Почва после картошки — как выжатый лимон: что посадить, чтобы не остаться ни с чем
Картофель — любимец огородов, проверенный веками. Урожайные кусты щедро одаривают нас клубнями, но при этом редко оставляют землю в хорошем состоянии. Картофель очень требователен к питанию: активно "вытягивает" азот, фосфор и калий, истощает верхний слой почвы, а вместе с ним привлекает целую армию вредителей и болезней. Если на следующий год посадить на том же месте овощи без подготовки, можно остаться почти без урожая.
Главный секрет — правильно подобрать культуру-"сменщика" и дать земле возможность восстановиться.
Почему после картофеля почва "уставшая"
Картофель относится к самым "прожорливым" огородным культурам:
-
за время формирования клубней он потребляет огромное количество азота, фосфора и калия;
-
регулярные окучивания, поливы и рыхления нарушают структуру почвы;
-
после уборки на участке часто остаются личинки проволочника, нематоды и споры грибков (парша, фитофтороз, ризоктониоз).
Поэтому не рекомендуется сразу после картофеля сажать растения из того же семейства (паслёновые): томаты, перцы, баклажаны. Они страдают от тех же болезней.
Лучшие культуры после картофеля
Бобовые — "живое удобрение"
Горох, фасоль, бобы и чечевица — отличный выбор. Эти растения образуют на корнях клубеньки с бактериями, которые фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву. К осени или следующей весной грядка после бобовых становится рыхлой и плодородной.
Крестоцветные сидераты — чистка и разрыхление земли
Горчица белая, редька масличная, рапс или сурепица быстро растут, образуют мощные корни, которые разрушают плотные слои земли и вытесняют сорняки. Горчица к тому же обладает лёгким "биоцидным" эффектом: угнетает грибки и часть вредителей.
Малотребовательные овощи
Шпинат, салат, свёкла, редис и репа используют остатки азота и закрывают грядку зелёной массой. Это позволяет снять дополнительный урожай, не истощая почву.
Чего сажать нельзя
-
Паслёновые (томаты, перцы, баклажаны, картофель). Перерыв — не менее 3 лет.
-
Оень требовательные культуры (капуста, кабачки, кукуруза), если грядку не заправили перегноем или компостом.
-
Многолетники (клубника, хрен): они плохо приживаются на истощённой земле.
Золотые правила восстановления грядки
-
Делайте ротацию культур: каждая семья овощей должна возвращаться на место не чаще, чем раз в 3-4 года.
-
Используйте сидераты — они удерживают влагу, питают землю и улучшают структуру.
-
Чередуйте "прожорливые" культуры с "лечебными" — бобовыми, зеленью, быстрорастущими овощами.
-
Не оставляйте землю голой — прикройте её хотя бы мульчей или травой.
