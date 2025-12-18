Остров, который делит Россия и Китай, стал центром нового туристического соглашения

Жители Хабаровского края получили новую возможность для зарубежных поездок — теперь для них открыт китайский город Тунцзян, с которым выстраивается системное туристическое сотрудничество. Речь идёт не о разовых визитах, а о формировании устойчивого механизма обмена туристическими группами. Об этом сообщает министерство туризма Хабаровского края, подводя итоги переговоров с китайской стороной.

Как появилось новое направление

Подписанное соглашение стало результатом рабочей дискуссии между представителями туристической отрасли Хабаровского края и города Тунцзян. В центре обсуждения находился вопрос устранения организационных барьеров и создания понятной схемы взаимодействия, которая позволит активнее развивать культурный туризм между регионами.

Стороны договорились о совместной популяризации достопримечательностей Тунцзяна, улучшении сервиса для иностранных гостей и разработке востребованных туристических продуктов. Отдельный акцент был сделан на выстраивании долгосрочных партнёрских связей, которые не будут зависеть от разовых инициатив или сезонных колебаний спроса.

Формат поездок и виды туров

Соглашение предусматривает организацию взаимных туристических поездок продолжительностью от двух до четырёх дней. Туристы смогут посещать крупные праздники, фестивали, спортивные мероприятия и участвовать в программах, приуроченных к государственным праздникам обеих стран. Такой формат рассчитан на регулярный обмен группами и расширение аудитории.

"Договор предусматривает организацию взаимных туристических поездок группами длительностью от двух до четырех дней", — сообщили в министерстве туризма Хабаровского края.

В ведомстве также уточнили, что внимание будет уделено специализированным турам, включая деловые поездки, рыболовно-охотничьи экспедиции на территории России и активные спортивные программы в Китае.

Организационные правила сотрудничества

Документ детально регламентирует порядок приёма туристических групп. Все расходы, связанные с размещением, питанием и транспортом, должны согласовываться не позднее чем за три дня до начала тура. Любые изменения в составе группы требуют предварительного уведомления принимающей стороны.

Ответственность за оформление визовых документов возлагается на сторону, принимающую туристов. Такой подход, как поясняют в министерстве, позволяет заранее распределить обязанности и избежать сбоев при пересечении границы, что особенно важно для групповых поездок.

Чем привлекателен Тунцзян

Тунцзян расположен на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян и, несмотря на сравнительно небольшие размеры, давно воспринимается как пространство активного культурного обмена. Здесь широко используется русский язык, встречаются двуязычные вывески, а местные рынки и праздники отражают традиции обеих стран.

Окрестности города известны своей природой — амурские просторы, острова и заливы создают условия для спокойного отдыха. Особое значение имеет остров Большой Уссурийский (Хэйсяньцзы), разделённый между Россией и Китаем и символизирующий двустороннее сотрудничество. Регион также интересен историей коренных народов и развитой гастрономической культурой, основанной на традиционных рыбных блюдах.