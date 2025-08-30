Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выполнение упражнения берпи
Выполнение упражнения берпи
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:28

Всего 3 упражнения, но выдерживают не все: фитнес-тест на прочность за 15 минут

Комплекс на выносливость: 5 трастеров, 10 подъёмов ног и 15 берпи за 15 минут

Пятнадцать минут — именно столько вам понадобится, чтобы испытать себя на прочность. Сегодняшний комплекс включает три упражнения, где главным испытанием станет трастер. Это движение требует мощи и контроля, но именно оно придаст тренировке особую интенсивность.

Основной вариант

За 15 минут выполните как можно больше раундов:

  • 5 трастеров (для женщин — 115 фунтов / для мужчин — 165 фунтов)
  • 10 подъёмов ног к перекладине
  • 15 берпи

Запишите результат в комментариях и сравните его с другими.

Тактика выполнения

Главный вызов — трастер. Вес здесь серьёзный, но задача в том, чтобы делать каждую пятёрку без остановки. Нагрузку от берпи придётся компенсировать за счёт темпа, но при этом не терять ритм. Подъёмы ног выполняйте контролируемо, чтобы избежать затяжных пауз перед штангой.

Варианты для разных уровней

Чтобы адаптировать тренировку под себя, используйте облегчённые версии:

Средний уровень

  • 5 трастеров (для женщин — 75 фунтов / для мужчин — 115 фунтов)
  • 10 подъёмов коленей к груди
  • 15 берпи

Новички

  • 5 трастеров (для женщин — 35 фунтов / для мужчин — 45 фунтов)
  • 10 подъёмов коленей в висе
  • 10 берпи

Также можно сократить амплитуду движений: заменить подъёмы ног на колени к груди или V-складывания, а трастеры — на жимовые швунги или фронтальные приседания с ограничением нагрузки.

Совет тренера

"Старайтесь держать гриф полностью всей кистью, даже мизинцем. Это создаёт идеальную позицию для последующего жима", — напоминает тренер.

Эта тренировка сочетает в себе силу, технику и выносливость. Она требует концентрации, но именно благодаря этому дарит ощущение настоящего прогресса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие упражнения для заминки можно выполнять в душе — рекомендации тренера Лорен Кански сегодня в 0:50

Душ вместо коврика: неожиданный способ снять мышечное напряжение

Растяжка прямо под душем может заменить полноценную заминку. Несколько простых движений помогут расслабить мышцы и снять напряжение после тренировки.

Читать полностью » Лида Малек: слабый голеностоп повышает риск тендинита и растяжений связок сегодня в 0:10

Одно слабое место в теле, из-за которого рушится вся опора

Растяжения голеностопа — одни из самых частых травм. Узнайте, как простые упражнения с эспандером укрепляют сустав и снижают риск повторных повреждений.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу отметила, что бокс развивает силу, выносливость и умение работать под давлением вчера в 22:49

Каждый раунд в зале — инвестиция в карьерный успех

Фитнес-эксперт Александра Герасимова объяснила, как бокс помогает в карьере: тренировки укрепляют тело, снижают стресс и развивают стратегическое мышление.

Читать полностью » Эксперты советуют сочетать терапию GLP-1 с силовыми тренировками и белковым питанием вчера в 23:26

Жир уходит, но жизнь не становится длиннее: неожиданный эффект препаратов для похудения

Препараты GLP-1 помогают сбросить вес, но вместе с жиром уходят и мышцы. Учёные выяснили, чем это грозит сердцу и лёгким, и что может спасти ситуацию.

Читать полностью » Фитнес-тренер объяснила, почему бег противопоказан людям с избыточным весом вчера в 21:36

Прыжки и пробежки разрушают суставы быстрее, чем ожирение

Фитнес-тренер Ольга Яблокова предупредила, что бег и прыжки опасны для полных людей: они перегружают суставы и позвоночник, увеличивая риск травм.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу назвала первые шаги для восстановления после простуды вчера в 22:26

Как правильно вернуться к тренировкам после болезни: простая пошаговая схема

Фитнес-тренер объяснила, когда и как можно возвращаться к спорту после простуды: лёгкая активность, дыхательные упражнения и постепенное увеличение нагрузки.

Читать полностью » Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья вчера в 21:34

Хотели подсушиться — получили обезвоживание: опасный миф о спорте

Тренер назвала самую опасную ошибку во время тренировок — отказ от воды. Почему «сушка» вредит и как правильно пить для здоровья.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ротач рассказала, какие упражнения помогают укрепить пресс дома вчера в 21:32

Красивый живот без часов в зале — реально

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала комплекс упражнений, который помогает получить идеальный пресс за 5 минут в день. Главное — регулярность и питание.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с ветчиной и фасолью за 10 минут: простой рецепт
Питомцы

Огурцы, кабачки и тыква разрешены кроликам как дополнение к зерновым
Спорт и фитнес

Тренер Морган Риз назвала эффективные упражнения с TRX для нижней части тела
Авто и мото

Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке
Еда

Как сделать тарталетки с сыром и огурцом: советы по выбору ингредиентов
Туризм

Сентябрьский отдых в Сочи: маршруты и прогулки
Спорт и фитнес

Минздрав США: для здоровья необходимо 150 минут умеренных тренировок в неделю
Дом

Алюминиевая фольга и наждачная бумага помогут заточить тёрку дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru