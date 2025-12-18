Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Исин, провинция Уси, провинция Цзянсу, Китай
Исин, провинция Уси, провинция Цзянсу, Китай
© web.archive.org by helkonig is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:24

Остров, который делит Россия и Китай, стал центром нового туристического соглашения

Хабаровский край и Тунцзян подписали соглашение о туробмене — Министерство туризма края

Жители Хабаровского края получили новую возможность для зарубежных поездок — теперь для них открыт китайский город Тунцзян, с которым выстраивается системное туристическое сотрудничество. Речь идёт не о разовых визитах, а о формировании устойчивого механизма обмена туристическими группами. Об этом сообщает министерство туризма Хабаровского края, подводя итоги переговоров с китайской стороной.

Как появилось новое направление

Подписанное соглашение стало результатом рабочей дискуссии между представителями туристической отрасли Хабаровского края и города Тунцзян. В центре обсуждения находился вопрос устранения организационных барьеров и создания понятной схемы взаимодействия, которая позволит активнее развивать культурный туризм между регионами.

Стороны договорились о совместной популяризации достопримечательностей Тунцзяна, улучшении сервиса для иностранных гостей и разработке востребованных туристических продуктов. Отдельный акцент был сделан на выстраивании долгосрочных партнёрских связей, которые не будут зависеть от разовых инициатив или сезонных колебаний спроса.

Формат поездок и виды туров

Соглашение предусматривает организацию взаимных туристических поездок продолжительностью от двух до четырёх дней. Туристы смогут посещать крупные праздники, фестивали, спортивные мероприятия и участвовать в программах, приуроченных к государственным праздникам обеих стран. Такой формат рассчитан на регулярный обмен группами и расширение аудитории.

"Договор предусматривает организацию взаимных туристических поездок группами длительностью от двух до четырех дней", — сообщили в министерстве туризма Хабаровского края.

В ведомстве также уточнили, что внимание будет уделено специализированным турам, включая деловые поездки, рыболовно-охотничьи экспедиции на территории России и активные спортивные программы в Китае.

Организационные правила сотрудничества

Документ детально регламентирует порядок приёма туристических групп. Все расходы, связанные с размещением, питанием и транспортом, должны согласовываться не позднее чем за три дня до начала тура. Любые изменения в составе группы требуют предварительного уведомления принимающей стороны.

Ответственность за оформление визовых документов возлагается на сторону, принимающую туристов. Такой подход, как поясняют в министерстве, позволяет заранее распределить обязанности и избежать сбоев при пересечении границы, что особенно важно для групповых поездок.

Чем привлекателен Тунцзян

Тунцзян расположен на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян и, несмотря на сравнительно небольшие размеры, давно воспринимается как пространство активного культурного обмена. Здесь широко используется русский язык, встречаются двуязычные вывески, а местные рынки и праздники отражают традиции обеих стран.

Окрестности города известны своей природой — амурские просторы, острова и заливы создают условия для спокойного отдыха. Особое значение имеет остров Большой Уссурийский (Хэйсяньцзы), разделённый между Россией и Китаем и символизирующий двустороннее сотрудничество. Регион также интересен историей коренных народов и развитой гастрономической культурой, основанной на традиционных рыбных блюдах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Антисептик и салфетки снижают риск отравлений в Гоа , рассказал путешественник сегодня в 5:34
Россиянин прилетел в Гоа впервые — расслабился и пожалел: этот момент ломает отдых

Индийская Гоа — это не только экзотика, но и множество нюансов: от гигиены до отдыха для взрослых. Подготовьтесь к незабываемым открытиям!

Читать полностью » Угроза исчезновения ледников в Альпах ставит под вопрос будущее горнолыжных курортов — Турпром сегодня в 5:20
Ледниковая катастрофа: как сокращение ледников в Альпах угрожает туризму и местной экономике

Уже в 2033 году Альпы могут столкнуться с "пиком вымирания ледников", что угрожает туристической индустрии региона.

Читать полностью » Сергиев Посад готовит медовую коврижку по монастырским традициям — Турпром сегодня в 4:16
Пока все смотрят на Кремли, здесь едят пастилу и улиток: скрытая гастрономия Подмосковья

Подмосковье раскрывается с неожиданной стороны: от пастилы и коврижек до сыров и копчёностей. Какие города удивят вкусами в новогодние праздники.

Читать полностью » Южная Африка, Дубай и Галапагосские острова считаются лучшими направлениями для премиальных путешествий — Trip.com сегодня в 1:13
Эти поездки меняют представление о комфорте — роскошь чувствуется с первых минут

Роскошный отдых — это не только дорогие отели, но и уникальные места. Подборка направлений, где впечатления ценятся выше статуса.

Читать полностью » Задержка эвакуации из-за багажа повышает риск гибели пассажиров — IATA вчера в 22:15
Чемодан как последний якорь: странный инстинкт, который мешает спасению в небе

IATA готовит кампанию, которая напомнит пассажирам: при эвакуации счёт идёт на секунды. Почему ручная кладь может стать смертельно опасной — и что планируют изменить в авиации.

Читать полностью » Путешественники рассказали, что наличные доллары стали основным способом расчёта на Кубе вчера в 20:35
Летели на Кубу мечтая — а попали в квест: что нужно знать туристу заранее

Подготовка к поездке на Кубу: как комфортно перенести долгий перелёт, обеспечить связь и правильно распорядиться наличными. Всё, что нужно знать заранее!

Читать полностью » В историческом центре Владимира работают частные музеи, включая Музей ложки и Вишнёвый дом — турагент вчера в 19:00
Кажется тихим — а потом не отпускает: что на самом деле ждёт туристов во Владимире

Владимир раскрывается через соборы ЮНЕСКО, древние ворота и необычные частные музеи, где история и городские традиции переплетаются в одном маршруте.

Читать полностью » За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин вчера в 18:07
Чартеры забиты, туры раскуплены: выездной туризм в России вышел на рекордные цифры

В 2025 году россияне заметно чаще выбирали зарубежные поездки. Выездной туризм растёт быстрее внутреннего, а ряд направлений обновил рекорды.

Читать полностью »

Новости
Наука
Сверхмассивная чёрная дыра покинула галактику из-за гравитационного пинка — JWST
Туризм
Иран упростил визовые правила для иностранных туристов — МИД Ирана
Наука
Роспотребнадзор разработал 30-минутный тест на Candida auris — Роспотребнадзор
Экономика
Россия планирует достичь технологической независимости к 2030 году — Сальников
Мир
Маршалловы острова ввели безусловный базовый доход — The Guardian
СФО
Тариф на перевозку в Омске повысили до 64,99 рубля — власти
Наука
Марс опережает Землю на 477 микросекунд за сутки — Патла
Наука
Создан гель для зубов с ферментом против кариеса — Горинов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet