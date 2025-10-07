Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эйфелева башня
Эйфелева башня
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:42

Хруст, который идёт на пользу: круассаны признали союзниками здорового микробиома

Врач Каран Раджан: охлаждённые круассаны действуют как пребиотик и улучшают пищеварение

Обычно круассаны считают символом утренних соблазнов — ароматная выпечка с маслом и хрустящей корочкой часто попадает в список "запрещённых" продуктов у сторонников здорового питания. Однако хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан уверен, что этот стереотип стоит пересмотреть. В интервью Daily Mirror врач рассказал, почему круассаны не только не вредят, но и могут быть полезны для кишечника, если их есть правильно.

"Мой аргумент в защиту выпечки состоит в том, что она полезна для бактерий, живущих в кишечнике", — заявил хирург Каран Раджан.

Почему круассаны несправедливо считают вредными

Считается, что завтрак должен быть максимально полезным: овсянка, яйца, фрукты, цельнозерновой хлеб. А круассан, особенно с маслом или шоколадом, традиционно воспринимается как лишний сахар и жир. Но, по словам Раджана, это заблуждение.

"Завтрак принято считать самым важным приемом пищи, поэтому люди стараются исключать всё, что кажется вредным. Однако круассаны попали в этот список незаслуженно", — пояснил врач.

По мнению хирурга, дело не в продукте как таковом, а в способе его приготовления и употребления. Слоёное тесто, используемое для классических французских круассанов, содержит дрожжи, и именно процесс медленного брожения делает выпечку особенной.

Круассан и микробиом: связь, о которой мало кто знает

Главная мысль врача — качественная выпечка может быть полезна кишечной микрофлоре.

"Круассаны полезны для бактерий, живущих в кишечнике", — подчеркнул Раджан.

Дрожжевое тесто проходит стадию естественной ферментации: глютен и крахмал частично расщепляются, что делает продукт более лёгким для переваривания по сравнению с обычным хлебом. Этот процесс похож на то, как готовятся заквасочные продукты — например, йогурт или кимчи.

В результате круассан становится не просто источником энергии, а мягким пребиотиком — питательной средой для полезных бактерий. А чем богаче микробиом кишечника, тем крепче иммунитет и устойчивее обмен веществ.

Почему важно есть круассаны остывшими

"Круассаны нужно есть остывшими. В этом случае в них образуется резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстую кишку", — объяснил хирург.

Резистентный крахмал — это особая форма углеводов, которые не повышают уровень сахара в крови и служат пищей для кишечных бактерий. В толстом кишечнике он превращается в короткоцепочечные жирные кислоты — вещества, питающие слизистую оболочку кишечника и защищающие её от воспалений.

Таким образом, охлаждённый круассан может действовать подобно клетчатке — мягко стимулировать перистальтику и поддерживать здоровую микрофлору.

Таблица: польза круассанов при правильном употреблении

Фактор Что происходит Польза для организма
Медленная ферментация Частичное расщепление глютена и крахмала Лучшая усвояемость
Остывшая выпечка Образуется резистентный крахмал Поддержка микрофлоры
Дрожжи в тесте Природные ферменты активизируют процесс брожения Улучшение пищеварения
Качественные ингредиенты Масло, мука, дрожжи без добавок Энергия без скачков сахара

Как есть круассаны с пользой: советы врача

  1. Выбирайте классические рецепты. Только натуральное сливочное масло и дрожжевое тесто — без заменителей и подсластителей.

  2. Не ешьте сразу из печи. Подождите, пока круассан полностью остынет — так он будет легче для ЖКТ.

  3. Ешьте без сладких начинок. Варенье, крем и шоколад добавляют лишние калории и сахар.

  4. Сочетайте с белком. Круассан с омлетом или нежирным сыром даст чувство сытости на долгое время.

  5. Ограничьте количество. Один круассан в день — достаточно, чтобы порадовать организм без вреда для фигуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть горячие круассаны сразу после выпечки.
    Последствие: Повышение уровня сахара и тяжесть в желудке.
    Альтернатива: Подождать 1-2 часа, чтобы образовался резистентный крахмал.

  • Ошибка: Покупать промышленную выпечку.
    Последствие: Избыток маргарина и трансжиров.
    Альтернатива: Выбирать пекарни, где используют сливочное масло и дрожжи.

  • Ошибка: Есть круассаны с кофе натощак.
    Последствие: Раздражение слизистой и скачки инсулина.
    Альтернатива: Добавить к завтраку белковый продукт — йогурт, творог или яйцо.

