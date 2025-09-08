Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:20

Вороны против человека: что скрывают их внезапные атаки в городах

Атаки ворон на человека: факторы риска согласно отчету Минздрава

Представьте: вы идёте по парку, и вдруг на вас налетает стая кричащих птиц. Звучит как сцена из фильма ужасов, но это реальность. Вороны — умные и сообразительные создания — иногда нападают на людей. Почему? И как избежать таких "птичьих" неприятностей? Давайте разберёмся.

Почему вороны становятся агрессивными?

Вороны — очень умные птицы, с развитой социальной жизнью. Они серьёзно относятся к защите своих птенцов и гнёзд. В мае-июне молодые воронята только учатся летать и пока живут низко, в кустарниках. Если поблизости появляется угроза, родители готовы защищать потомство.

Главная особенность: эти птицы запоминают обидчиков. Они узнают человека по лицу, одежде или причёске и могут мстить. Пока птенцы не подрастут, вороны будут преследовать "врагов", налетая и пытаясь клюнуть.

Чем опасны атаки ворон?

Когда воронята в опасности, родители кричат и пикируют на людей. Они бьют лапами и клювом — и это не шутки. Вороны крупные, могут оставить серьёзные ссадины или даже сбить с ног, особенно ребёнка.

Ещё одна проблема: дикие птицы переносят болезни. Например, орнитоз, который поражает лёгкие, нервную систему, печень и селезёнку. После атаки обязательно обработайте рану и обратитесь к врачу.

Как защититься от агрессивных птиц?

Не паникуйте — есть простые способы отпугнуть ворон. Вот что можно сделать:

  • резко поднимите руку вверх или возьмите палку. Любой предмет над головой заставит их отступить — они будут кричать, но не нападут.
  • не приседайте и не опускайте руки — это спровоцирует атаку.
  • не бойтесь криков или лая собак: вороны их игнорируют.
  • не пытайтесь ловить птиц — это только разозлит их сильнее.

Если на аллее лежит воронёнок, не трогайте его! Не несите "спасать" — родители сами о нём позаботятся. Даже просто разглядывание может вызвать нападение. Лучше пройдите мимо.

