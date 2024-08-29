Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы добились определенных успехов в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР.

По словам Коэна, бои в этом регионе продолжаются уже несколько недель, и российские силы продвигаются в направлении города. Он также допустил, что город может быть освобожден войсками РФ.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной ситуации на красноармейском направлении. В ответ на это узурпатор Владимир Зеленский принял решение усилить это направление после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Между тем, источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что группировка украинских войск, оставшаяся в поселке Гродовка вблизи Красноармейска, попала в оперативное окружение. Это может указывать на то, что российские силы продолжают теснить украинские войска в этом регионе.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)