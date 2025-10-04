Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:25

Продажи падают, а спрос держится: что спасает кроссоверы в кризис

Автостат: продажи новых машин в России в сентябре упали на 19%

Российский рынок новых автомобилей продолжает снижаться. По данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года продажи составили 122 659 машин — почти на 19% меньше, чем годом ранее. При этом интерес к кроссоверам остается стабильно высоким: именно такие модели чаще всего выбирали покупатели в начале осени.

Лидеры среди кроссоверов

Haval Jolion

Эта модель второй месяц подряд занимает второе место по популярности после Lada Granta.
• Двигатель: 1,5 л (143/150 л. с.)
• КПП: 6-ступ. "механика" / 7-ступ. "робот"
• Привод: передний или полный
• Цена: от 1 999 000 руб.
• Продажи в сентябре: 6154 шт.

Несмотря на рост цен, автомобиль по-прежнему остается в сегменте до 2 млн руб., а у официальных дилеров возможны скидки до 100 тыс. руб.

Belgee X50

Совместный проект Китая и Беларуси уверенно держится в топ-5.
• Двигатель: 1,5 л (150 л. с.)
• КПП: 7-ступ. "робот"
• Привод: передний
• Цена: от 2 189 990 руб. (со скидкой)
• Продажи: 5547 шт.

Кроссовер дороже Haval Jolion, так как в линейке нет версии с "механикой". Зато в базе доступны цифровая приборная панель, камеры, подогрев сидений и круиз-контроль.

Geely Monjaro

Флагман Geely ориентирован на премиальный сегмент.
• Двигатель: 2,0 л (238 л. с.)
• КПП: 8-ступ. "автомат"
• Привод: полный
• Цена: от 4 289 990 руб. (со скидкой)
• Продажи: 4043 шт.

Monjaro выделяется панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, кожаным салоном и множеством ассистентов. Классический "автомат" и полный привод добавляют привлекательности для семейных покупателей.

Haval M6

Более доступный кроссовер из Калужской области.
• Двигатель: 1,5 л (143 л. с.)
• КПП: "механика" или "робот"
• Привод: передний
• Цена: от 1 999 000 руб.
• Продажи: 3706 шт.

Модель проста в оснащении, но ценится за надежность и выгодное соотношение цены и качества.

Belgee X70

Белорусская версия Geely Atlas Pro.
• Двигатель: 1,5 л (150/177 л. с.)
• КПП: 6-ступ. "автомат" / 7-ступ. "робот"
• Привод: передний или полный
• Цена: от 2 475 990 руб. (со скидкой)
• Продажи: 2762 шт.

Автомобиль оснащен системой "мягкого" гибрида, что выделяет его среди конкурентов в сегменте.

Сравнение моделей

Модель Мощность КПП Привод Цена от (руб.) Продажи сент. 2025
Haval Jolion 143/150 МТ/робот Передний/полный 1 999 000 6154
Belgee X50 150 Робот Передний 2 189 990 5547
Geely Monjaro 238 Автомат Полный 4 289 990 4043
Haval M6 143 МТ/робот Передний 1 999 000 3706
Belgee X70 150/177 Автомат/робот Передний/полный 2 475 990 2762

Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер

  1. Определите бюджет и учитывайте возможные скидки в салонах.

  2. Решите, нужен ли полный привод — он полезен зимой и на бездорожье.

  3. Сравните оснащение: мультимедиа, ассистенты водителя, климат-контроль.

  4. Подумайте о расходах на обслуживание — у Geely Monjaro они выше, чем у Haval M6.

  5. Проверьте наличие автомобилей у дилеров: популярные комплектации могут быть в дефиците.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор кроссовера только по цене.

  • Последствие: возможен недостаток нужных функций (например, подогрев сидений).

  • Альтернатива: сравнивать базовые версии и пакеты опций у разных брендов.

  • Ошибка: игнорировать сервисное обслуживание.

  • Последствие: дорогие ремонты и потеря гарантии.

  • Альтернатива: уточнять условия гарантий у дилера, выбирать модель с доступными запчастями.

А что если рынок продолжит падать?

Если спрос будет снижаться, производители и дилеры могут расширять программы скидок, трейд-ин и кредитных предложений. Это создаст дополнительный стимул для покупателей, которые откладывают покупку.

Плюсы и минусы популярных кроссоверов

Модель Плюсы Минусы
Haval Jolion Цена до 2 млн, выбор КПП и привода Рост цен в октябре
Belgee X50 Хорошая база оснащения Нет версии с "механикой"
Geely Monjaro Премиальное оснащение, полный привод Высокая цена
Haval M6 Доступность, локальная сборка Только передний привод
Belgee X70 "Мягкий" гибрид, выбор привода Дороже X50 при схожих опциях

FAQ

Как выбрать кроссовер для семьи?
Ориентируйтесь на просторный салон, систему безопасности, наличие Isofix и объем багажника.

