Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина делает бёрпи
Мужчина делает бёрпи
© commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Геройская тренировка CrossFit: справиться могут единицы

В США представили тренировку CrossFit Hero в честь погибшего спецназовца Джерри Паттона

Имя сержанта-майора Джерри Дуэйна Паттона навсегда вписано в историю. 15 октября 2008 года во время учений по высотному парашютированию (HAHO) он погиб, готовясь к службе в Афганистане в составе USSOCOM. Ему было всего 40 лет. У Джерри остались жена Молли и четверо сыновей — Чад, Коди, Чейз и Коннор. Сегодня его память чтут особой тренировкой CrossFit Hero.

Программа дня

Задача: выполнить на время

  • Бег на 1 милю
  • Гребля на 2000 метров
  • Бег на 1 милю

Эта сессия проверяет кардиореспираторную выносливость и силу воли.

Стратегия и подход

Первый забег — это "ловушка". Здесь важно удержать темп и не выложиться раньше времени.
На гребном тренажёре работайте стабильно, но не до изнеможения: каждая секунда, выигранная там, может обернуться потерянными метрами во втором беге.
Финальная миля — это испытание на характер, момент, когда нужно "опустошить бак" до конца.

Варианты выполнения

  • Масштабирование: уменьшить дистанцию бега и гребли.
  • При травмах или ограничениях: заменить упражнение на велотренажёр Echo — 3500/5000 метров.
  • Промежуточный уровень: то же, что и основной комплекс.
  • Для начинающих:
    • Бег 800 метров
    • Гребля 1000 метров
    • Бег 800 метров

Советы тренера

Чтобы техника гребли была плавной, представьте, что держите рукоятку, лежащую на столе. При тяге она уходит назад, затем возвращается вперёд, и ладони снова оказываются "на столе", а костяшки пальцев уходят ниже линии. Такой образ помогает держать правильное движение и избежать рывков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джек Макнамара, тренер Train Fitness, перечислил эффективные упражнения для пресса сегодня в 2:30

Четыре упражнения, которые одновременно экономят время и прокачивают пресс

Скручивания — не лучший способ прокачать пресс. Узнайте 4 эффективных упражнения «два в одном», которые быстро укрепят кор и помогут развить силу.

Читать полностью » Грейсон Уикхем перечислил упражнения, вызывающие боли в суставах сегодня в 0:10

Суставы стареют быстрее из-за этих привычных упражнений

Даже привычные упражнения могут навредить суставам. Какие движения опасны и чем их заменить, чтобы тренировки приносили только пользу?

Читать полностью » В Journal of Exercise Science & Fitness опубликованы данные о пользе силовых перед кардио вчера в 23:26

Учёные раскрыли секрет: порядок упражнений меняет скорость жиросжигания

Китайские учёные выяснили, что силовые тренировки перед кардио помогают быстрее сжигать жир и делают человека активнее в течение дня.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Холдер рассказал о пользе тяги в наклоне для осанки и силы вчера в 22:26

Тренировка без лишних упражнений: когда одно движение работает за пятерых

Фитнес-тренер Джо Холдер назвал одно упражнение, которое укрепляет спину и плечи, снимает нагрузку с поясницы и помогает набрать мышечную массу.

Читать полностью » Врач-гериатр Прощаев: тренировки помогают защитить мозг от возрастных заболеваний 21.08.2025 в 21:16

Гантели против воспаления: как мышцы лечат весь организм

Доктор Прощаев объяснил, как тренировки влияют на мозг: от выработки серотонина и контроля аппетита до защиты от воспалений и когнитивных нарушений.

Читать полностью » Врач-гериатр Прощаев рассказал, когда усталость после спорта сигнализирует о болезни вчера в 20:17

Красный флаг организма: симптом, который нельзя списывать на усталость после зала

Врач объяснил, почему после тренировок может появляться «зависание» в голове и как избежать перегрузки мозга, сохранив пользу от спорта.

Читать полностью » Тренер Реда Элмарди назвал эффективные упражнения для коротких недельных тренировок вчера в 19:50

Быстрая ходьба и 20 минут упражнений: рецепт здоровья без спортзала

Даже один день в неделю на спорт может заметно улучшить здоровье. Какие тренировки выбрать, чтобы этот час стал настоящей инвестицией в будущее?

Читать полностью » Как жара влияет на расход калорий при упражнениях: объяснение спортивного врача Денниса Кардоне вчера в 19:10

Калории плавятся, как лёд, а вместе с ними и ваше здоровье

Жара и тренировки: сжигаем ли мы больше калорий на солнце или это миф? Узнайте, как жара влияет на жиросжигание и чем опасны такие нагрузки.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке
Еда

Подача бутербродов с красной рыбой и авокадо
Еда

Рецепт немецкого картофельного салата с огурцами
Авто и мото

Volkswagen готовит Golf R 350 мощностью 350 л.с. для конкуренции с Audi RS3
Спорт и фитнес

Стивен Хед: жим на наклонной скамье помогает развивать верх грудных мышц
Садоводство

Сохраните старых любимцев: пересадка многолетников в начале осени
Наука и технологии

Астроном Шохруз Кахаров: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвёздным объектом в Солнечной системе
Красота и здоровье

Андрей Терешин: даже малые дозы алкоголя повышают риск онкологических заболеваний
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru