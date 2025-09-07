Огромный корабль на 7600 пассажиров удивил даже бывалых туристов

В Финляндии на верфи Meyer Turku состоялся спуск на воду нового гиганта компании Royal Caribbean. Круизный лайнер Legend of the Seas, весом 250 тысяч тонн и длиной почти 370 метров, стал крупнейшим судном в мире.

Как проходил спуск

29 августа огромный корабль впервые оказался на воде. Процесс занял около 12 часов: резервуар, где находилось судно, постепенно заполняли водой, а затем четыре буксира отбуксировали лайнер в док. Теперь здесь ему предстоит пройти финальное оснащение перед официальным вводом в эксплуатацию летом следующего года.

Что ждёт пассажиров

На борту нового лайнера обещают настоящий город развлечений:

аквапарк-рекордсмен;

21 бар и 23 ресторана;

аттракцион Crown's Edge — наполовину мостик, наполовину верёвочный парк,

созданный для любителей острых ощущений.

Компания утверждает, что каждый найдёт здесь занятие по душе.

"Семьи всех возрастов смогут насладиться временем своей жизни по-своему", — заявили в Royal Caribbean.

Масштабы и экология

По данным Planet Cruises, площадь лайнера сопоставима с территорией семи городских районов, а вместимость достигает 7600 пассажиров.

Особое внимание уделили экологии: Legend of the Seas будет работать на сжиженном природном газе. Royal Caribbean Group планирует к 2035 году создать первый круизный лайнер с нулевым уровнем выбросов углерода.

Таким образом, новый флагман не только установил рекорды по размерам и возможностям для отдыха, но и стал шагом в сторону "зелёного" будущего морских путешествий.