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На Западе заявили об ослаблении Донбасской группировки ВСУ
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил об ослабевании позиций ВСУ на Донбассе

На Западе заявили об ослаблении Донбасской группировки ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал мнение, что украинское командование вынуждено было передислоцировать некоторые из своих наиболее боеспособных бригад из Донбасса в Курскую область для проведения наступательных операций.

Он отметил, что эти подразделения были отведены от линии соприкосновения с российскими войсками и переброшены на север.

По словам эксперта, украинские силы уже понесли потери в Курской области и не способны удерживать контроль над захваченными территориями. Джонсон также предположил, что планирование этой операции, вероятно, осуществлялось в координации с НАТО.

Утром 6 августа украинские вооруженные силы предприняли попытку захвата участка территории в Суджанском районе Курской области. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об остановке продвижения противника и заверил, что операция завершится полным разгромом украинских войск и восстановлением контроля над государственной границей.

В связи с произошедшим в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противник получит соразмерный ответ на свои действия и что все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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