Три движения доводят до предела: новый кроссфит-комплекс для тех, кто не боится нагрузки
Сегодняшний комплекс — это не просто повторение известной программы, а её усложнённая версия с увеличенным числом повторений и акцентом на контроль темпа. В основе — два ключевых упражнения: приседания и подъемы на грудь, дополненные выходами силой на кольца. Главная цель — сохранить технику, не доводить себя до отказа и грамотно распределять силы.
Основная версия
На время:
12-9-6 повторений
- Приседания
- Подъемы на грудь
- Выходы силой на кольца
- для женщин — 95 фунтов
- для мужчин — 135 фунтов
Тренеры советуют приседать с умеренным весом. Кому-то подойдёт стратегия "touch-and-go", другим лучше сделать быстрые одиночные повторения. При работе на кольцах стоит разбивать подходы на управляемые части, чтобы не терять темп из-за долгого восстановления.
Средний уровень
На время:
- 12-9-6 подъёмов на грудь
- 5-4-3 выхода силой на кольца
Для женщин — 65 фунтов
Для мужчин — 95 фунтов
Для новичков
На время:
12-9-6 повторений
- Приседания
- Подъёмы на грудь
- Переходы силой на нижнее кольцо
- для женщин — 35 фунтов
- для мужчин — 45 фунтов
Масштабирование и модификации
- Уменьшите вес штанги.
- Сократите количество повторений на кольцах.
- Для облегчённых приседаний используйте вариант с виса или гантелями.
- Замените выходы силой на прыжковые или переходы с нижнего кольца.
При травмах или ограниченной подвижности: силовые подъёмы или работа с одной гантелью; вместо выхода на кольцах — тяга или подтягивания с опорой ног.
Советы тренера
"Быстрые одиночные повторения — хорошая тактика для такого комплекса. Поставьте штангу, вдохните, вернитесь в стойку и сразу переходите к следующему движению", — заявил тренер по кроссфиту.
Секрет этой тренировки в том, чтобы грамотно дозировать усилия: лучше работать с ровным ритмом, чем выложиться в первых раундах и потерять скорость к финалу.
