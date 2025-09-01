Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Скрещённые ноги и скрытые сигналы тела: что стоит за привычной позой

Физиотерапевт Сара Дюваль назвала главные причины боли и скованности при сидении со скрещёнными ногами

Сидеть "по-турецки" в детстве было легко и естественно. Но с возрастом многие замечают, что привычная поза превращается в испытание. Меньшая подвижность суставов, слабость мышц и сидячий образ жизни делают простое перекрещивание ног настоящим вызовом. Почему так происходит и как вернуть телу лёгкость?

Ограниченная подвижность тазобедренных суставов

Чтобы спокойно сидеть, скрестив ноги, нужно, чтобы бедро легко разворачивалось наружу. Если мышцы, прикрепляющиеся к ноге, стянуты, а сустав двигается плохо, возникает дискомфорт или боль.

"Вместо плавного движения бедренная кость упирается в мягкие ткани и капсулу сустава", — пояснила физиотерапевт Сара Дюваль (Sarah Duvall).

Исправить ситуацию можно упражнениями. Одно из них — поза Голубя из йоги. Она мягко раскрывает тазобедренные суставы, позволяет направить бедренную кость в правильное положение и увеличить амплитуду движения. Делать упражнение удобнее на коврике, но его можно адаптировать, используя диван или скамью.

Слабые стопы и ягодицы

Иногда боль ощущается в коленях, хотя причина скрыта в другой части тела. Когда своды стоп слабеют, они проседают, и нога разворачивается наружу. В итоге нагрузка уходит в колено и провоцирует неприятные ощущения.

Похожая проблема возникает при слабости ягодичных мышц. Они отвечают за наружное вращение бедра, и если работают плохо, кость "падает" внутрь, а голень компенсаторно поворачивается наружу. Это создаёт скручивающее воздействие на коленный сустав.

"Слабые своды стоп и ягодицы могут привести даже к дегенеративным изменениям мениска и артрозу", — отметила физиотерапевт Сара Дюваль (Sarah Duvall).

Укреплять стопы можно с помощью простых упражнений. Например, стоя босиком, попробуйте растопырить пальцы и мягко "поднять" свод стопы, удерживая большой палец на полу. А для активации ягодиц подойдут упражнения лёжа на животе с согнутыми ногами: сжимайте пятки вместе, напрягая мышцы.

Напряжённые мышцы тазового дна

Тазовое дно играет ключевую роль в осанке и работе тазобедренных суставов. Если мышцы в этой области перенапряжены, они могут "подтягивать" копчик и мешать сидеть прямо. Причиной становится не только стресс, но и слабость.

"Сильная мышца умеет расслабляться, а слабая чаще зажимается", — пояснила физиотерапевт Сара Дюваль (Sarah Duvall).

Иногда мышцы тазового дна начинают компенсировать слабость соседних зон — ягодиц, приводящих или брюшного пресса. В итоге появляется лишнее напряжение. Снять его помогает дыхательная гимнастика: глубокие вдохи, при которых диафрагма мягко "опускается" и воздействует на тазовое дно.

Йога также эффективна. Поза "Счастливый ребёнок" позволяет растянуть таз и снизить внутренние зажимы.

Как вернуть лёгкость в теле

Если скрещённая поза вызывает боль или скованность, чаще всего виноваты ограниченная подвижность таза, слабые стопы и ягодицы или перенапряжение тазового дна. Решить эти проблемы помогают регулярные растяжки, активация мышц и дыхательные практики. Со временем тело снова приобретёт подвижность, а привычная поза перестанет вызывать дискомфорт.

Если же боль сохраняется, лучше обратиться к врачу — возможно, причина кроется в патологиях суставов или связок, требующих особого внимания.