А что если вы на диете?

По словам Раджана, даже при соблюдении диеты можно позволить себе выпечку, если соблюдать умеренность и выбирать качественный продукт. Один круассан в неделю не нанесёт вреда, особенно если его есть в первой половине дня.

К тому же ферментированные продукты благотворно влияют на кишечник, а здоровый микробиом напрямую связан с эффективностью обмена веществ и снижением веса.

Важно помнить: не калории делают еду "вредной", а её количество и сочетания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алексей Калинчев предложил направить налог с газировки на профилактику диабета сегодня в 9:37
Сладкие напитки приравняют к сигаретам: врачи требуют изменить пищевые привычки страны

Эндокринолог поддержал идею акциза на сладкие напитки и предложил направить средства не на лекарства, а на профилактику диабета и просвещение населения.

Читать полностью » Кефир поддерживает микрофлору и иммунитет независимо от времени приёма — Фелис Шнолль-Суссман сегодня в 9:28
Стакан перед сном, который не творит чудес: почему кефир полезен всегда, а не только ночью

Миф о пользе вечернего кефира развенчан. Узнайте, почему врачи считают, что важна не ночь, а регулярность, и как правильно пить кефир для пользы кишечника.

Читать полностью » Врач Зарема Тен рассказала, чем полезны сливы и кому их нельзя есть в избытке сегодня в 8:33
Чернослив действует мягко, но беспощадно: осенний фрукт, который легко перегнуть

Сливы и чернослив не только помогают при запорах, но и защищают клетки от старения. Однако переедание этих фруктов может обернуться расстройством пищеварения.

Читать полностью » Эндокринолог Фетисова предупредила: кофе без воды вызывает обезвоживание и усталость сегодня в 8:06
Без кофе не человек, а с кофе — робот: как найти золотую дозу бодрости и не перегореть

Кофе может быть как другом, так и врагом вашего организма. Узнайте, где проходит грань между пользой и вредом, и как превратить чашку кофе в ежедневный источник энергии без последствий.

Читать полностью » Повышенный холестерин связан с рационом, богатым жирной пищей — врач Крулёв сегодня в 7:59
Сосуды в плену жира: как обычный ужин превращается в ловушку для сердца

Некоторые продукты кажутся безвредными, но именно они медленно засоряют сосуды. Кардиолог объяснил, как распознать риск и что сделать, чтобы вернуть здоровье сердцу.

Читать полностью » Диетолог объяснила, чем полезны тыква, свекла и капуста для здоровья осенью сегодня в 7:30
Осень лечит без таблеток: какие овощи спасают от усталости, анемии и проблем с желудком

Осень — идеальное время укрепить здоровье с помощью сезонных овощей. Диетолог объяснила, почему именно капуста, свекла и тыква должны появиться на вашем столе.

Читать полностью » Гормональные изменения и недосып мешают похудеть после родов — рекомендации Елены Соломатиной сегодня в 6:59
Малыш растёт — и мама тоже: как вернуть форму, не превращая жизнь в марафон диет

Почему после родов вес не уходит, даже если вы питаетесь правильно и гуляете с коляской каждый день? Разбираемся, как гормоны и стресс мешают похудеть — и как с этим справиться.

Читать полностью » Врач Чернышова: употребление консервов с аспирином может привести к кровотечениям и поражению почек сегодня в 6:26
Домашние заготовки под запретом: аспирин в банке разрушает желудок и почки

Почему аспирин нельзя использовать в домашних заготовках, чем он опасен для желудка и почек и какие безопасные альтернативы рекомендуют врачи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ни один серийный внедорожник не превысил 200 миль в час: предел подтвердили испытания Aston Martin и Ferrari
Красота и здоровье
Чай укрепляет сердце и снижает холестерин благодаря полифенолам — Алёна Трояник
Спорт и фитнес
Нейрофизиолог Корюкалов объяснил, как стресс мешает росту мышц и восстановлению после тренировок
Питомцы
Ветеринары: волнистые попугаи и кореллы признаны лучшими для детей
Технологии
Google DeepMind представила CodeMender — ИИ-агента для автоматического исправления уязвимостей
Еда
Толстолобик в духовке со сметаной и лимоном сохраняет сочность при запекании
Садоводство
Сода улучшает рост укропа и нейтрализует кислотность грунта — Мария Данилова
Еда
Салат Людмила с ветчиной и грибами сохраняет популярность среди домашних кулинаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet