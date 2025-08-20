Участникам CrossFit Games дали задание, которое сломило даже ветеранов
Сегодняшнее открытие CrossFit Games 2025 сразу задалось жёстким испытанием. Организаторы предложили атлетам комплекс, который проверяет не только физическую силу, но и психологическую стойкость.
Основная версия тренировки
На время:
- бег — 4 мили,
- гребля — 3000 метров,
- бег — 2 мили.
Такой сет строится вокруг развития кардиореспираторной выносливости. Тренировка напоминает "геройский" комплекс "Джерри" от 25 июля 2021 года, однако здесь дистанции заметно длиннее. Участникам стоит запланировать дополнительное время на прохождение — и постараться получить удовольствие от процесса.
Масштабирование и варианты
Организаторы предусмотрели разные уровни подготовки:
- Масштабированный вариант: сократить дистанцию на каждом этапе.
- В случае травмы или ограничений:
- бег заменить на велотренажёр Echo — 22 000 м;
- греблю — на бег 3000 м, лыжный эргометр 3000 м или велотренажёр Echo 7000 м.
- Промежуточный вариант:
- бег — 3 мили,
- гребля — 2000 м,
- бег — 1 миля.
Для начинающих:
- бег — 1 миля,
- гребля — 1000 м,
- бег — 1 миля.
Советы для тренеров
Особое внимание стоит уделить гребному тренажёру. Тренерам рекомендуется следить за частотой гребков, особенно за временем возврата рукоятки в исходное положение. Эта деталь позволяет регулировать темп: увеличивать или замедлять частоту в зависимости от того, насколько спортсмен успевает восстановиться и подготовиться к финальному этапу.
