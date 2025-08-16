Гребля всего 2000 метров, а эффект как от марафона — секрет этой CrossFit-гонки ошарашил новичков
15 октября 2008 года во время учений по высадке на большой высоте (HAHO) погиб 40-летний сержант-майор Джерри Дуэйн Паттон. Он был направлен в состав USSOCOM для подготовки к службе в Афганистане. У него остались супруга Молли и четверо сыновей — Чад, Коди, Чейз и Коннор. Сегодняшняя CrossFit Hero-тренировка посвящена его памяти.
Формат тренировки
Выполняется на время:
- Бег — 1 миля
- Гребля — 2000 метров
- Бег — 1 миля
Для участников с травмами или ограничениями возможна замена на велотренажёр Echo:
- 3500 метров для женщин
- 5000 метров для мужчин
Особенности выполнения
Тренеры предупреждают: первый забег — коварная ловушка. Лёгкий старт поможет сохранить силы для дальнейшей работы. На гребном тренажёре стоит выкладываться, но в пределах разумного, чтобы не потерять темп на втором забеге.
Финальная миля — это момент полной отдачи. Не стоит гнаться за рекордом на гребле, если это приведёт к тому, что первые метры заключительного бега придётся идти пешком.
Варианты масштабирования
Промежуточный уровень — выполняется в полном объёме, как в оригинале (Rx'd).
Для начинающих — бег 800 метров, гребля 1000 метров, бег 800 метров.
Совет тренера
Чтобы движения на гребном тренажёре были плавными, а цепь оставалась ровной, представьте, что рукоятка лежит на столе. При каждом гребке она "возвращается" на стол, ладони оказываются сверху, а костяшки пальцев — под его поверхностью. Этот приём поможет сохранить правильную технику и равномерный темп.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru