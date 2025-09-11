В туманных горах нашли редчайших горилл — таких животных больше не встретишь

Глубоко в туманных горах на границе Нигерии и Камеруна обитает один из самых редких приматов планеты — горилла Кросс-Ривер. В природе их осталось меньше 300 особей, и встреча с ними считается настоящей сенсацией. Эти уникальные обезьяны привлекают внимание не только учёных, но и кинодокументалистов, экотуристов и всех, кто заботится о сохранении дикой природы.

Сегодня гориллы Кросс-Ривер оказались на грани исчезновения. Их жизнь под угрозой из-за вырубки лесов, браконьерства, болезней и изменения климата. Каждое новое исследование среды их обитания и поведения становится ценным шагом в борьбе за сохранение этого редчайшего подвида.

Где живут и чем отличаются

Гориллы Кросс-Ривер обитают в труднодоступных горных лесах бассейна реки Кросс, гор Афи и Мбе, а также в национальном парке Такаманда. Их "дом" — густые тропические леса и бамбуковые рощи на высоте до 3500 метров над уровнем моря.

Научное название подвида — Gorilla gorilla diehli. Они отличаются от своих сородичей особым внешним видом: у взрослых самцов появляется серебристая полоса на спине, а на голове — яркий красноватый гребень. Морда и конечности остаются без шерсти, что придаёт им узнаваемый облик.

Социальная жизнь

Гориллы живут в небольших группах от 2 до 20 особей. Главой становится доминирующий самец — именно он решает, где искать пищу, где ночевать и как защитить сородичей.

Жилища они строят прямо на земле из веток и листьев, а в сезон дождей перебираются на деревья. Основной рацион — листья, орехи, ягоды и лианы. Интересно, что эти приматы почти не наносят ущерба сельскому хозяйству: местные жители отмечают, что в отличие от диких свиней, гориллы редко портят урожай.

Почему они под угрозой

Сегодня горилла Кросс-Ривер считается самой уязвимой африканской человекообразной обезьяной. Причины трагичны и хорошо знакомы экологам:

браконьерство и охота, когда взрослых убивают ради продажи детёнышей;

вырубка лесов, приводящая к разрушению среды обитания;

болезни, включая вирус Эбола;

медленное размножение: самка рожает раз в четыре года, а детёныш нуждается в долгом уходе.

В результате популяция растёт крайне медленно, а средняя продолжительность жизни, даже при благоприятных условиях, не превышает 50 лет.

Можно ли их увидеть сегодня

В неволе горилл Кросс-Ривер больше не содержат: последняя особь по имени Ньянго умерла в 2016 году. Однако в Нигерии и Камеруне действуют заповедники, где исследователи и экотуристы могут узнать об этих животных больше.

Особую роль играет Afi Mountain Wildlife Sanctuary, который защищает не только самих горилл, но и их уникальные лесные территории. Там разрабатывают образовательные программы и международные проекты, направленные на сохранение вида.

Экологи убеждены: только благодаря объединению усилий и повышению осведомлённости можно спасти этих горных обитателей от исчезновения.