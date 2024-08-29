Центральное разведывательное управление США поддерживает связь с украинскими властями для обсуждения действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке.
По словам Коэна, ВСУ ведут строительство оборонительных сооружений на российской территории и, судя по имеющейся информации, намерены удерживать эту территорию в течение определенного периода времени. Однако Коэн подчеркнул, что украинские военные не планируют аннексировать российскую территорию.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВСУ перешли в наступление на Курскую область 6 августа, но их продвижение было остановлено. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
За время боевых действий на курском направлении ВСУ понесли значительные потери, включая до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан. Российские власти подчеркивают, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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