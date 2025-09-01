Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
MSC World Europa
MSC World Europa
© commons.wikimedia.org by Didier Duforest is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:15

6400 пассажиров остались без движения: что произошло с гигантским MSC World Europa

Более 6400 пассажиров застряли на лайнере MSC World Europa у острова Понца

Круизные лайнеры давно перестали быть просто транспортом. Сегодня это настоящие плавучие города с кинотеатрами, ресторанами, детскими зонами и даже скалодромами. Для многих путешественников такой формат отдыха становится шансом увидеть новые страны и при этом наслаждаться комфортом, сравнимым с лучшими отелями.

Однако даже самые современные суда не застрахованы от проблем. Недавний инцидент показал, что неожиданные ситуации могут застать врасплох тысячи пассажиров.

Что произошло у берегов Италии

MSC World Europa, флагманский лайнер компании MSC, оказался без движения всего в восьми морских милях от острова Понца. Причиной стала неисправность электропроводки двигателей. На борту находились более 6400 туристов и около 2000 членов экипажа.

По данным береговой охраны Италии, несмотря на перебои с электроэнергией, необходимые услуги на судне продолжали предоставляться. Сколько именно лайнер оставался в дрейфе, официально не уточнили. Известно лишь, что спустя время судно восстановило работу систем и самостоятельно вернулось на маршрут.

Реакция компании и дальнейший маршрут

"Пассажиров своевременно уведомили о задержке, при этом никаких угроз для безопасности не возникло", — заявили в MSC USA TODAY.

После инцидента лайнер без посторонней помощи достиг следующего порта назначения — Мессины на Сицилии, а вечером того же дня взял курс на Валлетту (Мальта).

Подобные случаи этим летом

Схожая ситуация недавно произошла и с другим лайнером — Celebrity Cruises. У берегов Италии он также потерял электроэнергию и был вынужден дрейфовать около трёх часов. Как сообщила материнская компания Royal Caribbean, причиной стала "техническая проблема".

Лайнеры нового поколения

World Europa, построенный в 2022 году, стал первым представителем класса MSC World Class. Его водоизмещение превышает 200 тысяч тонн, а число кают — более 2700. Судно может развивать скорость до 22,7 узлов, а его размеры поражают: длина превышает 90 метров.

В начале этого года к флоту присоединился MSC World America. А к 2026 году ожидается появление третьего судна серии, получившего рабочее название MSC World Asia.

Современные круизы открывают новые горизонты для отдыха, но каждый подобный случай напоминает: даже самые большие лайнеры зависят от надёжности техники.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Абу-Даби ночью: концерты, ужины у моря и прогулки по пустыне под звездами вчера в 16:48

Город огней и тишины: что скрывает столица Эмиратов после заката

Узнайте, как Абу-Даби преображается после заката: 10 ночных активностей, от уюта на Корниш до звездного неба в пустыне.

Читать полностью » Природные достопримечательности Абу-Даби: сафари, дайвинг и наблюдение за птицами вчера в 15:44

Абу-Даби без небоскрёбов: что скрывает столица ОАЭ за фасадом роскоши

Абу-Даби – это не только небоскрёбы! Откройте для себя природу, мангры и диких животных в 7 природных заповедниках, расположенных поблизости от мегаполиса.

Читать полностью » Музей современного искусства в Варшаве открыл новое здание в 2024 году вчера в 14:00

Варшава, которая помнит боль: музеи о войне и восстаниях, мимо которых не пройти

Варшава полна удивительных музеев! Откройте для себя 7 уникальных выставок, от истории польских евреев до музыкального наследия Шопена.

Читать полностью » EU Holidays в Сингапуре предложили бесплатные билеты в Дубай, но взимают сборы по $540 с человека вчера в 13:05

Когда подарок дороже покупки: как "комплимент" турагента стал ловушкой

Женщина из Сингапура потратила 7 976 долларов на тур, надеясь на бесплатные билеты в Дубай, но столкнулась с неприятными сюрпризами. Подробности внутри.

Читать полностью » Гастрономический туризм: тренд путешествий по России вчера в 12:47

Россия на вкус: почему гастротуризм стал новым трендом

Гастрономический туризм становится трендом в России: путешествия ради вкусов, региональных продуктов и фестивалей превращаются в новый формат отдыха.

Читать полностью » Как рестораны регионов России возрождают старинные рецепты вчера в 11:44

Старинные блюда в новой подаче: тренд ресторанов регионов России

Рестораны регионов России возвращают старинные рецепты на столы. Это новый гастрономический тренд, объединяющий традиции и современность.

Читать полностью » Как развивается гастрономический туризм в российских регионах вчера в 10:41

Гастрономический туризм в России: как регионы завоёвывают гурманов

Гастрономический туризм в России набирает обороты: регионы создают маршруты, фестивали и бренды, чтобы привлечь гурманов и рассказать о себе через еду.

Читать полностью » Вино и гастрономия России: лучшие регионы для дегустаций вчера в 9:39

Где в России вино встречает гастрономию: маршруты для гурманов

Россия становится страной вина и гастрономии. Рассказываем о регионах, где дегустации превращаются в настоящее путешествие со вкусом.

Читать полностью »

Новости
Еда

Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома
Питомцы

Кинологи объяснили, как отучить собаку рыться в мусорном ведре
Наука и технологии

Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния
Спорт и фитнес

Министерство здравоохранения США: садовые работы входят в норму физической активности
Садоводство

Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия
Красота и здоровье

Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин
Садоводство

В Пермском крае подготовку хвойных к зиме советуют начинать с сентября
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet