Legend of the Seas
Legend of the Seas
© commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under GNU Free Documentation License
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Огромный корабль на 7600 пассажиров удивил даже бывалых туристов

На верфи Meyer Turku состоялся спуск на воду лайнера Legend of the Seas весом 250 тысяч тонн

В Финляндии на верфи Meyer Turku состоялся спуск на воду нового гиганта компании Royal Caribbean. Круизный лайнер Legend of the Seas, весом 250 тысяч тонн и длиной почти 370 метров, стал крупнейшим судном в мире.

Как проходил спуск

29 августа огромный корабль впервые оказался на воде. Процесс занял около 12 часов: резервуар, где находилось судно, постепенно заполняли водой, а затем четыре буксира отбуксировали лайнер в док. Теперь здесь ему предстоит пройти финальное оснащение перед официальным вводом в эксплуатацию летом следующего года.

Что ждёт пассажиров

На борту нового лайнера обещают настоящий город развлечений:

  • аквапарк-рекордсмен;
  • 21 бар и 23 ресторана;
  • аттракцион Crown's Edge — наполовину мостик, наполовину верёвочный парк,
  • созданный для любителей острых ощущений.

Компания утверждает, что каждый найдёт здесь занятие по душе.

"Семьи всех возрастов смогут насладиться временем своей жизни по-своему", — заявили в Royal Caribbean.

Масштабы и экология

По данным Planet Cruises, площадь лайнера сопоставима с территорией семи городских районов, а вместимость достигает 7600 пассажиров.

Особое внимание уделили экологии: Legend of the Seas будет работать на сжиженном природном газе. Royal Caribbean Group планирует к 2035 году создать первый круизный лайнер с нулевым уровнем выбросов углерода.

Таким образом, новый флагман не только установил рекорды по размерам и возможностям для отдыха, но и стал шагом в сторону "зелёного" будущего морских путешествий.

