Всего 3 раунда — и сердце выскакивает: почему кроссфит-комплекс "Хелен" называют адом в зале
В мире функционального фитнеса есть тренировки, которые становятся своеобразным эталоном. "Хелен" — одна из них. На первый взгляд схема кажется элементарной: бег, махи гирей и подтягивания. Но именно простота и высокая интенсивность делают этот комплекс настоящим испытанием.
Классический вариант
3 раунда на время:
- бег 400 м
- 21 мах гирей
- 12 подтягиваний
Вес снарядов:
для женщин — 35 фунтов
для мужчин — 53 фунта
Время прохождения фиксируется, и спортсмены любят сравнивать свои результаты, ориентируясь на прежние попытки. Опытные атлеты ставят себе амбициозную цель — завершить тренировку менее чем за 7 минут.
Масштабирование под уровень
Не каждый сможет сходу пройти "Хелен" в полной версии. Для новичков и тех, кто восстанавливается после травм, есть несколько способов адаптировать нагрузку:
- Снизить вес гири или сократить дистанцию бега.
- Уменьшить количество подтягиваний до 6-8 либо заменить их подтягиваниями с прыжком.
- Заменить бег работой на тренажёрах:
- Echo Bike — 900/1250 м
- гребной тренажёр — 400/500 м
- Вместо махов гирей над головой — русские махи или тяга гири одной рукой.
- Подтягивания можно заменить тягой к кольцам.
Средний и лёгкий варианты
Средний уровень:
3 раунда: бег 400 м, 21 мах гирей, 6 подтягиваний.
для женщин — 26 фунтов
для мужчин — 35 фунтов
Начинающий уровень:
3 раунда: бег 200 м, 15 махов гирей, 9 подтягиваний с прыжком.
для мужчин — 18 фунтов
для мужчин — 26 фунтов
Советы тренера
Чтобы махи гирей были безопасными и эффективными, важно включать мышцы кора, ягодицы и квадрицепсы. Это позволит избежать переразгибания в пояснице в момент, когда гиря уходит над головой.
Дополнительные ресурсы
Тем, кто хочет углубиться, стоит изучить техники:
- бег
- подтягивания и вариации (киппинг, с постукиванием ногой)
- махи гирей
- прыжки
- упражнения на прогрессию подтягиваний
