6400 пассажиров остались без движения: что произошло с гигантским MSC World Europa

Круизные лайнеры давно перестали быть просто транспортом. Сегодня это настоящие плавучие города с кинотеатрами, ресторанами, детскими зонами и даже скалодромами. Для многих путешественников такой формат отдыха становится шансом увидеть новые страны и при этом наслаждаться комфортом, сравнимым с лучшими отелями.

Однако даже самые современные суда не застрахованы от проблем. Недавний инцидент показал, что неожиданные ситуации могут застать врасплох тысячи пассажиров.

Что произошло у берегов Италии

MSC World Europa, флагманский лайнер компании MSC, оказался без движения всего в восьми морских милях от острова Понца. Причиной стала неисправность электропроводки двигателей. На борту находились более 6400 туристов и около 2000 членов экипажа.

По данным береговой охраны Италии, несмотря на перебои с электроэнергией, необходимые услуги на судне продолжали предоставляться. Сколько именно лайнер оставался в дрейфе, официально не уточнили. Известно лишь, что спустя время судно восстановило работу систем и самостоятельно вернулось на маршрут.

Реакция компании и дальнейший маршрут

"Пассажиров своевременно уведомили о задержке, при этом никаких угроз для безопасности не возникло", — заявили в MSC USA TODAY.

После инцидента лайнер без посторонней помощи достиг следующего порта назначения — Мессины на Сицилии, а вечером того же дня взял курс на Валлетту (Мальта).

Подобные случаи этим летом

Схожая ситуация недавно произошла и с другим лайнером — Celebrity Cruises. У берегов Италии он также потерял электроэнергию и был вынужден дрейфовать около трёх часов. Как сообщила материнская компания Royal Caribbean, причиной стала "техническая проблема".

Лайнеры нового поколения

World Europa, построенный в 2022 году, стал первым представителем класса MSC World Class. Его водоизмещение превышает 200 тысяч тонн, а число кают — более 2700. Судно может развивать скорость до 22,7 узлов, а его размеры поражают: длина превышает 90 метров.

В начале этого года к флоту присоединился MSC World America. А к 2026 году ожидается появление третьего судна серии, получившего рабочее название MSC World Asia.

Современные круизы открывают новые горизонты для отдыха, но каждый подобный случай напоминает: даже самые большие лайнеры зависят от надёжности техники.