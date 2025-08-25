Лазание по канату и гири на плечах: тренировка, после которой трясутся руки
Эта программа — настоящий тест на выносливость и силу корпуса. В ней сочетаются подъемы корпуса на GHD, лазание по канату и выпады с гирями в передней стойке. Всё это выполняется "на время", что делает задачу ещё более интенсивной.
Основной вариант
- 21 подъем корпуса на GHD
- 7 подъемов по канату на высоту 15 футов
- 21 подъем корпуса на GHD
- Выпады с гирями 21 метр (передняя стойка)
- 15 подъемов корпуса на GHD
- 5 подъемов по канату (15 футов)
- 15 подъемов корпуса на GHD
- Выпады с гирями 15 метров (передняя стойка)
- 9 подъемов корпуса на GHD
- 3 подъема по канату (15 футов)
- 9 подъемов корпуса на GHD
- Выпады с гирями 9 метров (передняя стойка)
Женщины используют гири по 35 фунтов, мужчины — по 53.
Стратегия и нагрузка
Эта тренировка сильно прокачивает корпус, ноги и технику лазания по канату. Объем подъемов на GHD сбалансирован, но нужно учитывать, что они усложняют работу ног и корпуса в дальнейших упражнениях.
Важно подобрать такой вес гирь, чтобы первый круг можно было пройти без остановки или с минимальной паузой.
Масштабирование и упрощение
- Снижение нагрузки: уменьшить вес гирь или количество повторов.
- Упрощение GHD: выполнять с сокращённой амплитудой или заменить на V-up.
- Канат: уменьшить высоту подъема или заменить на подтягивания в стойке.
- Выпады: делать с одной гирей или в фермерском положении.
Для тех, кто восстанавливается после травм, упражнения можно адаптировать: заменить лазание подтягиваниями, а выпады — шагами на низкую платформу.
Средний вариант
- 15 подъемов на GHD
- 7 подъемов по канату (12 футов)
- 15 подъемов на GHD
- Выпады с гирями 15 метров
- 12 подъемов на GHD
- 5 подъемов по канату (12 футов)
- 12 подъемов на GHD
- Выпады с гирями 12 метров
- 9 подъемов на GHD
- 3 подъема по канату (12 футов)
- 9 подъемов на GHD
- Выпады с гирями 9 метров
Женщины — гири по 26 фунтов, мужчины — по 36.
Вариант для новичков
- 15 подъемов корпуса на AbMat
- 5 подтягиваний в стойке
- 15 подъемов корпуса на AbMat
- Выпады 15 метров
- 12 подъемов корпуса на AbMat
- 4 подтягивания в стойке
- 12 подъемов корпуса на AbMat
- Выпады 12 метров
- 9 подъемов корпуса на AbMat
- 3 подтягивания в стойке
- 9 подъемов корпуса на AbMat
- Выпады 9 метров
Советы тренера
Отрабатывая лазание по канату, важно воспринимать движение не как подтягивания, а как "приседания" после фиксации ног. На разминке стоит потренироваться в надежной блокировке каната стопой, чтобы избежать соскальзывания. Такой подход не только экономит силы, но и делает лазание безопаснее.
