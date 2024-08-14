Учёные оценили скорость восстановления почвы на заброшенных пашнях — и удивились

На восстановление микробного состава почвы заброшенных сельскохозяйственных угодий уходит до 60 лет, установили учёные из Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (Москва), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва) и Института лесоведения РАН (Успенское). Об их исследовании, опубликованном в Applied Soil Ecology, рассказали в Российском научном фонде.
Исследователи брали пробы на территории бывших пашен национального парка "Смоленское Поозерье" в Смоленской области, заросших сосняком, и определяли их микробный состав в лабораторных условиях. Выяснилось, что на свежевспаханных землях он примерно идентичен на разной глубине, и таким остаётся ещё не менее 30 лет после того, как участок забросили.
При дальнейшем отсутствии перемешивания слоёв почвы их биоразнообразие снижается на 15-20% по индексу Шеннона, а микробный состав приобретает различия, связанные с разными условиями на разной глубине.
Примерно через 60 лет после прекращения возделывания земель микробное сообщество в них перестраивается на получение природных питательных веществ вместо внесённых человеком в виде удобрений, при этом метаболические процессы усложняются.
"Наше исследование показало, что состав микробного сообщества молодых сосняков сильнее похож на тот, что характерен для пашен и лугов, а не для средне- и старовозрастных сосняков. При этом лесовосстановление бедных песчаных почв не всегда полезно для почвенных бактерий, поскольку их разнообразие уменьшается", — рассказал старший научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова кандидат географических наук Иван Семенков, руководивший исследованием.
Результаты работы пригодятся в понимании экологического эффекта лесовосстановления на выведенных из сельскохозяйственного оборота землях, которых в России насчитывается до 40 миллионов гектаров.
Фото: U.S. Department of Agriculture/Rawpixel
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