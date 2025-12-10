Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:58

Не война, а конкуренция: почему российские продавцы проигрывают китайским и просят помощи

Российские продавцы пожаловались в ФАС на китайских конкурентов — Ведомости

Российские продавцы на маркетплейсах добиваются вмешательства регуляторов из-за того, что, по их версии, китайские селлеры получают преимущество — от копирования карточек товаров до обхода обязательной маркировки и более низких комиссий. Об этом сообщают "Ведомости". Ассоциация участников рынка электронной торговли направила обращения в ФАС и Минпромторг, настаивая на мерах, которые сделают правила одинаковыми для российских и зарубежных продавцов.

Что именно раздражает российских селлеров

Первый блок претензий — массовое копирование карточек товаров иностранными магазинами. По мнению участников рынка, это упрощает запуск продаж конкурентами и размывает "авторство" контента и репутацию бренда внутри площадок. Чтобы отбить мотивацию к повторению таких практик, ассоциация предлагает финансовый барьер.

Второй блок — маркировка. Российские продавцы указывают, что трансграничные отправления фактически оказываются в более мягком режиме, поскольку для них, по оценке заявителей, не действуют в полном объеме требования по обязательной маркировке через "Честный знак". Именно это, считают авторы обращений, дает иностранцам необоснованное конкурентное преимущество.

Какие меры предлагают: депозиты, регистрация посылок, блокировки

Ключевое предложение — обязательные депозиты для зарубежных селлеров. Логика такая: если выявляется нарушение (например, копирование карточки), штрафы списываются с депозита автоматически, а при повторных случаях магазин предлагают блокировать до пополнения баланса. Эта конструкция должна сделать санкции "неотвратимыми" и снизить нагрузку на ручные разбирательства.

Дополнительно предлагается обязать зарубежных продавцов маркировать продукцию и внедрить механизм предварительной регистрации посылок, чтобы данные о товаре и отправителе попадали в базы до пересечения границы. В таком виде контроль становится более ранним и, как считают заявители, более эффективным.

Отдельный конфликт — комиссии и позиция маркетплейсов

Третья линия претензий — разница в комиссиях. Российские селлеры утверждают, что для иностранных участников комиссии могут быть кратно ниже — порядка 11-14%, тогда как с отечественных продавцов площадки якобы удерживают около 40% и более. В обращениях это трактуется как неравные стартовые условия внутри одной инфраструктуры продаж.

Маркетплейсы отвечают сдержанно. В Wildberries поясняют, что тарифы и правила зависят от страны и логистических параметров, а "штучную" маркировку посылок для личного пользования называют практически нереализуемой. В Ozon, в свою очередь, заявляют о приоритете поддержки локального бизнеса и подчеркивают, что доля зарубежных продаж на платформе, по их оценке, невелика — несколько процентов.

