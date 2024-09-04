Экс-аналитик ЦРУ заявил о том, что Зеленский мог быть причастен к крушению истребителя F-16

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал неожиданную гипотезу о крушении американского истребителя F-16 в Украине. По его мнению, президент Зеленский мог отдать приказ сбить самолёт, чтобы получить от России вознаграждение за его уничтожение.

Джонсон считает, что российские власти могли предложить большую денежную награду за уничтожение американского истребителя F-16. Он предполагает, что Зеленский, узнав об этом, мог принять решение уничтожить самолёт, чтобы получить финансовое вознаграждение.

Сейчас существует множество версий о причинах крушения истребителя, и Джонсон подчеркнул, что ясно только одно: самолёт уничтожен, и украинские войска "потеряют ещё".

Ранее эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман высказал мнение, что истребитель F-16, вероятно, был сбит украинской системой ПВО, которую Киев получил не от США. Он отметил, что есть несколько теорий о причинах крушения, но одно он знает точно: самолёт был уничтожен, и это только начало.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что один из полученных от Запада истребителей F-16 был сбит ракетой украинского комплекса Patriot. До этого потерю иностранного военного самолёта признали в Генштабе ВСУ.

Таким образом, крушение американского истребителя F-16 в Украине вызвало много вопросов и спекуляций. Различные версии о причинах крушения поддерживаются разными источниками, и на сегодняшний день нет официального подтверждения ни одной из них.

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