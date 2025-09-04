Автопилот, который не пилотирует: главное заблуждение водителей

Водители всё чаще сталкиваются с соблазном переложить управление машиной на современные системы. Маркетологи уверяют, что "умные" функции способны взять на себя рутинные задачи, а производители акцентируют внимание на безопасности. Однако эксперты напоминают: доверять технологиям полностью нельзя. Человек за рулём остаётся главным ответственным за жизнь и здоровье — как своё, так и окружающих.

Где заканчивается помощь и начинается риск

Сегодня многие автомобили комплектуются ассистентами, которые регулируют скорость, дистанцию и даже положение машины в полосе. Всё это объединяют в привычный термин "автопилот". Но, как подчёркивают специалисты, само название вводит в заблуждение: речь идёт лишь о расширенном круиз-контроле, а не о полноценной системе без участия человека.

"То, что принято называть автопилотом, таковым не является. Маркетологи придумали наименование. Это расширенный круиз-контроль, не более", — заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Его слова подтверждают статистические данные: большинство аварий с участием машин, оснащённых подобными системами, происходят именно потому, что водитель теряет бдительность. Человек доверяется технике и перестаёт контролировать ситуацию.

Почему важно сохранять внимание

Главная проблема кроется в иллюзии безопасности. Многие автомобилисты считают, что умные технологии способны самостоятельно принять решение в сложной дорожной обстановке. Однако датчики и алгоритмы работают лишь в пределах заданных сценариев. Система не распознает нестандартные ситуации так же быстро, как живой водитель.

Эксперты напоминают: даже если автомобиль оборудован системой экстренного торможения, она не гарантирует предотвращение столкновения. Возможны ошибки при распознавании препятствий, ложные срабатывания или, наоборот, задержка реакции.

"В случае дорожно-транспортного происшествия полная ответственность будет лежать на водителе, а не на системах автомобиля", — подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Технологии и привычки водителей

Отдельная угроза — использование гаджетов за рулём. Некоторые водители, полагаясь на автоматические системы, начинают отвлекаться на телефон или другие дела. Такая беспечность резко увеличивает риск аварии.

На дорогах встречаются примеры, когда человек буквально убирает руки с руля, доверяя технике. Подобное поведение недопустимо: автопроизводители сами указывают в инструкциях, что контроль со стороны водителя обязателен.

Чем полезны современные ассистенты

Тем не менее технологии нельзя списывать со счетов. Системы помогают снизить нагрузку в длительных поездках, поддерживать безопасную дистанцию и контролировать скорость. Они особенно полезны в условиях плотного трафика, где постоянное "старт-стоп" утомляет водителя.

Но важно помнить: все эти функции — лишь вспомогательные. Их задача облегчить процесс, а не заменить человека.

Как использовать круиз-контроль правильно

• Всегда держать руки на руле и быть готовым взять управление.

• Следить за дорожной ситуацией, а не за экраном телефона.

• Использовать ассистентов как дополнительную помощь, а не основной инструмент вождения.

• Помнить, что ответственность за последствия ДТП лежит исключительно на водителе.