Хруст, который идёт на пользу: круассаны признали союзниками здорового микробиома

Обычно круассаны считают символом утренних соблазнов — ароматная выпечка с маслом и хрустящей корочкой часто попадает в список "запрещённых" продуктов у сторонников здорового питания. Однако хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан уверен, что этот стереотип стоит пересмотреть. В интервью Daily Mirror врач рассказал, почему круассаны не только не вредят, но и могут быть полезны для кишечника, если их есть правильно.

"Мой аргумент в защиту выпечки состоит в том, что она полезна для бактерий, живущих в кишечнике", — заявил хирург Каран Раджан.

Почему круассаны несправедливо считают вредными

Считается, что завтрак должен быть максимально полезным: овсянка, яйца, фрукты, цельнозерновой хлеб. А круассан, особенно с маслом или шоколадом, традиционно воспринимается как лишний сахар и жир. Но, по словам Раджана, это заблуждение.

"Завтрак принято считать самым важным приемом пищи, поэтому люди стараются исключать всё, что кажется вредным. Однако круассаны попали в этот список незаслуженно", — пояснил врач.

По мнению хирурга, дело не в продукте как таковом, а в способе его приготовления и употребления. Слоёное тесто, используемое для классических французских круассанов, содержит дрожжи, и именно процесс медленного брожения делает выпечку особенной.

Круассан и микробиом: связь, о которой мало кто знает

Главная мысль врача — качественная выпечка может быть полезна кишечной микрофлоре.

"Круассаны полезны для бактерий, живущих в кишечнике", — подчеркнул Раджан.

Дрожжевое тесто проходит стадию естественной ферментации: глютен и крахмал частично расщепляются, что делает продукт более лёгким для переваривания по сравнению с обычным хлебом. Этот процесс похож на то, как готовятся заквасочные продукты — например, йогурт или кимчи.

В результате круассан становится не просто источником энергии, а мягким пребиотиком — питательной средой для полезных бактерий. А чем богаче микробиом кишечника, тем крепче иммунитет и устойчивее обмен веществ.

Почему важно есть круассаны остывшими

"Круассаны нужно есть остывшими. В этом случае в них образуется резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстую кишку", — объяснил хирург.

Резистентный крахмал — это особая форма углеводов, которые не повышают уровень сахара в крови и служат пищей для кишечных бактерий. В толстом кишечнике он превращается в короткоцепочечные жирные кислоты — вещества, питающие слизистую оболочку кишечника и защищающие её от воспалений.

Таким образом, охлаждённый круассан может действовать подобно клетчатке — мягко стимулировать перистальтику и поддерживать здоровую микрофлору.

Таблица: польза круассанов при правильном употреблении