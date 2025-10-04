Продажи падают, а спрос держится: что спасает кроссоверы в кризис
Российский рынок новых автомобилей продолжает снижаться. По данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года продажи составили 122 659 машин — почти на 19% меньше, чем годом ранее. При этом интерес к кроссоверам остается стабильно высоким: именно такие модели чаще всего выбирали покупатели в начале осени.
Лидеры среди кроссоверов
Haval Jolion
Эта модель второй месяц подряд занимает второе место по популярности после Lada Granta.
• Двигатель: 1,5 л (143/150 л. с.)
• КПП: 6-ступ. "механика" / 7-ступ. "робот"
• Привод: передний или полный
• Цена: от 1 999 000 руб.
• Продажи в сентябре: 6154 шт.
Несмотря на рост цен, автомобиль по-прежнему остается в сегменте до 2 млн руб., а у официальных дилеров возможны скидки до 100 тыс. руб.
Belgee X50
Совместный проект Китая и Беларуси уверенно держится в топ-5.
• Двигатель: 1,5 л (150 л. с.)
• КПП: 7-ступ. "робот"
• Привод: передний
• Цена: от 2 189 990 руб. (со скидкой)
• Продажи: 5547 шт.
Кроссовер дороже Haval Jolion, так как в линейке нет версии с "механикой". Зато в базе доступны цифровая приборная панель, камеры, подогрев сидений и круиз-контроль.
Geely Monjaro
Флагман Geely ориентирован на премиальный сегмент.
• Двигатель: 2,0 л (238 л. с.)
• КПП: 8-ступ. "автомат"
• Привод: полный
• Цена: от 4 289 990 руб. (со скидкой)
• Продажи: 4043 шт.
Monjaro выделяется панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, кожаным салоном и множеством ассистентов. Классический "автомат" и полный привод добавляют привлекательности для семейных покупателей.
Haval M6
Более доступный кроссовер из Калужской области.
• Двигатель: 1,5 л (143 л. с.)
• КПП: "механика" или "робот"
• Привод: передний
• Цена: от 1 999 000 руб.
• Продажи: 3706 шт.
Модель проста в оснащении, но ценится за надежность и выгодное соотношение цены и качества.
Belgee X70
Белорусская версия Geely Atlas Pro.
• Двигатель: 1,5 л (150/177 л. с.)
• КПП: 6-ступ. "автомат" / 7-ступ. "робот"
• Привод: передний или полный
• Цена: от 2 475 990 руб. (со скидкой)
• Продажи: 2762 шт.
Автомобиль оснащен системой "мягкого" гибрида, что выделяет его среди конкурентов в сегменте.
Сравнение моделей
|Модель
|Мощность
|КПП
|Привод
|Цена от (руб.)
|Продажи сент. 2025
|Haval Jolion
|143/150
|МТ/робот
|Передний/полный
|1 999 000
|6154
|Belgee X50
|150
|Робот
|Передний
|2 189 990
|5547
|Geely Monjaro
|238
|Автомат
|Полный
|4 289 990
|4043
|Haval M6
|143
|МТ/робот
|Передний
|1 999 000
|3706
|Belgee X70
|150/177
|Автомат/робот
|Передний/полный
|2 475 990
|2762
Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер
-
Определите бюджет и учитывайте возможные скидки в салонах.
-
Решите, нужен ли полный привод — он полезен зимой и на бездорожье.
-
Сравните оснащение: мультимедиа, ассистенты водителя, климат-контроль.
-
Подумайте о расходах на обслуживание — у Geely Monjaro они выше, чем у Haval M6.
-
Проверьте наличие автомобилей у дилеров: популярные комплектации могут быть в дефиците.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбор кроссовера только по цене.
-
Последствие: возможен недостаток нужных функций (например, подогрев сидений).
-
Альтернатива: сравнивать базовые версии и пакеты опций у разных брендов.
-
Ошибка: игнорировать сервисное обслуживание.
-
Последствие: дорогие ремонты и потеря гарантии.
-
Альтернатива: уточнять условия гарантий у дилера, выбирать модель с доступными запчастями.
А что если рынок продолжит падать?
Если спрос будет снижаться, производители и дилеры могут расширять программы скидок, трейд-ин и кредитных предложений. Это создаст дополнительный стимул для покупателей, которые откладывают покупку.
Плюсы и минусы популярных кроссоверов
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Haval Jolion
|Цена до 2 млн, выбор КПП и привода
|Рост цен в октябре
|Belgee X50
|Хорошая база оснащения
|Нет версии с "механикой"
|Geely Monjaro
|Премиальное оснащение, полный привод
|Высокая цена
|Haval M6
|Доступность, локальная сборка
|Только передний привод
|Belgee X70
|"Мягкий" гибрид, выбор привода
|Дороже X50 при схожих опциях
FAQ
Как выбрать кроссовер для семьи?
Ориентируйтесь на просторный салон, систему безопасности, наличие Isofix и объем багажника.
Сколько стоит обслуживание китайских автомобилей?
Средняя стоимость ТО варьируется от 15 до 30 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели.
Что лучше — Haval или Geely?
Haval выигрывает ценой и локальной сборкой, Geely делает ставку на премиум и богатое оснащение.
Мифы и правда
-
Миф: все китайские автомобили дешевые.
Правда: модели вроде Geely Monjaro стоят более 4 млн руб.
-
Миф: локальная сборка снижает качество.
Правда: заводы в России и Беларуси работают по стандартам концернов, а качество контролируется производителем.
3 интересных факта
• Belgee X50 и X70 — это локализованные версии Geely Coolray и Atlas Pro.
• В сегменте до 2 млн руб. почти не осталось кроссоверов с полным приводом.
• Несмотря на падение продаж, кроссоверы сохраняют более 50% доли рынка новых авто.
Исторический контекст
Кроссоверы начали активно вытеснять седаны и хэтчбеки в России с середины 2010-х. Если раньше в топах продаж доминировали Lada Priora и Hyundai Solaris, то сегодня позиции уверенно держат Haval и Geely.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru