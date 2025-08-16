Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© the United States Navy with the ID 070329-N-8923M-029 by U.S. Navy photo by Seaman Kevin T. Murray Jr. is licensed under public domain in the United States
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:15

Гребля всего 2000 метров, а эффект как от марафона — секрет этой CrossFit-гонки ошарашил новичков

CrossFit посвятил Hero-тренировку памяти сержанта-майора Джерри Паттона

15 октября 2008 года во время учений по высадке на большой высоте (HAHO) погиб 40-летний сержант-майор Джерри Дуэйн Паттон. Он был направлен в состав USSOCOM для подготовки к службе в Афганистане. У него остались супруга Молли и четверо сыновей — Чад, Коди, Чейз и Коннор. Сегодняшняя CrossFit Hero-тренировка посвящена его памяти.

Формат тренировки

Выполняется на время:

  • Бег — 1 миля
  • Гребля — 2000 метров
  • Бег — 1 миля

Для участников с травмами или ограничениями возможна замена на велотренажёр Echo:

  • 3500 метров для женщин
  • 5000 метров для мужчин

Особенности выполнения

Тренеры предупреждают: первый забег — коварная ловушка. Лёгкий старт поможет сохранить силы для дальнейшей работы. На гребном тренажёре стоит выкладываться, но в пределах разумного, чтобы не потерять темп на втором забеге.

Финальная миля — это момент полной отдачи. Не стоит гнаться за рекордом на гребле, если это приведёт к тому, что первые метры заключительного бега придётся идти пешком.

Варианты масштабирования

Промежуточный уровень — выполняется в полном объёме, как в оригинале (Rx'd).
Для начинающих — бег 800 метров, гребля 1000 метров, бег 800 метров.

Совет тренера

Чтобы движения на гребном тренажёре были плавными, а цепь оставалась ровной, представьте, что рукоятка лежит на столе. При каждом гребке она "возвращается" на стол, ладони оказываются сверху, а костяшки пальцев — под его поверхностью. Этот приём поможет сохранить правильную технику и равномерный темп.

