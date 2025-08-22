Геройская тренировка CrossFit: справиться могут единицы

Имя сержанта-майора Джерри Дуэйна Паттона навсегда вписано в историю. 15 октября 2008 года во время учений по высотному парашютированию (HAHO) он погиб, готовясь к службе в Афганистане в составе USSOCOM. Ему было всего 40 лет. У Джерри остались жена Молли и четверо сыновей — Чад, Коди, Чейз и Коннор. Сегодня его память чтут особой тренировкой CrossFit Hero.

Программа дня

Задача: выполнить на время

Бег на 1 милю

Гребля на 2000 метров

Бег на 1 милю

Эта сессия проверяет кардиореспираторную выносливость и силу воли.

Стратегия и подход

Первый забег — это "ловушка". Здесь важно удержать темп и не выложиться раньше времени.

На гребном тренажёре работайте стабильно, но не до изнеможения: каждая секунда, выигранная там, может обернуться потерянными метрами во втором беге.

Финальная миля — это испытание на характер, момент, когда нужно "опустошить бак" до конца.

Варианты выполнения

Масштабирование: уменьшить дистанцию бега и гребли.

При травмах или ограничениях: заменить упражнение на велотренажёр Echo — 3500/5000 метров.

Промежуточный уровень: то же, что и основной комплекс.

Для начинающих: Бег 800 метров Гребля 1000 метров Бег 800 метров



Советы тренера

Чтобы техника гребли была плавной, представьте, что держите рукоятку, лежащую на столе. При тяге она уходит назад, затем возвращается вперёд, и ладони снова оказываются "на столе", а костяшки пальцев уходят ниже линии. Такой образ помогает держать правильное движение и избежать рывков.