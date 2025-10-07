Хруст, который идёт на пользу: круассаны признали союзниками здорового микробиома
Обычно круассаны считают символом утренних соблазнов — ароматная выпечка с маслом и хрустящей корочкой часто попадает в список "запрещённых" продуктов у сторонников здорового питания. Однако хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан уверен, что этот стереотип стоит пересмотреть. В интервью Daily Mirror врач рассказал, почему круассаны не только не вредят, но и могут быть полезны для кишечника, если их есть правильно.
"Мой аргумент в защиту выпечки состоит в том, что она полезна для бактерий, живущих в кишечнике", — заявил хирург Каран Раджан.
Почему круассаны несправедливо считают вредными
Считается, что завтрак должен быть максимально полезным: овсянка, яйца, фрукты, цельнозерновой хлеб. А круассан, особенно с маслом или шоколадом, традиционно воспринимается как лишний сахар и жир. Но, по словам Раджана, это заблуждение.
"Завтрак принято считать самым важным приемом пищи, поэтому люди стараются исключать всё, что кажется вредным. Однако круассаны попали в этот список незаслуженно", — пояснил врач.
По мнению хирурга, дело не в продукте как таковом, а в способе его приготовления и употребления. Слоёное тесто, используемое для классических французских круассанов, содержит дрожжи, и именно процесс медленного брожения делает выпечку особенной.
Круассан и микробиом: связь, о которой мало кто знает
Главная мысль врача — качественная выпечка может быть полезна кишечной микрофлоре.
"Круассаны полезны для бактерий, живущих в кишечнике", — подчеркнул Раджан.
Дрожжевое тесто проходит стадию естественной ферментации: глютен и крахмал частично расщепляются, что делает продукт более лёгким для переваривания по сравнению с обычным хлебом. Этот процесс похож на то, как готовятся заквасочные продукты — например, йогурт или кимчи.
В результате круассан становится не просто источником энергии, а мягким пребиотиком — питательной средой для полезных бактерий. А чем богаче микробиом кишечника, тем крепче иммунитет и устойчивее обмен веществ.
Почему важно есть круассаны остывшими
"Круассаны нужно есть остывшими. В этом случае в них образуется резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстую кишку", — объяснил хирург.
Резистентный крахмал — это особая форма углеводов, которые не повышают уровень сахара в крови и служат пищей для кишечных бактерий. В толстом кишечнике он превращается в короткоцепочечные жирные кислоты — вещества, питающие слизистую оболочку кишечника и защищающие её от воспалений.
Таким образом, охлаждённый круассан может действовать подобно клетчатке — мягко стимулировать перистальтику и поддерживать здоровую микрофлору.
Таблица: польза круассанов при правильном употреблении
|Фактор
|Что происходит
|Польза для организма
|Медленная ферментация
|Частичное расщепление глютена и крахмала
|Лучшая усвояемость
|Остывшая выпечка
|Образуется резистентный крахмал
|Поддержка микрофлоры
|Дрожжи в тесте
|Природные ферменты активизируют процесс брожения
|Улучшение пищеварения
|Качественные ингредиенты
|Масло, мука, дрожжи без добавок
|Энергия без скачков сахара
Как есть круассаны с пользой: советы врача
-
Выбирайте классические рецепты. Только натуральное сливочное масло и дрожжевое тесто — без заменителей и подсластителей.
-
Не ешьте сразу из печи. Подождите, пока круассан полностью остынет — так он будет легче для ЖКТ.
-
Ешьте без сладких начинок. Варенье, крем и шоколад добавляют лишние калории и сахар.
-
Сочетайте с белком. Круассан с омлетом или нежирным сыром даст чувство сытости на долгое время.
-
Ограничьте количество. Один круассан в день — достаточно, чтобы порадовать организм без вреда для фигуры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Есть горячие круассаны сразу после выпечки.
Последствие: Повышение уровня сахара и тяжесть в желудке.
Альтернатива: Подождать 1-2 часа, чтобы образовался резистентный крахмал.
-
Ошибка: Покупать промышленную выпечку.
Последствие: Избыток маргарина и трансжиров.
Альтернатива: Выбирать пекарни, где используют сливочное масло и дрожжи.
-
Ошибка: Есть круассаны с кофе натощак.
Последствие: Раздражение слизистой и скачки инсулина.
Альтернатива: Добавить к завтраку белковый продукт — йогурт, творог или яйцо.
А что если вы на диете?
По словам Раджана, даже при соблюдении диеты можно позволить себе выпечку, если соблюдать умеренность и выбирать качественный продукт. Один круассан в неделю не нанесёт вреда, особенно если его есть в первой половине дня.
К тому же ферментированные продукты благотворно влияют на кишечник, а здоровый микробиом напрямую связан с эффективностью обмена веществ и снижением веса.
Важно помнить: не калории делают еду "вредной", а её количество и сочетания.
