рис при варке

Варите рис, пока он не впитает в себя всю жидкость. В процессе варки лучше не открывать крышку кастрюли, чтобы не замедлять приготовление. А главное — ни в коем случае не перемешивайте рис, иначе зёрна будут ломаться и выделять крахмал.

Дайте рису отдохнуть

Когда рис приготовится, уберите его с плиты и дайте постоять 20 минут, не однимая крышку. Тогда гарнир будет таким, как надо — рассыпчатым и красивым.

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