Кроссоверы, которые через 10 лет стоят почти как новые: цифры удивляют

Легко ли перепродать кроссовер в России? Ответ на этот вопрос может удивить многих владельцев: разница в цене за 10 лет эксплуатации у некоторых моделей достигает миллионов рублей. Анализ "Автостата" наглядно показывает, какие кроссоверы дольше других сохраняют свою привлекательность на вторичном рынке.

Как проводилось исследование

Выборка была составлена на основе продаж за первые семь месяцев 2025 года. В расчет вошли модели, представленные на российском рынке не менее десяти лет. При этом использовались средние цены объявлений, которые были сняты с крупнейших онлайн-площадок.

По словам главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, именно такой подход позволяет оценить не просто цену предложения, а реальную стоимость, по которой машины находят покупателя.

Лидеры по сохранению стоимости

Абсолютным победителем стал Honda CR-V. Автомобиль 2022 года в среднем продается чуть дороже 3 млн рублей, тогда как десятилетний экземпляр — за 1,69 млн. Таким образом, остаточная стоимость достигает внушительных 56%.

Второе место занял Nissan X-Trail: его показатель удержания стоимости составляет 47% (2,8 млн рублей за модель 2022 года и 1,32 млн за 2012-й).

Ненамного отстают такие кроссоверы, как Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser Prado, Renault Duster, Hyundai Tucson и Toyota RAV4. Их результат находится в диапазоне 41-44%. Особенно стоит отметить RAV4: он остается самым популярным кроссовером на вторичном рынке России.

Середняки и аутсайдеры

Менее успешными оказались Hyundai Santa Fe, Volkswagen Tiguan и Kia Sorento — их остаточная стоимость не дотягивает до 40%.

Однако настоящим разочарованием рейтинга стал премиальный BMW X5. Здесь картина контрастная: машины 2022 года оцениваются в среднем в 9,2 млн рублей, а за автомобили 2012 года покупатели готовы заплатить лишь около 2,2 млн. Потеря за десятилетие составляет порядка 7 млн рублей, что соответствует остаточной стоимости всего 24%.

Почему премиум теряет больше

Эксперты объясняют такую тенденцию спецификой премиум-сегмента.