Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лук и стрелы
Лук и стрелы
© Wikimedia Commons by Luttrell Psalter is licensed under CC0
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:46

Арбалет: дисциплина, которая совмещает фитнес, шахматы и тир

Арбалетный спорт: история, правила и достижения российских спортсменов

Футбол оставим профи, а вот в арбалетном спорте россияне традиционно брали золото на чемпионатах мира. Эта дисциплина сочетает историю, точность и силу. Разберёмся, чем интересен арбалет и почему попробовать его может каждый.

1. От войны к спорту

Арбалет появился ещё в V веке до н. э. в Сиракузах. Его главное преимущество перед луком — стрелку не нужно держать тетиву натянутой руками, можно спокойно целиться. Но у оружия был и минус: заряжался арбалет на несколько секунд дольше, что на поле боя означало смерть.

С изобретением огнестрела арбалеты ушли с фронта, но обрели новую жизнь. Уже в XVIII веке в Швейцарии, Австрии и Швеции они стали национальным видом спорта, а в 1956 году была создана Международная федерация арбалетного спорта (IAU).

2. Суть дисциплины

Современный арбалетный спорт — это точность. Задача проста: попасть в мишень и набрать максимум очков. Российские спортсмены не раз становились чемпионами мира, пока международные старты не начали отменять из-за пандемии и санкций.

3. Что развивает арбалет

С первого взгляда кажется, что это просто стрельба. На деле спортсмен несколько часов удерживает в руках 6-10-килограммовый арбалет и сохраняет предельную концентрацию. Арбалетчики тренируют:

  • зоркость и внимание,
  • силу и выносливость,
  • контроль дыхания и эмоций.

4. Доступность для любителей

До 2008 года мощность досуговых арбалетов в России ограничивалась 20 кгс, и стрелы летели максимум на несколько десятков метров. Сегодня стандарт поднят до 43 кгс. Это значит, что любительские арбалеты стали мощнее, а арбалетные тиры начали появляться по всей стране. Прицельная стрельба возможна на 60 м, а промахи улетают на все 150.

5. Матчевый и полевой арбалет

В спорте существуют два основных направления:

  • Матчевый арбалет

Вес — до 6,75 кг. Натяжение тетивы: 70 кгс для 10 м, 120 кгс для 30 м. Стрельба ведётся по мишеням диаметром 10-20 см, часть выстрелов — стоя, часть — с колена. Точность высочайшая: мировой рекорд с 10 м — 593 очка из 600 возможных.

  • Полевой арбалет

Вес — до 10 кг, натяжение — максимум 43 кгс. Правила ближе к стрельбе из лука: дистанции 35, 50 и 65 м, диаметр мишени — 60 см. Есть и зальный формат: 10-25 м.
Главное отличие — тип стрел: в матчевом используют короткие и толстые "болты", в полевом — удлинённые стрелы, ближе к классическим.

Итог

Арбалетный спорт — это баланс силы, техники и выдержки. Он доступен каждому, кто хочет развить меткость, улучшить концентрацию и попробовать себя в необычной дисциплине.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Игра в pickleball сжигает до 500 калорий в час — эксперт Расти Хаус сегодня в 16:50

Самый быстрый способ сжечь 500 калорий — и при этом смеяться

Pickleball стремительно покоряет Америку. Что делает игру такой популярной и как она помогает поддерживать здоровье и форму?

Читать полностью » Физиолог Майк Стак: боковая планка укрепляет мышцы кора и позвоночник сегодня в 16:10

Нижний пресс как тайный рычаг молодости: эффект, о котором молчат фитнес-гуру

Простые упражнения для нижнего пресса помогут укрепить спину, улучшить осанку и баланс. Но есть нюанс, о котором важно знать каждому.

Читать полностью » Потеря мышц при приёме GLP-1 ускоряет снижение метаболизма — врач Алина Элперин сегодня в 15:50

Быстрое похудение на Ozempic и Wegovy может стоить дороже, чем кажется

Быстрое похудение на GLP-1 может обернуться потерей мышц. Почему это опасно и как сохранить силу и метаболизм — советы врачей и тренеров.

Читать полностью » Для сохранения мышц при снижении веса необходим белок и силовые тренировки — диетолог Алсинг сегодня в 15:10

Сжигая жир, можно разрушить тело: неожиданная сторона дефицита калорий

Снижение веса часто приводит к потере не только жира, но и мышц. Почему сохранение сухой мышечной массы важнее, чем кажется на первый взгляд?

Читать полностью » Российский вратарь Сафонов назвал конкуренцию с Люкой Шевалье главным вызовом в ПСЖ сегодня в 14:12

Доннарума ушёл, но конкуренция только обострилась: Сафонов о борьбе за место в старте

Матвей Сафонов заявил, что намерен бороться за место в стартовом составе ПСЖ и готов к конкуренции с французским вратарём Люкой Шевалье.

Читать полностью » Джанлуиджи Доннарума перешёл из ПСЖ за 30 миллионов евро сегодня в 13:18

Один из лучших вратарей планеты официально сменил клуб

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарума подписал контракт с «Манчестер Сити» и готовится к новым вызовам в Англии после успехов в ПСЖ.

Читать полностью » Карпин поддержал инициативу Минспорта о чтении и предложил роман Дефо для футболистов сегодня в 12:14

Карпин назвал книгу, которую обязательно стоит прочитать футболистам

Валерий Карпин поддержал инициативу о чтении для футболистов и назвал роман, который считает обязательным для молодых игроков.

Читать полностью » Джереми Рой признался, что не смог привыкнуть к холодцу сегодня в 11:11

Русская кухня глазами канадца: от восторга до недоумения

Канадский хоккеист ЦСКА признался, что нашел в русской кухне любимые блюда, но одно традиционное угощение показалось ему слишком странным.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач-реабилитолог развеял миф о вреде сна на левом боку
Еда

Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак утром
Туризм

В Шереметьево задержали туриста с поддельными украшениями Cartier, Tiffany и BVLGARI
Питомцы

Ветеринар Марианна Онуфриенко: домашние животные помогают детям развивать доброту и ответственность
Садоводство

Осенняя обработка инвентаря защитит металл от ржавчины и дерево от растрескивания
Красота и здоровье

Врачи назвали самый доступный способ лечения ОРВИ
Дом

Эксперты объяснили, почему ультразвуковые отпугиватели не помогают от мышей
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские артефакты в доисторических гробницах на Сардинии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet