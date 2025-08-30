Всего 3 упражнения, но выдерживают не все: фитнес-тест на прочность за 15 минут

Пятнадцать минут — именно столько вам понадобится, чтобы испытать себя на прочность. Сегодняшний комплекс включает три упражнения, где главным испытанием станет трастер. Это движение требует мощи и контроля, но именно оно придаст тренировке особую интенсивность.

Основной вариант

За 15 минут выполните как можно больше раундов:

5 трастеров (для женщин — 115 фунтов / для мужчин — 165 фунтов)

10 подъёмов ног к перекладине

15 берпи

Запишите результат в комментариях и сравните его с другими.

Тактика выполнения

Главный вызов — трастер. Вес здесь серьёзный, но задача в том, чтобы делать каждую пятёрку без остановки. Нагрузку от берпи придётся компенсировать за счёт темпа, но при этом не терять ритм. Подъёмы ног выполняйте контролируемо, чтобы избежать затяжных пауз перед штангой.

Варианты для разных уровней

Чтобы адаптировать тренировку под себя, используйте облегчённые версии:

Средний уровень

5 трастеров (для женщин — 75 фунтов / для мужчин — 115 фунтов)

10 подъёмов коленей к груди

15 берпи

Новички

5 трастеров (для женщин — 35 фунтов / для мужчин — 45 фунтов)

10 подъёмов коленей в висе

10 берпи

Также можно сократить амплитуду движений: заменить подъёмы ног на колени к груди или V-складывания, а трастеры — на жимовые швунги или фронтальные приседания с ограничением нагрузки.

Совет тренера

"Старайтесь держать гриф полностью всей кистью, даже мизинцем. Это создаёт идеальную позицию для последующего жима", — напоминает тренер.

Эта тренировка сочетает в себе силу, технику и выносливость. Она требует концентрации, но именно благодаря этому дарит ощущение настоящего прогресса.