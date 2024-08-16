Избавляемся от вредителей в теплице: способ, о котором знают только бывалые огородники

Многих начинающих огородников и дачников удивляет, когда они видят, что более опытные коллеги развешивают по всей теплице пластиковые лотки жёлтого цвета. Казалось бы, какое отношение имеют эти бывшие упаковки из-под мяса к уходу за растениями в парнике? Оказывается, эта нехитрая уловка играет важную роль в обеспечении высокой урожайности.

Дело в том, что желтые лотки привлекают в теплицу множество вредных насекомых-опылителей, таких как мухи и жуки. Эти насекомые ошибочно принимают яркую поверхность за цветки растений и слетаются на нее, чтобы полакомиться нектаром. Однако в итоге они оказываются в ловушке - прилипая к липкой поверхности лотков, они погибают.

Таким образом, дачники используют эту хитрость для эффективной борьбы с вредными насекомыми, не нанося вреда самим культурам. Особенно актуален этот метод для защиты томатов, огурцов, перцев и других культур с высокими требованиями к опылению. Ведь если их цветки повреждаются или загрязняются вредителями, это существенно снижает завязываемость плодов.

Кроме того, липкие желтые лотки помогают обнаружить проникновение в теплицу опасных вредителей на ранней стадии. Увидев, что на ловушках скопилось большое количество насекомых, садовод может оперативно принять меры для их устранения и предотвращения дальнейшего распространения.

Важно отметить, что лотки необходимо располагать на разной высоте по всему периметру теплицы. Это поможет охватить максимальную площадь и перехватывать насекомых, летающих на разных уровнях. Кроме того, за ловушками требуется регулярно следить и заменять их по мере загрязнения.

Таким образом, простой и недорогой прием использования желтых липких лотков способен значительно повысить урожайность культур в теплице. Он позволяет эффективно избавиться от вредителей, не прибегая к применению химических средств. Именно поэтому этот метод так ценится опытными дачниками.

Фото: Levin Holtkamp.