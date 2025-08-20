Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:46

Участникам CrossFit Games дали задание, которое сломило даже ветеранов

На открытии CrossFit Games 2025 атлеты прошли испытание бегом и греблей

Сегодняшнее открытие CrossFit Games 2025 сразу задалось жёстким испытанием. Организаторы предложили атлетам комплекс, который проверяет не только физическую силу, но и психологическую стойкость.

Основная версия тренировки

На время:

  • бег — 4 мили,
  • гребля — 3000 метров,
  • бег — 2 мили.

Такой сет строится вокруг развития кардиореспираторной выносливости. Тренировка напоминает "геройский" комплекс "Джерри" от 25 июля 2021 года, однако здесь дистанции заметно длиннее. Участникам стоит запланировать дополнительное время на прохождение — и постараться получить удовольствие от процесса.

Масштабирование и варианты

Организаторы предусмотрели разные уровни подготовки:

  • Масштабированный вариант: сократить дистанцию на каждом этапе.
  • В случае травмы или ограничений:
    • бег заменить на велотренажёр Echo — 22 000 м;
    • греблю — на бег 3000 м, лыжный эргометр 3000 м или велотренажёр Echo 7000 м.
  • Промежуточный вариант:
    • бег — 3 мили,
    • гребля — 2000 м,
    • бег — 1 миля.

Для начинающих:

  • бег — 1 миля,
  • гребля — 1000 м,
  • бег — 1 миля.

Советы для тренеров

Особое внимание стоит уделить гребному тренажёру. Тренерам рекомендуется следить за частотой гребков, особенно за временем возврата рукоятки в исходное положение. Эта деталь позволяет регулировать темп: увеличивать или замедлять частоту в зависимости от того, насколько спортсмен успевает восстановиться и подготовиться к финальному этапу.

