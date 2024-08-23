Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 9
  1. Главная
  2. Мир

Китайский автопроизводитель представил новый кроссовер с элементами Мерседеса

Компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 9

Компания Chery представила тизер нового флагманского кроссовера Tiggo 9, который планируется к выходу на российский рынок. Автомобиль был анонсирован ранее, и его презентация в России ожидается в третьем квартале 2024 года. Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером бренда с длиной 4820 мм.

Ключевые особенности модели включают выдвижные ручки дверей, массивную решетку радиатора, матричные фары, 20-дюймовые колеса, панорамную крышу и продвинутую мультимедийную систему. Внутри кроссовера находятся элементы управления в стиле "Мерседес", включая подрулевой рычаг и кнопки на дверях.

В России Tiggo 9 предложат с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л. с., электродвигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также полным приводом.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину

Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, установленный рядом с городской администрацией, сносить не будут, так как он представляет собой культурную ценность

Читать полностью
CBS: из-за покушения на Трампа сотрудников секретной службы США отстранили

CBS: из-за покушения на Трампа сотрудников секретной службы США отстранили

Секретная служба Америки временно отстранила от работы сотрудников в связи с расследованием покушения на Дональда Трампа в июле в штате Пенсильвания. Об этом сообщил канал CBS, ссылаясь на источник.

Читать полностью

Общество

Синоптик Макарова: в центральной России ожидаются кратковременные дожди

Синоптик Макарова: в центральной России ожидаются кратковременные дожди

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что в последнюю неделю августа россиян ждет теплая погода в большинстве регионов. Особенно теплым будет конец лета в европейской части страны, где температура на юге превысит климатическую норму на 4-6 градусов.

Читать полностью
Врач Фомин: трихофагия может успешно лечиться с помощью психотерапии

Врач Фомин: трихофагия может успешно лечиться с помощью психотерапии

Трихофагия и трихотилломания — психические расстройства, при которых люди вырывают и едят свои волосы, зачастую для снятия стресса. По словам врача-психотерапевта Евгения Фомина, это — невротические и тревожные расстройства, которые можно успешно лечить психотерапией и медикаментами.

Читать полностью

Новости