Очереди в Минске и пустые офисы в Москве: разные судьбы "Белой карты"

В конце апреля для водителей из России и Белоруссии появился новый инструмент — единый страховой полис ОСАГО, который должен был облегчить передвижение через границу. Однако первые итоги показали: в России интерес к так называемой "Белой карте" оказался минимальным.

Почему спрос в России низкий

С мая по июль российские водители оформили лишь около 1,1 тысячи таких полисов. При средней цене почти 8 тысяч рублей страховые компании собрали около 8,63 миллиона рублей. Для огромного российского рынка это крайне скромные цифры.

Главная причина кроется в статусе продукта. В России "Белая карта" является лишь дополнительной опцией к стандартному ОСАГО. По сути, это добровольное расширение покрытия для тех, кто планирует поездки в Белоруссию. То есть базовый полис по-прежнему обязателен, а "Белая карта" покупается сверху.

Ситуация в Белоруссии

Совсем иная картина наблюдается у соседей. В Белоруссии "Белая карта" получила статус самостоятельного обязательного страхового продукта. Полис существует исключительно в цифровом виде и действует не только внутри страны, но и в России. По этой причине интерес к нему значительно выше: водителям не приходится оформлять два отдельных документа.

Кроме того, в Белоруссии продажей новых полисов занимаются абсолютно все компании, имеющие лицензию на ОСАГО. В России же работать с "Белой картой" могут лишь ограниченное число страховщиков, что автоматически сужает возможности для автомобилистов.

Для кого разработан полис

Создатели проекта изначально ориентировались на тех, кто регулярно пересекает границу двух стран. В первую очередь это жители приграничных регионов и профессиональные перевозчики — как пассажирские, так и грузовые. Для этой категории водителей единый полис действительно удобен: оформил один раз и можешь спокойно ездить в обоих государствах.

Тем, кто отправляется за границу лишь изредка, по-прежнему доступна альтернатива — "Синяя карта". Она оформляется на ограниченный срок и действует только в рамках одной конкретной поездки.

Финансовая сторона

Стоимость "Белой карты" для россиян сегодня в среднем составляет 7 814 рублей. Для многих автомобилистов, особенно тех, кто выезжает в Белоруссию раз в год или реже, эта сумма выглядит неоправданной тратой. Отсюда и столь слабая статистика продаж.