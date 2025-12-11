Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:16

Китайцы голосуют рублём: новый маршрут в Россию оказался выгоднее и интереснее старого

Китайские туристы массово едут в Приморье через Мишань — АиФ

Потоки китайских туристов в Россию начали смещаться на восток: всё больше путешественников выбирают Приморский край вместо привычных маршрутов через Маньчжурию к Сибири и Байкалу. Об этом сообщает "АиФ-Приморье", ссылаясь на данные китайских СМИ и пограничных служб.

Новый маршрут: через Мишань — в Приморье

После введения с 1 декабря безвизового режима для граждан КНР жители Китая начали массово выезжать в Приморье через автомобильный пункт пропуска Мишань — Турий Рог. В телесюжете местного телевидения Мишаня отмечается, что этот коридор стал реальной альтернативой прежним маршрутам, ориентированным на внутренние регионы России. Туристы всё чаще выбирают дорогу на Владивосток и другие города края, открывая для себя новые направления.

Часть путешественников, которые раньше следовали через Маньчжурию в сторону Байкала и Сибири, теперь сознательно меняют географию поездок. Для них маршрут через Мишань становится способом впервые увидеть Приморский край, совместить отдых и шопинг по обе стороны границы и сравнить знакомые ранее российские города с портовым Владивостоком и приморскими локациями.

Личные мотивы туристов

В репортажах подчёркивается, что поездки в Приморье воспринимаются как возможность получить иной опыт, чем на традиционных сибирских направлениях. Туристы из приграничных китайских провинций, в том числе Харбина, говорят, что раньше ориентировались на "классические" маршруты, но безвизовый режим сделал более удобными и привлекательными короткие поездки в приморские регионы.

Житель Харбина Хоу Цзячао рассказал, что ранее ездил в Россию по привычному направлению, однако после появления возможности пользоваться безвизовым въездом решил опробовать путь через Мишань во Владивосток. Для него эта поездка стала первой именно в Приморский край, и выбор маршрута оказался тесно связан с новыми правилами пересечения границы и желанием увидеть другую Россию, не связанную только с внутренними территориями.

Ускорение погранперехода и рост взаимного турпотока

Изменение туристических потоков затронуло не только российских, но и китайских путешественников. На пункте пропуска Мишань пограничная служба КНР внедрила дополнительные меры для облегчения пересечения границы для растущего числа российских гостей из соседнего Приморья. Это включает ускорение процедур, перераспределение потоков и адаптацию инфраструктуры под увеличившийся пассажиропоток.

По данным "АиФ-Приморье", предпринимаемые шаги призваны не просто сократить время ожидания, но и подстроить работу КПП под новую реальность безвизового режима между Россией и Китаем. Рост встречных поездок делает восточный участок границы одним из ключевых коридоров для двустороннего туризма. Для приграничных территорий это означает дополнительные возможности для развития сервиса, торговли и малого бизнеса, завязанного на постоянном движении туристов.

