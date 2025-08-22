Тренировка с гантелью по схеме 21-15-9 изменила всё: мышцы горят, а результат радует
Сегодняшняя программа — отличный шанс проверить выносливость и научиться работать с движениями, которые редко встречаются в стандартных схемах. Она включает комплекс из нескольких упражнений с гантелью и на турнике, рассчитанный на высокую интенсивность и грамотную технику.
Основной комплекс
Формат 21-15-9 повторений на время:
- Подъём гантели одной рукой от плеча вверх (правая рука)
- Подъём носков к перекладине
- Подъём гантели одной рукой от плеча вверх (левая рука)
- Гимнастические подтягивания киппингом
Вес: женщинам — 35 фунтов, мужчинам — 50 фунтов.
Ключ к успеху — выбирать вес, позволяющий делать не менее 10 повторов подряд. Здесь исключены баттерфляй-подтягивания: тренировка строится вокруг классического киппинга. Эти движения похожи по механике и помогут развить универсальный навык, который пригодится в гимнастике и кроссфите.
Масштабирование
Для разных уровней подготовки есть адаптации:
Средний вариант (21-15-9):
- Жим гантели одной рукой (правая рука)
- Подъём коленей к груди
- Жим гантели одной рукой (левая рука)
- Подтягивания с прыжком
Вес: для женщин — 20 фунтов, -35 фунтов.
Вариант для новичков (15-12-9):
- Жим гантели одной рукой (правая рука)
- Подъём коленей в висе
- Жим гантели одной рукой (левая рука)
- Тяга на кольцах
Вес: для женщин — 10 фунтов, для мужчин — 15 фунтов.
При травмах или ограниченной подвижности рекомендуются альтернативы: V-образные подъёмы или приседания вместо упражнений на турнике, а вместо киппинга — тяга на кольцах.
Советы тренера
Главный акцент — техника киппинга. Нужно оттолкнуться в верхней точке, оставляя ноги под собой, а затем под действием гравитации перенести тело вперёд, чтобы поймать правильное положение для маха. Этот навык универсален и встречается в самых разных движениях: от подъёмов ног к перекладине до выходов силой на кольцах.
