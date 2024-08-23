Китайский автопроизводитель представил новый кроссовер с элементами Мерседеса

Компания Chery представила тизер нового флагманского кроссовера Tiggo 9, который планируется к выходу на российский рынок. Автомобиль был анонсирован ранее, и его презентация в России ожидается в третьем квартале 2024 года. Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером бренда с длиной 4820 мм.
Ключевые особенности модели включают выдвижные ручки дверей, массивную решетку радиатора, матричные фары, 20-дюймовые колеса, панорамную крышу и продвинутую мультимедийную систему. Внутри кроссовера находятся элементы управления в стиле "Мерседес", включая подрулевой рычаг и кнопки на дверях.
В России Tiggo 9 предложат с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л. с., электродвигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также полным приводом.
Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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