Сколько стоит обслуживание китайских автомобилей?
Средняя стоимость ТО варьируется от 15 до 30 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели.

Что лучше — Haval или Geely?
Haval выигрывает ценой и локальной сборкой, Geely делает ставку на премиум и богатое оснащение.

Мифы и правда

  • Миф: все китайские автомобили дешевые.
    Правда: модели вроде Geely Monjaro стоят более 4 млн руб.

  • Миф: локальная сборка снижает качество.
    Правда: заводы в России и Беларуси работают по стандартам концернов, а качество контролируется производителем.

3 интересных факта

• Belgee X50 и X70 — это локализованные версии Geely Coolray и Atlas Pro.
• В сегменте до 2 млн руб. почти не осталось кроссоверов с полным приводом.
• Несмотря на падение продаж, кроссоверы сохраняют более 50% доли рынка новых авто.

Исторический контекст

Кроссоверы начали активно вытеснять седаны и хэтчбеки в России с середины 2010-х. Если раньше в топах продаж доминировали Lada Priora и Hyundai Solaris, то сегодня позиции уверенно держат Haval и Geely.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне массово покупают автомобили в Белоруссии из-за изменений утильсбора с 1 ноября 2025 года сегодня в 6:37

Бегут за машинами, будто за поездом: Белоруссия стала последним шансом обойти удар по кошельку

Россияне массово едут за автомобилями в Белоруссию, чтобы успеть до изменений в правилах. Почему именно сейчас и какие модели берут чаще всего?

Читать полностью » Autonews: 87% россиян отложили покупку автомобиля до конца года сегодня в 6:36

Салон пустует, а банки выигрывают: россияне изменили авто-привычки

87% россиян решили отложить покупку автомобиля до конца года. Что заставляет людей отказываться от новых машин и какие есть альтернативы?

Читать полностью » BMW снизила продажи электрифицированных моделей в США в третьем квартале 2025 года сегодня в 5:26

Льготы есть, спроса нет: как американцы отвернулись от BMW iX и сделали ставку на X5

BMW в США показала неоднозначные итоги квартала: электромобили уступили позиции, но внедорожники и новая «пятёрка» вывели бренд в плюс.

Читать полностью » Минпромторг: новые правила утильсбора могут вступить в силу с 1 ноября сегодня в 5:21

Запас мощности теперь роскошь: новые правила сбора заставят водителей экономить

С 1 ноября может измениться порядок расчета утилизационного сбора. Какие седаны до 160 л. с. останутся выгодными и как выбрать лучший вариант?

Читать полностью » GWM объявил об изменении цен на автомобили Haval и Tank в октябре сегодня в 4:36

Китайские авто снова удивили: одни модели дорожают, другие дешевеют

Цены на автомобили Haval и Tank в России вновь изменились: одни версии стали дороже, другие дешевле. Кто выиграл от октябрьской корректировки?

Читать полностью » Google добавил в Android Auto фильтрацию звонков и автоматические заметки сегодня в 4:19

Машина сама фильтрует звонки: как Android Auto превращается в секретаря прямо на дороге

Google добавила в Android Auto две функции из Pixel, которые делают вождение удобнее и безопаснее. Узнайте, как они работают и чем полезны.

Читать полностью » сегодня в 3:25

Lada теряет позиции, а китайцы наступают: рынок меняется на глазах

Российский авторынок в сентябре 2025 года показал спад почти на пятую часть. Кто удержал лидерство, а кто удивил — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Lucid Air Sapphire установил рекорд разгона 0–60 миль/ч — 1,881 секунды сегодня в 3:14

Секунда, которая унизила легенд: Lucid Air Sapphire переписал историю суперкаров

Lucid Air Sapphire переписал правила игры среди электроседанов. Он превзошёл Tesla и Porsche, а вместе с этим изменил баланс сил на мировом рынке.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Отоларинголог Людмила Джапаридзе: эфирные масла опасны для детей при простуде
Садоводство

Для защиты семян рекомендуют использовать герметичные банки и влагопоглотители
Питомцы

Ветеринары: морским свинкам чистят уши только при загрязнении или запахе
Красота и здоровье

Полезные жиры и белок в тыквенных семечках насыщают организм и восстанавливают ткани
Технологии

Goldman Sachs: интернет-данные для обучения ИИ практически исчерпаны
Садоводство

Жимолость морозостойкая, урожайная и декоративная культура, которая плодоносит на даче десятилетиями
Наука

Космические лучи оставили аномалию в океанической коре Земли десять миллионов лет назад
Спорт и фитнес

Ягодичный мостик и поза кобры укрепляют мышцы спины и уменьшают дискомфорт — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet