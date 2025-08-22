Геройская тренировка CrossFit: справиться могут единицы
Имя сержанта-майора Джерри Дуэйна Паттона навсегда вписано в историю. 15 октября 2008 года во время учений по высотному парашютированию (HAHO) он погиб, готовясь к службе в Афганистане в составе USSOCOM. Ему было всего 40 лет. У Джерри остались жена Молли и четверо сыновей — Чад, Коди, Чейз и Коннор. Сегодня его память чтут особой тренировкой CrossFit Hero.
Программа дня
Задача: выполнить на время
- Бег на 1 милю
- Гребля на 2000 метров
- Бег на 1 милю
Эта сессия проверяет кардиореспираторную выносливость и силу воли.
Стратегия и подход
Первый забег — это "ловушка". Здесь важно удержать темп и не выложиться раньше времени.
На гребном тренажёре работайте стабильно, но не до изнеможения: каждая секунда, выигранная там, может обернуться потерянными метрами во втором беге.
Финальная миля — это испытание на характер, момент, когда нужно "опустошить бак" до конца.
Варианты выполнения
- Масштабирование: уменьшить дистанцию бега и гребли.
- При травмах или ограничениях: заменить упражнение на велотренажёр Echo — 3500/5000 метров.
- Промежуточный уровень: то же, что и основной комплекс.
- Для начинающих:
- Бег 800 метров
- Гребля 1000 метров
- Бег 800 метров
Советы тренера
Чтобы техника гребли была плавной, представьте, что держите рукоятку, лежащую на столе. При тяге она уходит назад, затем возвращается вперёд, и ладони снова оказываются "на столе", а костяшки пальцев уходят ниже линии. Такой образ помогает держать правильное движение и избежать рывков.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru