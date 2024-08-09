В России рекордно подешевел купеобразный кроссовер с калининградского завода

Цены на купеобразный кроссовер DFSK ix5, собранный на калининградском заводе "Автотор", значительно снизились. Автомобили 2024 года выпуска теперь доступны по специальной цене от 2 390 000 рублей вместо прежних 2 990 000 рублей.
Кроме того, покупатели могут воспользоваться дополнительной скидкой в 200 тысяч рублей по программе поддержки.
ix5 сравним по размерам с Haval F7x, имеет длину 4,68 метра и предлагается в двух комплектациях: Premium с двигателем 1.5 мощностью 137 л. с. и Luxury с 2-литровым турбомотором 231 л. с. На все автомобили распространяется гарантия три года или 100 тысяч километров пробега.
Производство моделей ix5 и ix7 на заводе прекращено, и теперь их будут поставлять из Китая, а завод будет выпускать другие китайские марки.
Фото: commons.wikimedia.org/Damian B Oh (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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