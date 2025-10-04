Продажи падают, а спрос держится: что спасает кроссоверы в кризис

Российский рынок новых автомобилей продолжает снижаться. По данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года продажи составили 122 659 машин — почти на 19% меньше, чем годом ранее. При этом интерес к кроссоверам остается стабильно высоким: именно такие модели чаще всего выбирали покупатели в начале осени.

Лидеры среди кроссоверов

Haval Jolion

Эта модель второй месяц подряд занимает второе место по популярности после Lada Granta.

• Двигатель: 1,5 л (143/150 л. с.)

• КПП: 6-ступ. "механика" / 7-ступ. "робот"

• Привод: передний или полный

• Цена: от 1 999 000 руб.

• Продажи в сентябре: 6154 шт.

Несмотря на рост цен, автомобиль по-прежнему остается в сегменте до 2 млн руб., а у официальных дилеров возможны скидки до 100 тыс. руб.

Belgee X50

Совместный проект Китая и Беларуси уверенно держится в топ-5.

• Двигатель: 1,5 л (150 л. с.)

• КПП: 7-ступ. "робот"

• Привод: передний

• Цена: от 2 189 990 руб. (со скидкой)

• Продажи: 5547 шт.

Кроссовер дороже Haval Jolion, так как в линейке нет версии с "механикой". Зато в базе доступны цифровая приборная панель, камеры, подогрев сидений и круиз-контроль.

Geely Monjaro

Флагман Geely ориентирован на премиальный сегмент.

• Двигатель: 2,0 л (238 л. с.)

• КПП: 8-ступ. "автомат"

• Привод: полный

• Цена: от 4 289 990 руб. (со скидкой)

• Продажи: 4043 шт.

Monjaro выделяется панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, кожаным салоном и множеством ассистентов. Классический "автомат" и полный привод добавляют привлекательности для семейных покупателей.

Haval M6

Более доступный кроссовер из Калужской области.

• Двигатель: 1,5 л (143 л. с.)

• КПП: "механика" или "робот"

• Привод: передний

• Цена: от 1 999 000 руб.

• Продажи: 3706 шт.

Модель проста в оснащении, но ценится за надежность и выгодное соотношение цены и качества.

Belgee X70

Белорусская версия Geely Atlas Pro.

• Двигатель: 1,5 л (150/177 л. с.)

• КПП: 6-ступ. "автомат" / 7-ступ. "робот"

• Привод: передний или полный

• Цена: от 2 475 990 руб. (со скидкой)

• Продажи: 2762 шт.

Автомобиль оснащен системой "мягкого" гибрида, что выделяет его среди конкурентов в сегменте.

Сравнение моделей

Модель Мощность КПП Привод Цена от (руб.) Продажи сент. 2025 Haval Jolion 143/150 МТ/робот Передний/полный 1 999 000 6154 Belgee X50 150 Робот Передний 2 189 990 5547 Geely Monjaro 238 Автомат Полный 4 289 990 4043 Haval M6 143 МТ/робот Передний 1 999 000 3706 Belgee X70 150/177 Автомат/робот Передний/полный 2 475 990 2762

Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер

Определите бюджет и учитывайте возможные скидки в салонах. Решите, нужен ли полный привод — он полезен зимой и на бездорожье. Сравните оснащение: мультимедиа, ассистенты водителя, климат-контроль. Подумайте о расходах на обслуживание — у Geely Monjaro они выше, чем у Haval M6. Проверьте наличие автомобилей у дилеров: популярные комплектации могут быть в дефиците.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор кроссовера только по цене.

Последствие: возможен недостаток нужных функций (например, подогрев сидений).

Альтернатива: сравнивать базовые версии и пакеты опций у разных брендов.

Ошибка: игнорировать сервисное обслуживание.

Последствие: дорогие ремонты и потеря гарантии.

Альтернатива: уточнять условия гарантий у дилера, выбирать модель с доступными запчастями.

А что если рынок продолжит падать?

Если спрос будет снижаться, производители и дилеры могут расширять программы скидок, трейд-ин и кредитных предложений. Это создаст дополнительный стимул для покупателей, которые откладывают покупку.

Плюсы и минусы популярных кроссоверов

Модель Плюсы Минусы Haval Jolion Цена до 2 млн, выбор КПП и привода Рост цен в октябре Belgee X50 Хорошая база оснащения Нет версии с "механикой" Geely Monjaro Премиальное оснащение, полный привод Высокая цена Haval M6 Доступность, локальная сборка Только передний привод Belgee X70 "Мягкий" гибрид, выбор привода Дороже X50 при схожих опциях

FAQ

Как выбрать кроссовер для семьи?

Ориентируйтесь на просторный салон, систему безопасности, наличие Isofix и объем багажника.

Сколько стоит обслуживание китайских автомобилей?

Средняя стоимость ТО варьируется от 15 до 30 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели.

Что лучше — Haval или Geely?

Haval выигрывает ценой и локальной сборкой, Geely делает ставку на премиум и богатое оснащение.

Мифы и правда

Миф: все китайские автомобили дешевые.

Правда: модели вроде Geely Monjaro стоят более 4 млн руб.

Миф: локальная сборка снижает качество.

Правда: заводы в России и Беларуси работают по стандартам концернов, а качество контролируется производителем.

3 интересных факта

• Belgee X50 и X70 — это локализованные версии Geely Coolray и Atlas Pro.

• В сегменте до 2 млн руб. почти не осталось кроссоверов с полным приводом.

• Несмотря на падение продаж, кроссоверы сохраняют более 50% доли рынка новых авто.

Исторический контекст

Кроссоверы начали активно вытеснять седаны и хэтчбеки в России с середины 2010-х. Если раньше в топах продаж доминировали Lada Priora и Hyundai Solaris, то сегодня позиции уверенно держат Haval и Geely.