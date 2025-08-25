Лазание по канату и гири на плечах: тренировка, после которой трясутся руки

Эта программа — настоящий тест на выносливость и силу корпуса. В ней сочетаются подъемы корпуса на GHD, лазание по канату и выпады с гирями в передней стойке. Всё это выполняется "на время", что делает задачу ещё более интенсивной.

Основной вариант

21 подъем корпуса на GHD

7 подъемов по канату на высоту 15 футов

21 подъем корпуса на GHD

Выпады с гирями 21 метр (передняя стойка)

15 подъемов корпуса на GHD

5 подъемов по канату (15 футов)

15 подъемов корпуса на GHD

Выпады с гирями 15 метров (передняя стойка)

9 подъемов корпуса на GHD

3 подъема по канату (15 футов)

9 подъемов корпуса на GHD

Выпады с гирями 9 метров (передняя стойка)

Женщины используют гири по 35 фунтов, мужчины — по 53.

Стратегия и нагрузка

Эта тренировка сильно прокачивает корпус, ноги и технику лазания по канату. Объем подъемов на GHD сбалансирован, но нужно учитывать, что они усложняют работу ног и корпуса в дальнейших упражнениях.

Важно подобрать такой вес гирь, чтобы первый круг можно было пройти без остановки или с минимальной паузой.

Масштабирование и упрощение

Снижение нагрузки : уменьшить вес гирь или количество повторов.

: уменьшить вес гирь или количество повторов. Упрощение GHD : выполнять с сокращённой амплитудой или заменить на V-up.

: выполнять с сокращённой амплитудой или заменить на V-up. Канат: уменьшить высоту подъема или заменить на подтягивания в стойке.

уменьшить высоту подъема или заменить на подтягивания в стойке. Выпады: делать с одной гирей или в фермерском положении.

Для тех, кто восстанавливается после травм, упражнения можно адаптировать: заменить лазание подтягиваниями, а выпады — шагами на низкую платформу.

Средний вариант

15 подъемов на GHD

7 подъемов по канату (12 футов)

15 подъемов на GHD

Выпады с гирями 15 метров

12 подъемов на GHD

5 подъемов по канату (12 футов)

12 подъемов на GHD

Выпады с гирями 12 метров

9 подъемов на GHD

3 подъема по канату (12 футов)

9 подъемов на GHD

Выпады с гирями 9 метров

Женщины — гири по 26 фунтов, мужчины — по 36.

Вариант для новичков

15 подъемов корпуса на AbMat

5 подтягиваний в стойке

15 подъемов корпуса на AbMat

Выпады 15 метров

12 подъемов корпуса на AbMat

4 подтягивания в стойке

12 подъемов корпуса на AbMat

Выпады 12 метров

9 подъемов корпуса на AbMat

3 подтягивания в стойке

9 подъемов корпуса на AbMat

Выпады 9 метров

Советы тренера

Отрабатывая лазание по канату, важно воспринимать движение не как подтягивания, а как "приседания" после фиксации ног. На разминке стоит потренироваться в надежной блокировке каната стопой, чтобы избежать соскальзывания. Такой подход не только экономит силы, но и делает лазание безопаснее.