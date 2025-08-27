Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Машина, калькулятор и монеты на столе
Машина, калькулятор и монеты на столе
© freepik.com by xb100 is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:16

Россияне не поняли смысла новой страховки — в Белоруссии за ней очередь

В России и Белоруссии продано 1,1 тыс. единых полисов ОСАГО — НСИС

С момента запуска весной 2025 года страховщики продали всего около 1,1 тысячи единых полисов ОСАГО для России и Белоруссии — так называемых "Белых карт". Об этом сообщили в пресс-службе АО "Национальная страховая информационная система".

Белоруссия впереди

В Белоруссии интерес к полису оказался заметно выше, чем в России. Причина проста: там договор оформляется онлайн и действует сразу в двух странах. В России же "Белая карта" воспринимается как дополнительная добровольная страховка к привычному ОСАГО, что снижает её востребованность.

Ограниченный доступ для страховщиков

Ещё одно различие кроется в том, кто имеет право продавать полис. В Белоруссии это может сделать любая страховая компания, а в России — лишь ограниченный круг организаций. В результате спросом чаще пользуются жители приграничных регионов, которым удобнее оформить расширенное покрытие. Средняя стоимость такого полиса составляет около 7814 рублей.

Система в действии

Напомним, единая система ОСАГО для двух стран заработала 23 апреля. При этом "Белая карта" существует параллельно с "Синей картой". Последняя предназначена для разовых поездок, а новый полис рассчитан на тех, кто регулярно пересекает границу России и Белоруссии.

Хотя число проданных "Белых карт" пока невелико, эксперты отмечают, что спрос может вырасти по мере расширения сети российских страховщиков и роста осведомлённости водителей.

