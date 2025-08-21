Этот комплекс называют визиткой кроссфита — попробуйте, если хватит смелости
Тренировка "Фрэн" считается одной из визитных карточек кроссфита. Она проста по форме, но чрезвычайно требовательна к спортсмену. Сочетание трастеров и подтягиваний заставляет организм работать на пределе и проверяет не только физическую силу, но и стратегию распределения сил.
Суть тренировки
Базовый вариант выглядит так:
21-15-9 повторений на время
- Трастеры
- Подтягивания
Рабочие веса:
- женщины — 65 фунтов
- мужчины — 95 фунтов
Главная цель — завершить комплекс за 10 минут или быстрее. Для опытных атлетов "Фрэн" превращается в настоящий спринт, где важна каждая секунда. Новички могут адаптировать веса и количество повторений под свой уровень.
Как выбрать стратегию
Чтобы пройти тренировку максимально эффективно:
- выбирайте вес штанги, который позволит сделать минимум 15 повторов подряд;
- подбирайте вариант подтягиваний, где отдых между подходами будет минимальным;
- ставьте перед собой цель — личный рекорд, первая попытка по предписанным
- параметрам или просто уверенное завершение за отведённое время.
Даже если спортсмен понимает, что уйдёт за лимит, попробовать выполнить комплекс в полном объёме стоит — это отличный шанс протестировать свои границы.
Масштабирование
Необязательно сразу бросаться в "классику". Существуют варианты:
- уменьшить вес штанги;
- сократить число подтягиваний;
- заменить подтягивания на прыжковые, тягу колец или тягу гантели в наклоне;
- при ограничениях использовать фронтальные приседания или жимовые швунги вместо трастеров.
Для промежуточного уровня предлагается схема:
- 21-15-9 трастеров + 12-9-6 подтягиваний
- с весами 55 фунтов (женщины) и 75 фунтов (мужчины).
Для новичков — "облегчённая" версия:
- 21-15-9 трастеров и тяга колец
- с весами 35 и 45 фунтов соответственно.
Советы тренеру
Техника играет ключевую роль. В частности, при баттерфляй-подтягиваниях важно правильно контролировать работу ног: при опускании их нужно уводить назад, чтобы затем подготовить движение вперёд для следующего повтора. Такой ритм экономит силы и ускоряет выполнение комплекса.
