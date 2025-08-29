Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильный диск
Автомобильный диск
© Freepik by senivpetro
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:48

Кроссоверы, которые через 10 лет стоят почти как новые: цифры удивляют

"Автостат": Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander вошли в топ по остаточной стоимости на вторичном рынке

Легко ли перепродать кроссовер в России? Ответ на этот вопрос может удивить многих владельцев: разница в цене за 10 лет эксплуатации у некоторых моделей достигает миллионов рублей. Анализ "Автостата" наглядно показывает, какие кроссоверы дольше других сохраняют свою привлекательность на вторичном рынке.

Как проводилось исследование

Выборка была составлена на основе продаж за первые семь месяцев 2025 года. В расчет вошли модели, представленные на российском рынке не менее десяти лет. При этом использовались средние цены объявлений, которые были сняты с крупнейших онлайн-площадок.

По словам главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, именно такой подход позволяет оценить не просто цену предложения, а реальную стоимость, по которой машины находят покупателя.

Лидеры по сохранению стоимости

Абсолютным победителем стал Honda CR-V. Автомобиль 2022 года в среднем продается чуть дороже 3 млн рублей, тогда как десятилетний экземпляр — за 1,69 млн. Таким образом, остаточная стоимость достигает внушительных 56%.

Второе место занял Nissan X-Trail: его показатель удержания стоимости составляет 47% (2,8 млн рублей за модель 2022 года и 1,32 млн за 2012-й).

Ненамного отстают такие кроссоверы, как Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser Prado, Renault Duster, Hyundai Tucson и Toyota RAV4. Их результат находится в диапазоне 41-44%. Особенно стоит отметить RAV4: он остается самым популярным кроссовером на вторичном рынке России.

Середняки и аутсайдеры

Менее успешными оказались Hyundai Santa Fe, Volkswagen Tiguan и Kia Sorento — их остаточная стоимость не дотягивает до 40%.

Однако настоящим разочарованием рейтинга стал премиальный BMW X5. Здесь картина контрастная: машины 2022 года оцениваются в среднем в 9,2 млн рублей, а за автомобили 2012 года покупатели готовы заплатить лишь около 2,2 млн. Потеря за десятилетие составляет порядка 7 млн рублей, что соответствует остаточной стоимости всего 24%.

Почему премиум теряет больше

Эксперты объясняют такую тенденцию спецификой премиум-сегмента.

"Такие автомобили приобретают обеспеченные покупатели, которые часто меняют машины на новые. На вторичный рынок попадают кроссоверы возрастом 10-15 лет, требующие в таком возрасте значительных затрат на обслуживание и ремонт, что и снижает их привлекательность", — отмечает Сергей Целиков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Способы сохранить заряд АКБ в мороз: утеплитель, отключение массы и поездки вчера в 11:33

Мороз против АКБ: битва, которую часто проигрывают даже новые батареи

Почему аккумулятор зимой быстро разряжается и как этого избежать? Простые советы помогут сохранить заряд и запустить двигатель даже в мороз.

Читать полностью » Замена водительских прав при смене фамилии: сроки, штрафы и перечень документов сегодня в 11:27

Смена фамилии ради семьи — и лишение прав ради бюрократии

После смены фамилии старые права становятся недействительными. Разбираем, как правильно заменить ВУ, СТС, ПТС и ОСАГО, чтобы избежать штрафов.

Читать полностью » Автоэксперты назвали главные источники влаги и плесени в салоне автомобиля сегодня в 10:22

Чем дороже авто, тем быстрее в нём может появиться запах плесени

Запотевшие стёкла и запах сырости в авто? Эксперты объясняют, откуда берётся влага в салоне и как простыми методами навсегда избавиться от проблемы.

Читать полностью » Инструкторы по контраварийному вождению назвали ключевые навыки для безопасности сегодня в 10:20

Один секрет профессионалов: как удержать машину в критической ситуации

10 приёмов спортивного вождения, которые реально помогают в жизни: от правильной посадки до выхода из заноса. Эти навыки способны спасти от аварии.

Читать полностью » Учёные зафиксировали опасные ПФАС в воде рядом с автомойками сегодня в 9:22

Всего одна мойка — и в организм может попасть то, от чего не удастся избавиться годами

Обычная автомойка может оставить след не только на машине, но и в здоровье целых сообществ. Учёные предупреждают: «вечные химикаты» не прощают легкомыслия.

Читать полностью » Эксперты автошкол назвали лучшие автомобили для начинающих водителей сегодня в 9:00

Какая машина убережёт новичка от разорения: список доступных моделей

Новичкам за рулём советуют избегать дорогих машин и выбирать простые модели. Почему Kia Rio и Renault Logan лучше, чем люксовые авто?

Читать полностью » Инструкторы по вождению назвали главные ошибки при использовании ручного тормоза сегодня в 8:55

Эти ошибки убивают ручник уже к 100 тысячам пробега — ремонт влетит в копеечку

Четыре главные ошибки при использовании ручника, из-за которых стояночный тормоз выходит из строя раньше времени. Узнайте, как их избежать.

Читать полностью » Китайский электромобиль Leapmotor B10 выйдет на рынки Европы по цене от 29 900 евро сегодня в 8:36

Новый электромобиль Leapmotor сбивает с толку ценой: в Китае дешевле в два раза

Leapmotor готовит глобальную премьеру компактного электровнедорожника B10: до 600 км автономности, быстрая зарядка и цена от 29 900 евро.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Ford отзывает 500 тысяч автомобилей Edge и Lincoln MKX из-за дефекта тормозов
Спорт и фитнес

Как уменьшить жир на животе: рекомендации экспертов Mayo Clinic
ДФО

Туалетная бумага, салфетки, пластиковые стаканы: что включили в обязательные сборы
Дом

Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана»
Наука и технологии

Учёные исследуют тайны Большого взрыва и его влияние на современную космологию
Еда

Маффины без сахара: замените ветчину на курицу или бекон для разнообразия вкуса
Красота и здоровье

Дефицит витамина B12 вызывает усталость, забывчивость и покалывание в руках и ногах
Спорт и фитнес

Тренер Татьяна Лампа показала эффективные вариации альпинистов для мышц живота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru