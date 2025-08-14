Короткая, но беспощадная: культовая тренировка сводит спортсменов с ног за считаные минуты
В мире функционального фитнеса есть тренировки, которые становятся настоящей визитной карточкой атлета. Одна из таких — "Фрэн". Её репутация заслужена: короткая, но невероятно интенсивная, она выжимает максимум из каждого, кто осмелится выйти на площадку.
Суть испытания
Классический вариант выглядит так:
21-15-9 повторений на время
- Трастеры
- Подтягивания
Вес штанги — 65 фунтов для женщин и 95 фунтов для мужчин.
Время ориентир — до 10 минут, но опытные спортсмены стремятся уложиться ещё быстрее.
Тренеры советуют выбирать нагрузку так, чтобы минимум 15 трастеров можно было выполнить без остановки, а подтягивания — с минимальными паузами. Даже новички могут попробовать оригинал, если готовы потратить больше времени, но при этом сохранят правильную технику.
Стратегия и подход
"Фрэн" — это спринт. Успех зависит от умения распределить силы и грамотно подобрать вес и варианты движений.
Если нет опыта, лучше заранее продумать, на какие серии разбивать повторения. Средний уровень — это возможность довести тренировку до конца без длительных перерывов, а продвинутым важно идти на рекорд.
Для облегчения можно:
- снизить вес штанги;
- уменьшить количество повторений;
- заменить подтягивания на прыжковые или тягу на кольцах.
При ограничениях в подвижности трастеры можно заменить фронтальными приседаниями или жимовыми швунгами. В подтягиваниях — использовать тягу одной рукой на кольцах или гантель в наклоне.
Адаптированные версии
Промежуточный уровень:
- 21-15-9 трастеров
- 12-9-6 подтягиваний
- Вес: 55 фунтов (женщины), 75 фунтов (мужчины).
Для новичков:
- 21-15-9 трастеров и тяги колец
- Вес: 35 фунтов (женщины), 45 фунтов (мужчины).
Советы тренера
При баттерфляй-подтягиваниях важно при опускании отводить ноги назад, готовя их к следующему маху вперёд. Это помогает экономить энергию и ускорять темп, особенно в коротких, но интенсивных комплексах.
