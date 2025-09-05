Между Мальтой и Камчаткой: где окажется Astoria Grande
Развитие круизного туризма на Дальнем Востоке России выходит на новый уровень. Заместитель главы Минвостокразвития Антон Басанский подтвердил, что для этих целей планируется использовать лайнер Astoria Grande.
Новый маршрут
Ранее сообщалось о планах запустить круизное сообщение, которое соединит Камчатку, Сахалин и Приморье. Первые рейсы намечены на лето 2026 года. До недавнего времени предполагалось, что именно Astoria Grande выйдет на линию, и теперь эту версию подтвердили официально.
"Ждем Astoria Grande, будет ходить здесь", — заявил Басанский.
Вопросы без ответов
При этом оператор судна пока не комментирует планы министерства. Более того, на 2026 год у лайнера заявлены маршруты в Италию и на Мальту, а билеты уже доступны для бронирования.
Поддержка со стороны государства
В Минвостокразвития также сообщили, что собираются субсидировать приобретение судов для туроператоров, готовых развивать круизное направление на Дальнем Востоке. Но точные параметры программы — размер финансовой поддержки и сроки старта — пока не раскрываются.
