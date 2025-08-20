Участникам CrossFit Games дали задание, которое сломило даже ветеранов

Сегодняшнее открытие CrossFit Games 2025 сразу задалось жёстким испытанием. Организаторы предложили атлетам комплекс, который проверяет не только физическую силу, но и психологическую стойкость.

Основная версия тренировки

На время:

бег — 4 мили,

гребля — 3000 метров,

бег — 2 мили.

Такой сет строится вокруг развития кардиореспираторной выносливости. Тренировка напоминает "геройский" комплекс "Джерри" от 25 июля 2021 года, однако здесь дистанции заметно длиннее. Участникам стоит запланировать дополнительное время на прохождение — и постараться получить удовольствие от процесса.

Масштабирование и варианты

Организаторы предусмотрели разные уровни подготовки:

Масштабированный вариант: сократить дистанцию на каждом этапе.

В случае травмы или ограничений: бег заменить на велотренажёр Echo — 22 000 м; греблю — на бег 3000 м, лыжный эргометр 3000 м или велотренажёр Echo 7000 м.

Промежуточный вариант: бег — 3 мили, гребля — 2000 м, бег — 1 миля.



Для начинающих:

бег — 1 миля,

гребля — 1000 м,

бег — 1 миля.

Советы для тренеров

Особое внимание стоит уделить гребному тренажёру. Тренерам рекомендуется следить за частотой гребков, особенно за временем возврата рукоятки в исходное положение. Эта деталь позволяет регулировать темп: увеличивать или замедлять частоту в зависимости от того, насколько спортсмен успевает восстановиться и подготовиться к финальному этапу.