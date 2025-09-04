Арбалет: дисциплина, которая совмещает фитнес, шахматы и тир

Футбол оставим профи, а вот в арбалетном спорте россияне традиционно брали золото на чемпионатах мира. Эта дисциплина сочетает историю, точность и силу. Разберёмся, чем интересен арбалет и почему попробовать его может каждый.

1. От войны к спорту

Арбалет появился ещё в V веке до н. э. в Сиракузах. Его главное преимущество перед луком — стрелку не нужно держать тетиву натянутой руками, можно спокойно целиться. Но у оружия был и минус: заряжался арбалет на несколько секунд дольше, что на поле боя означало смерть.

С изобретением огнестрела арбалеты ушли с фронта, но обрели новую жизнь. Уже в XVIII веке в Швейцарии, Австрии и Швеции они стали национальным видом спорта, а в 1956 году была создана Международная федерация арбалетного спорта (IAU).

2. Суть дисциплины

Современный арбалетный спорт — это точность. Задача проста: попасть в мишень и набрать максимум очков. Российские спортсмены не раз становились чемпионами мира, пока международные старты не начали отменять из-за пандемии и санкций.

3. Что развивает арбалет

С первого взгляда кажется, что это просто стрельба. На деле спортсмен несколько часов удерживает в руках 6-10-килограммовый арбалет и сохраняет предельную концентрацию. Арбалетчики тренируют:

зоркость и внимание,

силу и выносливость,

контроль дыхания и эмоций.

4. Доступность для любителей

До 2008 года мощность досуговых арбалетов в России ограничивалась 20 кгс, и стрелы летели максимум на несколько десятков метров. Сегодня стандарт поднят до 43 кгс. Это значит, что любительские арбалеты стали мощнее, а арбалетные тиры начали появляться по всей стране. Прицельная стрельба возможна на 60 м, а промахи улетают на все 150.

5. Матчевый и полевой арбалет

В спорте существуют два основных направления:

Матчевый арбалет

Вес — до 6,75 кг. Натяжение тетивы: 70 кгс для 10 м, 120 кгс для 30 м. Стрельба ведётся по мишеням диаметром 10-20 см, часть выстрелов — стоя, часть — с колена. Точность высочайшая: мировой рекорд с 10 м — 593 очка из 600 возможных.

Полевой арбалет

Вес — до 10 кг, натяжение — максимум 43 кгс. Правила ближе к стрельбе из лука: дистанции 35, 50 и 65 м, диаметр мишени — 60 см. Есть и зальный формат: 10-25 м.

Главное отличие — тип стрел: в матчевом используют короткие и толстые "болты", в полевом — удлинённые стрелы, ближе к классическим.

Итог

Арбалетный спорт — это баланс силы, техники и выдержки. Он доступен каждому, кто хочет развить меткость, улучшить концентрацию и попробовать себя в необычной дисциплине.