Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал мнение, что украинское командование вынуждено было передислоцировать некоторые из своих наиболее боеспособных бригад из Донбасса в Курскую область для проведения наступательных операций.
Он отметил, что эти подразделения были отведены от линии соприкосновения с российскими войсками и переброшены на север.
По словам эксперта, украинские силы уже понесли потери в Курской области и не способны удерживать контроль над захваченными территориями. Джонсон также предположил, что планирование этой операции, вероятно, осуществлялось в координации с НАТО.
Утром 6 августа украинские вооруженные силы предприняли попытку захвата участка территории в Суджанском районе Курской области. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об остановке продвижения противника и заверил, что операция завершится полным разгромом украинских войск и восстановлением контроля над государственной границей.
В связи с произошедшим в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противник получит соразмерный ответ на свои действия и что все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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